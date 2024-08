Cuto Guadalupe confirma que Christian Cueva y Melissa Klug estuvieron en su restaurante antes de la pandemia: “Fue una sola vez”

Cuto Guadalupe habló sobre el encuentro entre Melissa Klug y Christian Cueva en su restaurante. (Foto: Captura de IG)

El exfutbolista Cuto Guadalupe, tío de Jefferson Farfán, ha decidido pronunciarse sobre la supuesta relación clandestina entre Christian Cueva y Melissa Klug, una polémica que ha encendido las redes sociales y ha generado gran controversia. Pamela López, esposa de futbolista, aseguró que su esposo habría mantenido un romance con la empresaria chalaca, lo que ha llevado a varios implicados a dar su versión de los hechos.

Cuto Guadalupe, conocido por su carácter directo, confirmó haber visto a Cueva y Klug en su restaurante antes de la pandemia, un detalle que ha alimentado las especulaciones. “Ese es el restaurante que justo coincidieron ese día que vinieron, fue antes de la pandemia, es la única vez (...) Cueva llegó con los chicos de la San Martín y Melissa llegó con La Chama, con las personas que ella siempre anda”, comentó Guadalupe, aclarando que no se trató de un encuentro exclusivo entre ambos, pero sí remarcó que ni Pamela López ni Jefferson Farfán estuvieron presentes en esa ocasión.

La declaración de Cuto Guadalupe ha generado aún más interés debido a la naturaleza de su vínculo familiar con Farfán y su relación de amistad con Melissa Klug. Aunque Melissa ha negado rotundamente cualquier relación más allá de la amistad con Cueva, el exfutbolista se mostró prudente y evitó hacer juicios definitivos sobre lo sucedido.

'Cuto' Guadalupe expresó su apoyo incondicional a Christian Cueva, a pesar de las acusaciones en su contra. Composición Infobae Perú

“Yo las manos al fuego la pongo por mi mamá (...) Soy de las personas que no soy quién para juzgar a nadie. A mis 48 años no me sorprende nada de la vida”, agregó, dejando entrever que, pese a su cercanía con los involucrados, prefiere mantener una postura neutral.

Melissa Klug, por su parte, no se ha quedado de brazos cruzados y ha iniciado acciones legales contra Pamela López, enviándole una carta notarial y acusándola de difamación. Klug sostiene que cualquier insinuación sobre un romance con Cueva es falsa y dañina para su imagen, insistiendo en que su relación con el futbolista siempre ha sido en el contexto de su cercanía con Jefferson Farfán, su expareja y padre de sus hijos.

El testimonio de Cuto Guadalupe, aunque matizado, no ha hecho más que avivar las especulaciones en torno a este presunto triángulo amoroso. A pesar de su amistad con Melissa Klug, Guadalupe ha dejado claro que no está dispuesto a tomar partido en esta disputa, sugiriendo que hay situaciones en la vida que no deberían sorprender a nadie.

Los viajes de Melissa Klug a Brasil: ¿Qué la llevó a coincidir con Christian Cueva? | Composición/Infobae

Cuto Guadalupe arremete contra ‘América Hoy’

Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exfutbolista peruano, se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar los malentendidos generados tras sus recientes declaraciones en el programa ‘América Hoy’. Guadalupe señaló que algunos de sus comentarios fueron sacados de contexto y malinterpretados, lo que ha generado críticas injustas hacia él. En su mensaje, el tío de Jefferson Farfán subrayó que no apoya ni justifica los actos de agresión, refiriéndose a las controversias en torno a Christian Cueva.

Guadalupe fue categórico al afirmar que nunca ha avalado comportamientos violentos, especialmente hacia mujeres, y que sus declaraciones en el programa fueron tergiversadas con mala intención. “No apañé ni apañaré actos de agresión hacia ninguna persona, mucho menos hacia una mujer”, enfatizó en su comunicado, dejando clara su postura.

Además, Cuto reafirmó su rechazo a la violencia en cualquier forma, recordando que incluso en los momentos más difíciles de su vida, nunca ha considerado ser agresivo con una mujer. Su mensaje fue una firme defensa de sus valores y una aclaración sobre sus verdaderas intenciones detrás de sus declaraciones.