Juan José Santiváñez niega autenticidad de audio: “Esa no es mi voz, es un montaje” y denuncia a capitán ‘Culebra’ por crimen organizado

Juan José Santiváñez señala que audios con 'Culebra' en chifa fueron trucados, y anuncia que lo denunciará por organización criminal. ATV

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre la reciente difusión de un audio que lo involucra en un nuevo escándalo. En declaraciones realizadas al noticiero ‘Ocurre Ahora’, el titular del Mininter descalificó la autenticidad del registro auditivo, alegando que se trata de una grabación manipulada y truncada. El ministro aseguró que las medidas legales ya están en marcha contra el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido también como ‘Culebra’, y otros individuos implicados en lo que considera una organización criminal.

Durante su intervención, afirmó que la voz que se escucha en los audios no le pertenece. “En el gabinete somos un grupo de profesionales muy sólidos. En una reunión con el señor Premier, le expliqué los pormenores del tema. Claramente, como se ha visto en diversos programas dominicales, esa voz no se asemeja en absoluto a la mía. He reafirmado que esa no es mi voz; es un audio manipulado, truncado, y ya estoy tomando acciones al respecto.”, declaró.

El ministro insistió en que la manipulación de estos materiales solo busca dañar su imagen y desestabilizar su gestión al frente de la cartera que dirige. Según explicó, la intención detrás de estos actos sería la de debilitar la lucha contra la inseguridad ciudadana y los esfuerzos por proteger los derechos de la Policía Nacional, un tema que, según él, es prioritario para su gestión.

“Quiero comentarte que, a través de mis abogados, he interpuesto una denuncia por organización criminal contra el capitán Junior Izquierdo y otras personas responsables, precisamente por la burda manipulación de estos videos y audios, cuyo único propósito es desestabilizar una gestión que se preocupa por los derechos de la familia policial y por resolver los problemas de la inseguridad”, añadió el ministro.

Relación con el capitán PNP ‘Culebra’

Juan José Santiváñez desmintió la autenticidad del audio recientemente divulgado, argumentando que es una grabación manipulada y truncada. (Composición: Infobae)

Santiváñez reconoció que en el pasado mantuvo una relación amical con el capitán ‘Culebra’. Sin embargo, aclaró que dicha amistad inició en un vínculo profesional cuando actuó como abogado de Junior Izquierdo en diversas circunstancias. “Es una persona con la cual mantenía una amistad, pero que al día de hoy ya no lo es”, expresó. El ministro explicó que en su momento no conocía aspectos de la vida personal del agente policial “cuando uno tiene una amistad, no siempre conoce todos los aspectos de la vida de esa persona. Solo conocía lo relacionado con el patrocinio que ejercí como su abogado, que fue cómo comenzó la amistad”, afirmó.

Además, fue enfático al señalar que las acciones de su examigo fueron ocultas y que, al descubrirlas, se distanció completamente de él. Según su versión, la relación que sostenían era de carácter profesional, y él no estaba al tanto de las actividades ilícitas en las que el capitán estaría involucrado.

Investigación en curso

Los expertos coinciden en ser reales los audios, debería renunciar. (Composición: Infobae/ Andina)

Juan José Santiváñez destacó que se ha realizado una investigación por parte de diversas agencias de inteligencia, las cuales habrían revelado la existencia de una presunta red criminal dirigida por el capitán ‘Culebra’. Según sus declaraciones, la red se dedicaba a extorsionar a diversas personas a través de simulaciones de conversaciones telefónicas y mensajes de texto falsos.

“Hemos demostrado, a través de diversas investigaciones de inteligencia, que esta persona formaba parte de una presunta red criminal cuyo objetivo era extorsionar a otros, simulando conversaciones telefónicas y chats falsos. Esos mismos chats apócrifos son los que se están mostrando en estas circunstancias”, finalizó.

Esto se escucha en los audios

Audios difundidos revelan que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría sido presionado por la presidenta Boluarte para cerrar la Diviac. Las grabaciones también involucran a Vladimir Cerrón en filtraciones de información. (Cuarto Poder)

Diversos medios de comunicación tuvieron acceso a una parte de estos audios, donde resalta un pedido que, según se dice, fue hecho por la presidenta Dina Boluarte al ministro Santiváñez: el cierre de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). “A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, expresó el titular del Interior en una de las grabaciones presentadas por el capitán Izquierdo. Asimismo, el ministro agregó que durante una entrevista en medios de comunicación, la mandataria le reprochó por no criticar públicamente a Colchado, describiéndolo como un “policía politizado”.

Los audios también revelan que cerrar la Diviac fue la condición que Boluarte le habría planteado a Santiváñez para designarlo como ministro. Esto, de acuerdo a la versión de Izquierdo, fue grabado cinco días después de la juramentación del actual titular del Ministerio del Interior.