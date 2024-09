Luciana Fuster rompió en llanto al entregar su corona del Miss Grand Perú 2023: “Me da pena”

La reina de belleza regresó a ‘Mande quien Mande’, donde recibió su corona, y recordó estos momentos durante su despedida | América Televisión

Luciana Fuster ha capturado las miradas en su retorno a ‘Mande quien Mande’, programa de América Televisión en donde recibió su corona de Miss Grand Perú, rumbo a la competencia internacional. En este espacio, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se convirtió en la favorita a ganar, aunque más de uno criticó este triunfo por la popularidad que tiene la modelo.

En una competencia que se dio lugar en junio del 2023, Luciana Fuster quedó frente a Pía Requejo para elegir a la ganadora de la noche. Luego de mucha expectativa, finalmente el nombre de la expareja de Patricio Parodi se dio como la ganadora, sin imaginar lo que vendría después de este triunfo.

Sin embargo, poco más de un año después, es momento de coronar a la nueva reina nacional que llevará el nombre del Perú al Miss Grand del 2024. Para ello, Luciana Fuster volvió a ‘Mande quien Mande’, ahora con la misión de entregar su corona. Sin embargo, este momento se volvió emotivo.

Luciana Fuster lloró al entregar su corona en el Miss Grand Perú.

Luciana Fuster se quiebra al gritar ‘Perú'

Durante la emisión del programa de mediodía, Luciana Fuster fue animada a gritar, una vez más, el nombre de Perú como lo hizo en la competencia internacional. La peruana se mostró muy emotiva y dejó en claro que este año ha sido de muchos cambios y la hace sentir muy frágil el recordar cómo fue que este sueño inició.

“Me da pena. Es una de las últimas veces que voy a gritar “Perú”, pero lo hago con todo el corazón”, comentó antes de ponerse en escena y hacer ese grito.

Más adelante, reveló que siempre el apoyo del público la recarga y recuerda a todos los que les mostraron amor en este camino que avanzó hacia el triunfo internacional. Además, destacó que fue en ese programa donde se coronó y ahora se despide.

“Eso (las palabras de aliento) es reconfortante, es algo que me recarga (...) los tengo a todos en mi corazón. Voy a estar siempre agradecida con este espacio (‘Mande quien mande’) porque aquí me coroné y aquí me estoy despidiendo”, acotó.

La reina de belleza no pudo evitar las lágrimas y se fue hacia un lado del set a quebrarse ante Carlos Vílchez y María Pía Copello, quienes la abrazaron en este momento emotivo para ella. La joven no pudo contener el llanto en esta complicada situación, pero evidenció que también estaba feliz de mirar atrás y reconocer todos sus logros.

Finalmente, confesó que desde el inicio tenía claro que volvería a Perú de Tailandia con la corona internacional. Aseguró que esto fue una promesa personal, con la organización y claro con todo el pueblo peruano, por lo que esta despedida es el cierre de una historia bonita en la que ha ganado y perdido.

“Fui con la cabeza clara en lo que quería desde que fui coronada como Miss Grand Perú. Les prometí que esa corona (Miss Grand International) viene a casa y lo logré. Fue una promesa conmigo, con la organización, con el Perú entero y ahora sí me pongo triste porque es el cierre de una historia tan bonita, que me quitó tanto y me dio tantas cosas también”, mencionó.