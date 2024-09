Simpatizantes de Alberto Fujimori madrugaron para despedir al expresidente en el segundo día de velorio

Simpatizantes de Alberto Fujimori madrugan para despedirse de expresidente | Buenos días, Perú

La muerte de Alberto Fujimori movilizó a decenas de personas a las afueras del Ministerio de Cultura, institución del Estado en el que se realiza el velorio del exmandatario. El cuerpo del fallecido llegó a las instalaciones del exmuseo de la Nación la tarde del 12 de septiembre y desde entonces se registraron largas colas de simpatizantes que deseaban dar el último adiós al controversial líder político.

El Mincul indicó en un inicio que el velorio se realizaría entre las 08:00 a.m. y las 10:00 p.m., pero durante el paso de las horas se empezó a barajar la posibilidad de extender el horario. Finalmente, las autoridades confirmaron que el viernes 13 de septiembre las puertas del salón Nazca abrirían desde las 06:00 a.m. hasta las 00:00 a.m. y el sábado 14 desde las 06:00 a.m. hasta la hora en que la familia disponga la partida de los restos hacia el cementerio Campo Fe de Huachipa.

La oportunidad de despedirse de los restos del exdictador desde las primeras horas de la mañana provocó la llegada de decenas de simpatizantes. Las cámaras de televisión confirmaron que hombres y mujeres formaron una larga línea a la espera de que el Ministerio de Cultura reanudara los funerales de Alberto Fujimori. Desde las 04:00 a.m. empezaron a llegar los primeros seguidores de quien gobernó el Perú entre 1990 al 2000.

Los exteriores del Ministerio de Cultura registraron largas colas desde la madrugada. (Fuente: Latina)

Algunos asistentes revelaron que llegaron hasta el lugar para presentar sus respetos a una figura que respetaban en lo personal, otros señalaron que aprovecharon su paso por la inmediaciones del ministerio para participar de los ritos fúnebres.

A pesar de que las autoridades indicaron que las puertas abrirían desde las 06:00 a.m., el salón Nazca recién recibió a los asistentes a partir de las 08:30 a.m.. Dos horas y media de retraso no amilanaron a los simpatizantes de Alberto Fujimori.

Impedido de ingresar

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, ha roto vínculos con la familia de su fallecido cliente. Poco después del deceso del exmandatario, el letrado informó sobre lo ocurrido cuando Keiko Fujimori preparaba el anuncio oficial. “En cosas como estas, cuando una familia está pasando por un dolor tremendo, uno no puede atribuirse la representación o responsabilidad de tomar un anuncio y lo digo yo porque estuve presente. No me pareció correcto y yo misma se lo dije. Le corresponde siempre a la familia hacer ese anuncio tan íntimo, por lo que faltó el respeto”, dijo la congresista Martha Moyano a Infobae Perú.

Kenji y Keiko Fujimori ven los restos de su padre partir al Ministerio de Cultura. (Foto: Renato Silva/Infobae)

“Señor Presidente, gracias por todo. Descanse en Paz. Su legado perdurará en la historia. Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo”, fue el mensaje que escribió Riera alrededor de las 6:15 p.m. El mensaje fue eliminado a los cinco minutos, pero la información ya había circulado generando sorpresa entre quienes estaban preocupados por la salud del exmandatario.

La salud de Alberto Fujimori se había deteriorado durante los últimos días. El 11 de septiembre, se especuló sobre una notable caída que reunió a familiares y amigos en la casa de su hija Keiko Fujimori. Dirigentes de Fuerza Popular e integrantes del gobierno del exdictador se apersonaron para despedirlo. Al confirmarse el deceso, el gobierno empezó las coordinaciones con la familia para poder ofrecer los funerales de Estado.