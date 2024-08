Tefi Valenzuela acusa a Mariana Echeverría de ‘mala vibra’ y por qué aconsejó a Briggite que se aleje de ella en LCDLFM. (Captura: TikTok)

La participación de Tefi Valenzuela en el mundo del entretenimiento mexicano no solo ha sido marcada por su talento y carisma, sino también por su franqueza a la hora de expresar sus opiniones. Recientemente, la cantante e influencer peruana compartió un impactante relato sobre una experiencia negativa que tuvo con la conductora Mariana Echeverría, revelando detalles que han causado revuelo entre sus seguidores.

Durante un ‘storytime’ en sus redes sociales, la arequipeña explicó por qué sintió la necesidad de advertir a Briggite Bozzo, su amiga y actual participante de ‘La Casa de los Famosos México’, acerca de Mariana. Tefi comenzó recordando un proyecto en el que ambas trabajaron, llamado ‘El Hotel’, donde Echeverría era la conductora principal. Según la modelo, el comportamiento de ella en ese programa dejó mucho que desear.

“Cuando eres conductora, normalmente no puedes tomar partido, tienes que ser imparcial”, explicó la exchica reality, subrayando una de las reglas más fundamentales en la conducción de programas de competencia. Sin embargo, según su relato, Mariana no solo no fue imparcial, sino que mostró un favoritismo descarado y, peor aún, se dedicaba a atacar a los participantes.

“Le encantaba atacar, no voy a decir que solo a mí porque no me estaría inventando esto. Atacaba a todos”, continuó Valenzuela en su relato para TikTok, evidenciando la mala vibra que, según ella, la mexicana irradiaba en el set.

Tefi también compartió un incidente particular en el que una amiga suya, fue víctima de las burlas de Mariana después de enviarle un mensaje educado, disculpándose por no haber podido asistir a una reunión.

“Incluso cuando se apagaron las cámaras, una amiga mía le había escrito con mucha educación, y la otra vino a burlarse y a hablar mal en el programa”, relató la modelo peruana, demostrando que la conducta de la integrante del reality mexicano no solo afectaba a los participantes durante las grabaciones, sino que también se extendía fuera de cámaras.

Advertencia a Briggite en ‘La Casa de los Famosos México’

Con esta experiencia negativa en mente, Tefi Valenzuela decidió advertir a Briggite Bozzo, quien comparte espacio con Mariana Echeverría en ‘La Casa de los Famosos México’. La cantante le aconsejó estar alerta y ser cautelosa con ella. “Le dije, mana, cuidado con ella, porque pude percibir la energía y la vibración que emite”, comentó la artista arequipeña, señalando que Briggite, quien también es sensible a las energías, captó rápidamente lo que Tefi le había advertido.

Tefi también criticó abiertamente el comportamiento de la actriz dentro de la casa, especialmente tras la reciente disputa entre Mariana y Briggite por un mango durante la fiesta temática de la jungla, celebrada el pasado viernes 16 de agosto. Este enfrentamiento ocurrió días antes de que se decidiera quién de las dos podría ser expulsada del programa.

“Creo que todo lo que le ha hecho hasta ahora es inaceptable. Las maneras en que se ha dirigido a ella y a otras personas en la casa no me parecen correctas”, afirmó Tefi, reiterando su desaprobación hacia el comportamiento de Mariana y asegurando que no tiene ningún interés en mantener una amistad con ella.

Briggitte Bozzo es una actriz venezolana nacida el 19 de agosto de 2001

Un llamado al apoyo para el equipo “Mar”

En su ‘storytime’, Tefi Valenzuela también aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores y a la audiencia de ‘La Casa de los Famosos México para que apoyen al equipo ‘Mar’, al que pertenece Briggite, junto con otros concursantes como Arad y Mayito. La peruana destacó las cualidades de sus amigos, describiendo a Arad como un caballero humilde y buena persona, y a Briggite como una “niña hermosa” con quien ha tenido la suerte de entablar una amistad.

