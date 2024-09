Deyvis Orosco es captado en salida nocturna sin Cassandra Sánchez y ella le dedica emotivo video

Magaly TV La Firme difunde salida de Deyvis Orosco sin Cassandra Sánchez. Magaly TV La Firme

Cassandra Sánchez de la Madrid, esposa y madre del hijo de Deyvis Orosco, compartió una emotiva dedicatoria con motivo del cumpleaños número 38 del artista. A través de un tierno video publicado en sus redes sociales, la hija de Jessica Newton resaltó tanto las cualidades personales como profesionales de su pareja, destacándolo como un padre ejemplar y un cantante talentoso.

En el video, se pueden ver pequeños pasajes de su vida donde se muestra felices como familia. Además, escribió: “Dicen que las personas ya no escriben cartas pero si tuviera que escribirte una por tu cumpleaños, sonaría así”, dando inicio a un nostálgico escrito.

Cassandra Sánchez dedica mensaje a Deyvis Orosco. Instagram

“Desde que te conocí, en la época que comíamos en el carro para cuidar nuestra relación entre risas, supe que no quería compartir mi vida con nadie mas. Mis amigos me recuerdan que desde el día uno cada vez que llegaban tus mensajes una sonrisa curiosa aparecía en mi rostro. En el tiempo que llevamos juntos, nada de eso ha cambiado, sigues siendo la persona que tiene mi completa admiración y la persona cuya sonrisa me hace derretirme”, se puede leer.

“Mi amor, lo que he encontrado contigo es el gran amor que siempre espere que existiera y verte con Milan es la alegría de mi vida. Llenas nuestro hogar de risas y felicidad. Estoy orgullosa de ti y estoy segura de que cuando nuestro hijo se entere no solo de lo que has logrado pero de quien eres, él estará tan orgulloso como yo. Feliz Cumpleaños mi vida, te amo”, concluyó.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez tienen un hijo. Captura/Instagram

Deyvis Orosco no tardó en contestar esta publicación, expresando el gran amor que siente por ella. “Te amo, mi amor. Gracias”, escribió.

La salida nocturna de Deyvis Orosco

Este mensaje fue publicado el mismo día en que Magaly TV La Firme difundió un video donde se le ve a Deyvis Orosco en una reunión social, celebrando el cumpleaños de la cantante Cielo Torres. Lo que generó controversia fue que el cantante asistió sin su pareja.

El video transmitido por el programa de Magaly Medina mostró al cantante disfrutando de la fiesta, compartiendo momentos con amigos y, en un momento, junto a una joven desconocida. Las imágenes de Magaly Medina, resaltan que el cantante haya saludado a la cumpleañera colocándole la mano en la cintura.

“Deyvis Orosco estaba solo, que suerte de este patita que siempre lo deja tonear solito (...) Se quedó hablando con su amiga en la barra y en el momento de las fotos con la cumpleañera, chapó cintura. ¿Qué confianzas son esas? Cassandra, dale un estate quieto”, se le escucha al reportero.

Cassandra Sánchez dedica mensaje a Deyvis Orosco y él es captado en salida nocturna.

Pese a que no se le ve a Deyvis cometiendo algún acto de infidelidad, el hecho de que el cantante salga sin su pareja ha generado reacciones divididas. Los usuarios de las redes sociales señalan que se presta a especulaciones sobre un posible conflicto en la relación. Mientras que otros, indican la pareja está en su derecho en darse su espacio.

A pesar de las especulaciones, Deyvis y Cassandra han hecho caso omiso a esta situación. La dedicatoria de la hija de Jessica Newton refleja la confianza y el cariño que sigue existiendo entre la pareja.

En otro video publicado en sus redes, también se ve a Deyvis llegar a su lugar de trabajo con los ojos tapados por Cassandra, para ser sorprendido por todos los presentes con una cálida bienvenida. Entre risas, cantos y aplausos, el cantante fue celebrado por su equipo de trabajo, quienes no dudaron en cantarle el clásico “Feliz cumpleaños”.

Cassandra Sánchez de Lamadrid sorprende a Deyvis Orosco por su cumpleaños. Instagram