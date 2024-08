Pamela Franco se refiere a la agresión física que sufrió Pamela López por Christian Cueva: “Jamás toleraría eso”

Pamela Franco se pronuncia acerca de la violencia familiar que sufrió Pamela López: "Jamás toleraría eso". América TV: 'Más Espectáculos'.

Pamela Franco sorprendió a todos con su aparición durante una entrevista con Jazmín Pinedo en el programa ‘Más Espectáculos’, la mañana del 29 de agosto.

La cantante explicó que había estado alejada de los medios para encontrar un poco de tranquilidad, pero que llegó el momento de enfrentar a la prensa. A pesar de mostrarse visiblemente incómoda, Franco afirmó que debía seguir adelante.

“Siento que no me puedo dar el lujo de parar, es parte de mi carrera, es lo que me toca, tengo que dar la cara, no puedo detenerme en casa, llorando. Siento que tengo que afrontar las cosas y seguir adelante”, expresó la cantante, dejando claro que, pese a la incomodidad, está decidida a continuar con su vida profesional.

Durante la conversación, Jazmín Pinedo le preguntó sobre su relación con Christian Cueva, que ha sido ampliamente comentada en los medios. Al ser cuestionada sobre si planea oficializar su relación con el deportista, Franco fue clara al señalar que no siente la necesidad de hacerlo. Aunque no negó sus encuentros con Cueva, la cantante dejó claro que no considera que deba definir públicamente su vida sentimental.

“No quiero hablar de terceras personas, mi prioridad es mi hija. Lo que pase en mi vida personal, se verá. ¿Qué título le pondría a lo que tengo con Cueva? Título por qué, y no entiendo por qué tengo la obligación de decir qué pasa con mi vida amorosa, eso lo decido yo, y si decido hablar, eso parte de mí y de la otra persona que tendría que estar involucrada. Y de repente nunca pasa o si pasa, no voy a escupir al cielo. Ahora estoy centrada en otras cosas”, afirmó Franco.

Pamela Franco habla sobre las acusaciones de agresión contra Pamela López

En otra parte de la entrevista, Jazmín Pinedo también abordó las recientes denuncias de agresión física que Pamela López presentó contra Christian Cueva, las cuales han sido difundidas por diversos medios. Ante esto, Franco expresó su rechazo hacia cualquier tipo de violencia, pero evitó hacer comentarios específicos sobre el caso de López y Cueva.

“La agresión, en general, está muy mal; yo jamás voy a tolerar eso ni en mi vida ni en la vida de mis seres queridos ni de nadie. Es el pensamiento de todos, en general”, manifestó Franco, mostrando una postura firme contra la violencia hacia las mujeres.

Sin embargo, la cantante aclaró que su comentario no estaba dirigido específicamente a Cueva. “No hablando de alguien en específico, hay que ser muy conscientes cuando hablamos y si lo hacemos de manera pública porque hay muchas mujeres que son violentadas en Perú y en el mundo y necesitan ayuda. Hay que tomarlo con mucha seriedad”, concluyó Franco.

Minimizó infidelidad de Christian Domínguez

En otro momento, la conductora de TV le consultó si no le causaba sorpresa la lista de mujeres que habría estado involucradas sentimentalmente con Christian Cueva. Inclusive le hizo comentario explicándole que de repente ella pensaba que puede cambiar al futbolista y convertirlo en un hombre fiel.

“No creo que una mujer pueda cambiar a una persona, imagínate la relación que acabo de terminar con el papá de mi hija, definitivamente nadie cambia a nadie. Las personas que mejoran a lo largo de su vida lo hacen por decisión propia”, comentó la cumbiambera.

En otro momento, la popular ‘Chinita’ le consultó si se reafirmaba en su posición de no perder la oportunidad de ser feliz. La exintegrante de ‘Alma Bella’ comentó lo sucedido con Christian Domínguez, pero no la ha dejado marcada como para no creer de nuevo en el amor.

“Yo acabo de fracasar un tema familiar, es parte de la vida, pero no me causó ningún trauma el tema de la infidelidad [de Domínguez], yo sigo adelante y me curo sola. No me cerraré las puertas de ser feliz o de estar con alguien si así lo quiero. ¿Por qué tendría que hacerlo?”, finalizó.

