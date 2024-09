Mimy Succar se quiebra y le agradece a su hijo Tony por impulsar su carrera como cantante. | América TV.

El productor musical Tony Succar y su madre, la cantante Mimy Succar, estuvieron como invitados en el programa ‘Estás en Todas’ para promocionar el estreno de su documental ‘La creación de un sueño’, que narra la historia detrás del éxito de ambos artistas y el esfuerzo de sus padres como migrantes en Estados Unidos. El documental se centra en el arduo camino recorrido por la familia Succar, resaltando especialmente el impulso que Tony le ha dado a la carrera de su madre en la música.

Durante la entrevista, Mimy Succar no pudo contener las lágrimas al expresar lo que significaba para ella haber logrado tanto éxito en su carrera a una edad avanzada, todo gracias al apoyo incondicional de su hijo.

“Tony me ha hecho la carrera, yo he empezado bastante mayor y pensar que ahora he caminado y llegado tan rápido. Estoy muy agradecida hijo, siempre estaré eternamente agradecida”, declaró emocionada la cantante. A través de sus palabras, dejó claro el profundo amor y respeto que siente por Tony, reconociendo todo el esfuerzo que ha hecho para llevar su carrera al siguiente nivel.

Visiblemente conmovida, Mimy agregó un mensaje muy especial para su hijo: “Esto me lo llevo en el corazón y el día en que ya no esté acá, hijo, que te sientas satisfecho que hiciste este trabajo para tu mamá, para tu familia”, dijo. Este momento dejó a todos los presentes profundamente tocados, ya que reflejó el fuerte vínculo que existe entre madre e hijo, quienes han trabajado juntos no solo en la música, sino también en la creación de un legado familiar.

Por su parte, Tony Succar compartió cómo ha sido el proceso de realizar el documental y lo que representa para él poder cumplir el sueño de su madre.

“Es muy emocionante. La primera vez que hicimos la proyección de la película para la prensa me emocioné muchísimo”, confesó. El productor también reveló que, en ese primer visionado, no dejó entrar a su madre a la sala, ya que quería que viviera la experiencia por primera vez en el avant premiere. Este gesto demostró cuánto significa para Tony poder compartir con el mundo la historia de lucha y amor de su familia.

El documental no solo narra la carrera musical de Mimy, sino también las dificultades que enfrentaron sus padres como migrantes en Estados Unidos. Tony destacó la fortaleza y sacrificios que hicieron para salir adelante y construir una vida en el extranjero. “Quería mostrar cuánto han sufrido mis padres como migrantes, cómo pelearon por su amor”, comentó el productor, evidenciando el peso emocional que carga la producción.

‘La creación de un sueño’ promete ser una pieza que no solo cuenta una historia familiar, sino que también resalta los desafíos y sacrificios de los migrantes que luchan por un futuro mejor. Para Tony, este proyecto es más que una obra cinematográfica: es un homenaje a sus raíces y al amor incondicional de su familia.