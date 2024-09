Cayó el ‘Zorrito’: brazo armado y feroz sicario del ‘Monstruo’, el secuestrador más buscado del Perú

Capturan a brazo armado de alias 'El Monstruo' (América Noticias)

Luis Anthony Escalante Zorrilla, mejor conocido en el mundo del hampa como ‘Zorrito’ o ‘Zorro’, terminó detenido recientemente en el distrito de San Martín de Porres, en la zona norte de Lima Metropolitana. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron posible su captura, tras recibir el aviso de un grupo de vecinos que lo identificó.

De acuerdo a las autoridades del orden, la caída de Escalante Zorrilla es un duro golpe a la criminalidad organizada en el país. Este sujeto de apariencia desafiante y perfil sanguinario es acusado de ser el ‘brazo armado’ del prófugo delincuente Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

En la lista de la Policía Nacional, el nombre de Moreno Hernández figura como el secuestrador más buscado del país. Junto al ‘Zorro’ habrían cometido un rosario de ilicítos en la capital peruana, que va del sicariato, a la extorsión y atentados contra la tranquilidad pública.

La Policía Nacional, a través de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, logró la captura de Luis Anthony Escalante Zorrilla.

Entre sus pertenencias, Escalante Zorrilla tenía una pistola de 9 milímetros, de la marca Versa, además de caserinas y municiones de alto calibre para fusiles AKM y FAL, lo que da cuenta de la vaeridad de armamento pesado que manejaba para impone su hegemonía.

“Este sujeto está vinculado a delitos de homicidio en grado de tentativa, además de extorsión a mototaxistas, comerciantes y empresarios en las avenidas Puno y Túpac Amaru”, dijo el coronel PNP Ezequiel Poma, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte.

Para la PNP, el ‘Zorrito’ pertenecería a la banda criminal la ‘Batería de Yohairo’, una sanguinaria facción de la organización del ‘Monstruo’.

Recientemente, la Policía Nacional detuvo a la expareja de este, Carol López Sánchez, en el distrito de Comas, en la zona norte de la capital.

A Escalante Zorrilla se le vincula con el salvaje ataque a una vivienda de dos ancianos que colaboraron con las autoridades policiales. Este habría disparado casi unas 40 veces para atemorizar a la pareja. Además, es sindicado de asaltos al paso a taxistas y empresarios y cometer sicariato a diestra y siniestra en la zona norte de Lima.

“Estoy en la calle, mira...”

A finales del mes pasado, se reveló un audio del ‘Monstruo’ en el que afirma de manera temeraria que no está escondido como una rata y amenaza a sus rivales, empezando con Lucano Cotrina, alias el ‘Jorobado’, y sus cómplices.

“Estoy en la calle, mira, para que no digas que estoy como rata escondida. ¿Por qué matas a choferes inocentes? ¿Te das cuentas? Collique no te quiere, por haber matado a tanta gente inocente, amigos, personas que quieren salir adelante, les cortas las alas, compadre. Eso no se va a permitir ¿Me entiende o no?” dice Moreno Hernández.

Adrián Smith Lucano Cotrina, alías ‘El Jorobado’.

Agrega: “Por esa acción mira donde está ‘Blaquinta’, está bajo tierra y eso le va a pasar a todo el que se sume de hoy en adelante. Así como se ha muerto, igual se van a morir todos los que estén contigo de la mano, espera mi próxima señal”.

Se supo que el audio del ‘Monstruo’ fue en respuesta a una carta escrita a mano que fue difundida entre los transportistas del cono norte de la capital, que sufren extorsiones.

“Empresa Naranjito, hoy mato a un chofer, mañana a otro y a otro si le siguen pagando al ‘Monstruo Chonguito’. Desde hoy no pagarán. Atte. los que mataron al ‘Monstruo Chonguito’”, se lee en la hoja.

Ponen precio a la captura de alias "El Monstruo". (Foto: Mininter)

La PNP sospecha que quienes estarían detrás de este mensaje serían delincuentes de la banda del ‘Jorobado’, quien fue recluido en un penal en febrero del 2024. El grupo que sigue sus órdenes es conocido por realizar los delitos de sicariato, secuestros, extorsión, entre otros.

El enfrentamiento entre estos dos criminales habría alcanzado su punto más álgido por el control del cobro de cupos y la extorsión en Comas, Carabayllo, San Martín de Porres, Los Olivos y Puente Piedra.