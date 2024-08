Christian Cueva desmiente a Pamela López y asegura que cumple con la pensión de sus hijos: “Es algo que siempre he hecho”

Christian Cueva le responde a Pamela López y desmiente sobre pensión de alimentos. (Foto: Captura de IG)

El futbolista Christian Cueva ha roto su silencio tras las recientes declaraciones de su esposa, Pamela López, quien lo acusó de no cumplir con la manutención de sus tres hijos en común. La trujillana afirmó que el jugador no ha estado proporcionando el dinero necesario para el cuidado de sus pequeños, lo que generó una gran controversia en los medios y redes sociales.

En declaraciones anteriores, Pamela López manifestó su frustración por la falta de apoyo financiero de Cueva, señalando que incluso tuvo que recurrir a sus padres para cubrir los gastos diarios de sus hijos. “Todo este tiempo dice que él no tiene dinero. Hace poco, para el viaje del norte, su abogado le prestó dinero para ir por el 28 de julio con mis hijos. El día a día me lo están dando mis padres, ya que su padre no le da nada”, expresó la esposa del futbolista.

Ante estas acusaciones, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para responder con un extenso mensaje, en el que lamentó que sus hijos estén siendo mencionados en programas de espectáculos. El popular ‘Aladino’ aseguró que siempre ha cumplido con sus responsabilidades como padre y que está comprometido a mejorar por el bienestar de sus pequeños. “Duele ver que se habla de mis hijos en un programa de espectáculos, pero debo asumir mi parte en que suceda así”, comenzó diciendo el futbolista.

Pamela López acusa a Christian Cueva de desatender económicamente a sus hijos para simular bancarrota. | Composición/Infobae

Cueva insistió en que su prioridad siempre han sido sus hijos y que cubrir sus gastos ha sido una constante en su vida. “Mis hijos son lo primero; cumplir con ellos y cubrir sus gastos es algo que siempre he hecho y quiero seguir dándoles una vida estable”, afirmó. Asimismo, reconoció que tiene aspectos personales en los que debe trabajar para ser un mejor padre y hombre. “En eso comienzo a trabajar, con ayuda profesional, porque debo hacerme cargo de lo que siento y vivo, para poder ser el padre y el hombre que anhelo ser”, agregó.

En su mensaje, el futbolista también reflexionó sobre cómo el fútbol ha sido su refugio a lo largo de su vida, pero reconoció que necesita aprender y crecer para poder cumplir mejor con sus responsabilidades. “Solo sé que el fútbol siempre ha sido mi refugio y es en la cancha donde encuentro valor. Pero hoy no soy alguien que pueda pedir, soy alguien que quiere aprender y no descansaré hasta ser mejor por ustedes, hijos”, finalizó el deportista.

Las declaraciones de ambos han generado un gran revuelo en los medios de comunicación y entre sus seguidores, quienes han mostrado diversas opiniones sobre la situación. Mientras algunos apoyan a Pamela López por hablar públicamente sobre sus problemas, otros defienden a Christian Cueva por su compromiso de mejorar y cumplir con su rol de padre.

Christian Cueva responde a Pamela Láopez, quien lo acuso de no cumplir con sus hijos. (Foto: Captura de IG)

¿Por qué Pamela López no lo ha demandado por alimentos?

En la conversación, los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González le preguntaron sobre sus apariciones con artículos de alto costo durante sus viajes, lo que los llevó a cuestionar el origen de esos accesorios. Pamela López respondió que no está pidiendo dinero prestado y que su apoyo financiero proviene exclusivamente de su familia.

Además, expresó sus dudas sobre la veracidad de la situación financiera de Christian Cueva, sugiriendo que podría estar ocultando su verdadera situación económica.

Rosario Sasieta, la abogada, explicó que no se ha iniciado una demanda de alimentos en este momento debido a la sensibilidad del asunto. “No hemos preparado una demanda de alimentos para que no se piense que es por dinero. Cueva sabe que los niños están descuidados económicamente”, comentó.

Aclaró que la decisión de iniciar primero la denuncia de agresión se tomó después de evaluarlo con la influencer, aunque los conductores insistieron en la necesidad de abordar también el tema de la pensión alimentaria.