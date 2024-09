Amazonas en emergencia: Aeronaves FAP llevan cinco días sin poder sobrevolar incendios forestales por fuertes vientos

Aeronaves de las Fuerzas Aéreas del Perú son impedidas de sobrevolar sobre incendios forestales por condiciones meteorológicas | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina / EFE

Desde hace varios días, el Amazonas del Perú registra múltiples incendios forestales en diversos puntos de la región. La situación se ha tornado incontrolable para los bomberos y comuneros voluntarios, quienes han luchado incansablemente para contener las llamas sin éxito.

Ante este panorama, las autoridades regionales han solicitado urgentemente la intervención del Gobierno de Dina Boluarte para proporcionar apoyo adicional y recursos necesarios para combatir los incendios. No obstante, la emergencia no logra ser aplacada y es que las aeronaves de las Fuerzas Aéreas del Perú no han podido ingresar a la zona del desastre debido a las condiciones meteorológicas.

Según informó el Ministerio de Defensa (Mindef), las aeronaves MI-17 y el C-27J Spartan, que están listas y abastecidas en la rampa del Grupo Aéreo N.º 7 en Piura, se encuentran paralizadas desde hace cinco días por la intensa niebla y fuertes vientos que impiden los sobrevuelos en los puntos de incendios.

A través de un comunicado, la entidad informó que a pesar de que se han realizado cuatro misiones de descargas, todas tuvieron que ser abortadas debido a la falta de visibilidad de los pilotos militares, poniendo en riesgo la seguridad de la tripulación.

“El incremento de los vientos y la mala visibilidad en el distrito de Lamud impiden las maniobras de los pilotos en la zona, complicando el despliegue seguro de las aeronaves, las cuales están abastecidas de combustible y equipadas con el sistema contraincendios Guardian y Bambi Bucket”, mencionaron en una nota de prensa.

Por el momento, el Mindef solo se ha podido limitar a monitorear de manera continua las condiciones meteorológicas con el fin de cumplir la misión de llevar ayuda y colaborar en el control y extinción del siniestro.

Bomberos forestales extinguen incendios en Ayacucho, Apurímac, Áncash y Cusco. (Fuente: Andina)

Asimismo, informaron que este 14 de septiembre, 18 efectivos de la Compañía de Equipo Mecánico de Ingeniería de la 6.ª Brigada de Selva del Ejército del Perú se desplazaron al sector Langate, en el distrito de Lamud, para apoyar en los trabajos de seguridad y control de la emergencia, en coordinación con la autoridad local.

Cabe mencionar que, Juan Carlos Urcariegui, jefe de Indeci, señaló en Agencia Andina que, hasta el 14 de septiembre, las hectáreas de cultivos perdidos a nivel ascenden a 1495, las muertes por los siniestros se incrementaron a 10 personas, y la cifra de heridos y damnificados es de 96 y 1876.

Emergencia en Amazonas

Hace unos días, un corresponsal de Panamericana Noticias, visiblemente afectado, pidió al Gobierno de Dina Boluarte ayuda urgente para combatir los incendios en las comunidades de Luya y Lámud, que han devastado miles de hectáreas y causado la muerte de animales. Además, las llamas han afectado a sitios arqueológicos como los Sarcófagos de la Ciudad de los Muertos y Léngate.

Hasta el 11 de septiembre, la región registraba 75 incendios en la región, de los cuales 50 se han lograron extinguir, ocho están controlados, pero aún nueves permanecían activos en Lámud, Inguilpata, Corosha, San Cristobal, Cochamal, Valera, Recta, Florida y Yambrasbamba, según información de Indeci. Sin embargo, no se descarta que la situación se haya vuelto más compleja.

Según reportes de medios locales como Diario El Clarín Amazonas, los pobladores han iniciado protestas exigiendo la intervención urgente del Gobierno Central, ya que consideran insuficiente la ayuda proporcionada por el Mindef. En la localidad de Pomacochas, distrito de Florida, provincia de Bongará, niños y adultos marchan con carteles que expresan su desesperación, con frases como “Nuestra flora y fauna se extingue”.

Una menor posa con un cartel en mano pidiendo la ayuda del Gobierno de Perú para sofocar los incendios forestales en Amazonas | Foto cortesía: El Clarín de Amazonas

Además, los pobladores están considerando la drástica medida de bloquear la Carretera Fernando Belaunde Terry, impulsados por la desesperación al ver cómo el fuego arrasa con especies endémicas y emblemáticas de la región, como el puma y el oso de anteojos, entre otras.

Números de emergencia

En Perú, para emergencias relacionadas con incendios forestales, puedes contactar los siguientes números:

CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres): 01- 513-9050

Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): 01- 411-4000

Bomberos: 116

SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre): 01-225-9005

Ministerio del Ambiente - Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre: 01-611-6000