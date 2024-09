The International 2024: ¿cuándo juegan los equipos peruanos de Dota 2 y dónde ver las partidas?

El 4 y 5 de septiembre serán días cruciales para los equipos peruanos, con enfrentamientos clave que definirán su posición en las llaves decisivas. (Composición: Infobae)

El mundo de los deportes electrónicos se prepara para un gran acontecimiento este 4 de septiembre, cuando el escenario mundial de Dota 2 reciba a los mejores equipos del planeta. The International 2024, el torneo más prestigioso de este juego, regresa a Europa, marcando el inicio de una nueva contienda por la Égida de los Campeones en el Royal Arena de Copenhague, Dinamarca. Con 16 equipos listos para enfrentarse, el evento viene generando gran expectativa, especialmente en Perú, donde los equipos HEROIC, 1win Team y beastcoast buscarán alcanzar el primer lugar.

HEROIC, integrado por jugadores de Perú, Brasil y Bélgica, es el representante más destacado de Sudamérica este año. Con un recorrido lleno de éxitos y consistencia, el equipo se enfrenta a grandes desafíos en el Grupo A, donde tendrá que medirse con escuadras de renombre como Gaimin Gladiators y Xtreme Gaming.

Por otro lado, beastcoast, team compuesto únicamente por peruanos, fue colocado en el Grupo D, donde se enfrentará a contendientes como Team Spirit, Aurora y Team Liquid, dos de los equipos más laureados de Europa.

Calendario de partidas de los equipos peruanos

HEROIC, un equipo compuesto por jugadores de Perú, Brasil y Bélgica, se perfila como el representante más destacado de Sudamérica, enfrentando grandes desafíos en el Grupo A. Mientras tanto, beastcoast, con un roster 100% peruano, buscará superar a equipos de renombre en el Grupo D. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo/Likipedia)

La fase de grupos de The International comenzará el 4 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de septiembre. En estos dos días, se definirán las posiciones dentro de cada grupo, las cuales serán cruciales para determinar los enfrentamientos en las llaves decisivas del torneo.

El día 1 abrirá con el enfrentamiento entre HEROIC y Xtreme Gaming a las 03:00 a.m. (hora peruana), seguido por otro choque clave ante 1win Team a las 07:00 a.m. Mientras tanto, beastcoast debutará en el Grupo D con un enfrentamiento a las 07:00 a.m. contra Team Spirit, y más tarde, a las 11:00 a.m., se medirá con Team Liquid, en lo que promete ser un duelo de alta intensidad.

El segundo día traerá más emociones. HEROIC se enfrentará a Gaimin Gladiators a las 03:00 a.m., mientras que beastcoast intentará asegurar su lugar en las llaves de ganadores cuando se enfrente nuevamente a Aurora a las 05:00 a.m.

Todas las partidas serán transmitidas en vivo a través de los canales oficiales de The International en español en Twitch y YouTube, lo que permitirá a los fans seguir de cerca las actuaciones de los equipos sudamericanos.

Formato y estructura del torneo

Lima Major 2023, día 2. Clásico del Dota 2 en Perú: Evil Geniuses vs. Beastcoast. Infobae/Paula Elizalde.

Este año, el formato de The International divide a los 16 equipos en cuatro grupos de cuatro. Durante la fase de grupos, los equipos competirán en partidas al mejor de dos para definir las posiciones dentro de sus grupos. Los primeros lugares tendrán la ventaja de elegir a sus rivales en las llaves decisivas, donde los enfrentamientos se darán entre los grupos A y B, y entre los grupos C y D.

El 6 de septiembre marcará el inicio de las partidas decisivas, que determinarán la clasificación de los equipos en las llaves de Ganadores y Eliminación. Ningún equipo será eliminado tras la fase de grupos, lo que garantiza que todos los participantes tendrán al menos una oportunidad de avanzar en el torneo. Las llaves de Ganadores y Eliminación serán el siguiente paso en la contienda por la Égida, donde las decisiones estratégicas y la capacidad de adaptarse a diferentes estilos de juego marcarán la diferencia entre el éxito y la derrota.

Premios y expectativas para The International 2024

Lima Major 2023, día 2. Clásico del Dota 2 en Perú: Evil Geniuses vs. Beastcoast. Infobae/Paula Elizalde.

Valve, empresa desarrolladora del videojuego Dota 2, aportó 1,6 millones de dólares al fondo de premios de The International 2024. Esta cantidad se complementa con el 25% de las ventas del compendio digital del evento, lo que elevó el pozo total a más de 2,3 millones de dólares hasta la fecha. No obstante, se espera que esta cifra continúe creciendo a medida que avance el torneo, incentivando a los equipos a dar lo mejor de sí mismos en cada partida.

Con los días contados para el inicio de The International 2024, todo está listo para que los equipos peruanos se enfrenten a los mejores del mundo en la arena de Copenhague. Las expectativas son altas, y la comunidad de Dota 2 está ansiosa por ver cómo se desarrollan las partidas en el escenario más prestigioso del competitivo de este juego.

Ya sea en el Royal Arena o desde sus pantallas, los espectadores podrán presenciar el espectáculo y la emoción que solo este torneo puede ofrecer.