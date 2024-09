Joelma regresa al Perú: fecha y lugar de los dos conciertos que brindará la cantante brasileña

Joelma es una reconocida cantante de más de dos décadas de carrera, pero también es un ícono de la cultura digital.

La reconocida cantante brasileña Joelma, exvocalista de la emblemática banda Calypso, regresa al Perú como parte de su “Isso é Calypso Tour”. Esta gira, que está conquistando diferentes países de América Latina, ha generado gran expectación en el público peruano.

Joelma ofrecerá dos conciertos en el país, uno en Pucallpa el 5 de octubre en el campo ferial Yarinacocha y otro el 6 de octubre en Cusco, en la explanada del Instituto Tupac Amaru. La venta de entradas están disponibles en la plataforma Vaope.com.

Joelma se ha ganado el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo gracias a su carisma, energía y una propuesta musical que fusiona ritmos del norte de Brasil con influencias modernas del pop y la música electrónica.

Su estilo único y su habilidad para mezclar géneros musicales la han convertido en un ícono del calypso y la música tropical, llevándola a escenarios internacionales. En Perú, no es la primera vez que se presenta, y su regreso ha sido recibido con gran entusiasmo por sus seguidores.

La cantante brasileña se presentará en Pucallpa y Cusco.

Más de dos décadas de carrera

La gira “Isso é Calypso Tour” representa una verdadera celebración de la extensa carrera de Joelma, que abarca más de dos décadas de éxitos. Durante los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de sus grandes éxitos, que incluyen icónicas canciones de la banda Calypso, así como sus nuevas producciones. La cantante ha prometido ofrecer un espectáculo inolvidable, lleno de energía y con una puesta en escena vibrante, fiel a su estilo característico.

Conocida no solo por su potente voz y presencia escénica, Joelma ayudó a popularizar el ritmo calypso cuando era vocalista de la banda homónima, un género musical oriundo del norte de Brasil que combina influencias de carimbó, cumbia, lambada y guitarras eléctricas. Este estilo particular se consolidó no solo en su país natal, sino también en otras partes de América Latina, incluyendo Perú, donde tiene una base sólida de seguidores.

Joelma regresa a Perú para brindar dos presentaciones

Joelma y el meme que la hizo viral

Sin duda alguna, el mundo de los memes es un fenómeno fascinante en Internet, y uno de los más conocidos es el de la mujer que llora y sonríe al mismo tiempo. Este meme es utilizado para representar situaciones que, aunque parecen tristes, en realidad generan felicidad. A pesar de su popularidad, pocos saben que la protagonista de esta imagen es Joelma, la famosa cantante brasileña también conocida como Joelma Calypso.

Joelma se hizo viral gracias a sus fans, quienes hicieron un meme que no tardó en hacerse viral.

El origen de este meme se remonta a una aparición televisiva de Joelma, donde le pidieron que hiciera varias muecas y gestos. Uno de estos momentos captó la atención de los internautas, quienes rápidamente transformaron su expresión en un meme viral. En 2019, el periodista Rafael Cabrera preguntó en Twitter quién era la mujer detrás del famoso meme, a lo que la propia Joelma respondió con un simple “Yo”, desatando la euforia de los usuarios, quienes la bautizaron como “la reina de Brasil”.

Joelma es la cantante que protagoniza meme que se hizo viral. Twitter

Desde entonces, su imagen ha sido ampliamente utilizada en las redes sociales, consolidándola como parte del universo de memes que se comparten diariamente en Internet, convirtiendo a Joelma no solo en una estrella de la música, sino también en un ícono del mundo digital.

Conexión con el Perú

El paso de Joelma por Perú es también una oportunidad para fortalecer la conexión que la artista ha mantenido con sus seguidores peruanos, especialmente en la selva. Esta es la segunda vez que visita la región de la selva peruana, lo que confirma su popularidad en zonas como Pucallpa. Los fans de esta ciudad, ubicada en plena Amazonía peruana, esperan con ansias el show de la cantante brasileña.

Cusco, por su parte, también recibirá con los brazos abiertos a Joelma. En esta ciudad, famosa por su riqueza cultural y su papel como uno de los destinos turísticos más importantes de América del Sur, la cantante llevará su energía y talento a un público diverso, que seguramente quedará cautivado por su show. La explanada del Instituto Tupac Amaru será el escenario de una noche que promete ser inolvidable para los cusqueños y los turistas que se encuentren en la ciudad.

Joelma, la reina del calypso, regresa al Perú con su "Isso é Calypso Tour".