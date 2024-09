La precariedad del sistema de salud de Perú: casi el 50% de las familias tienen un enfermo por la falta de atención integral

La cruda realidad de los centros de salud.

La crisis del sistema de salud en Perú está afectando a casi la mitad de las familias del país. De acuerdo con una encuesta realizada por Exitosa-CPI, el 44.7% de las familias peruanas tienen al menos un miembro enfermo, lo que refleja la incapacidad del sistema para brindar atención oportuna, preventiva y de calidad, menciona Marco Almerí, especialista en salud pública.

Según el estudio, las enfermedades más recurrentes en los peruanos son: diabetes, hipertensión arterial, cáncer, enfermedades del corazón y problemas con los huesos y/o articulaciones. Les sigue, aunque con una menor presencia, las enfermedades como problemas respiratorios y/o pulmonares, derrame cerebral, problemas renales, tiroides, gastritis, problemas vesiculares.

En cuanto a la diabetes, esta enfermedad predomina especialmente entre los ciudadanos de los niveles socioeconómicos A y B, que representan a la población con mayores ingresos, afectando al 21.4% de este grupo. Asimismo, se concentra en personas de entre 40 y 70 años, con una prevalencia del 17.4%. Además, su impacto es notablemente mayor en mujeres, con un 19%, en comparación con los hombres, quienes presentan una incidencia del 13.7%.

Los pobres extremos no cuentan con diagnósticos

La encuesta que evalúa la percepción de los peruanos frente al sistema de salud—hoy liderado por el polémico ministro César Vásquez— revela además que el 60.7% de los ciudadanos de los niveles socioeconómicos E, que representan a la población de pobreza extrema, no cuentan con un diagnóstico médico. Este grupo de afectados predomina con un 65% en la zona oriente del país. Ello, a diferencia de la costa y sierra norte, en donde el 54.1% se ve afectado por la problemática.

Este resultado se traduce como personas que no tienen alguna enfermedad, que siguen a la espera de citas o exámenes para conocer qué mal les afecta o quienes no han sido diagnósticados de forma correcta. Las dos últimas opciones son observadas en varios casos expuestos por la prensa nacional. Por ejemplo, en diálogo con Exitosa, una paciente referida de Puente Piedra al hospital Cayetano Heredia, indicó que lleva esperando dos años y aún no ha recibido un diagnóstico claro de la enfermedad que la aqueja. Relata que desde el año pasado ha estado buscando atención, pero no logra acceder a citas médicas ni a exámenes.

Gastos médicos particulares golpea a los más pobres

Desabastecimiento de medicamentos en hospitales y postas del Minsa causan mayores gastos en las familias peruanas | Foto composición: Infobae Perú

La situación que enfrentan las familias peruanas las obliga a destinar recursos económicos en atención privada. Ante la falta de una atención adecuada en el sistema de salud público, muchas personas optan por recurrir a clínicas o policlínicos particulares o solo a una farmacia para automedicarse, según revela también el estudio “Situación actual del sistema de salud peruano”, elaborado por Videnza Consultores, por encargo de ComexPerú.

De acuerdo con datos del INEI, en el 2023, el 46% de los peruanos que se enfermaron buscó atención en farmacias; mientras que solo el 31%, en el Minsa; el 13%, en el sector privado; el 11% en EsSalud; y el 3%, en otro lugar.

Marco Almerí, especialistas en salud pública, enfatiza que con los resultados de la encuesta se puede traducir que, de 10 millones de familias en el país, 4.5 millones enfrentan esta problemática, y que el gasto promedio de bolsillo para atender a un enfermo es de aproximadamente 100 soles mensuales lo que contribuye al empobrecimiento de las familias más vulnerables, acentuando la desigualdad y la precariedad en la atención sanitaria en todo el territorio nacional.

“Éste sistema no puede atender al enfermo con prontitud y de manera integral y por ello la familia redirecciona recursos económicos en la atención de dicho paciente, dejando de lado recursos económicos para alimentación, estudio, vivienda y otros”, indica.

No obstante, el gasto es aún mayor. El informe de Videnza Consultores indica que en el 2023 se evidenció que los gastos se incrementaron. Los peruanos gastaron en promedio S/ 169 por persona solo para la compra de medicinas, ante el desabastecimiento que registran las entidades de salud del sector público.

Todo lo expuesto destaca las razones por las cuales el número de enfermos en Perú sigue siendo elevado en un sistema de salud que no asigna suficientes recursos para abordar las principales deficiencias: carencia de personal médico, escasez de medicinas, falta de equipos y una infraestructura inadecuada. Estas problemáticas se manifiestan en casi todos los hospitales públicos del país, contribuyendo a una crisis persistente en la calidad y un atentado al derecho a la salud digna de los peruanos.