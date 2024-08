Melissa Peschiera cuestiona falta de transparencia en cifras de dengue por muerte del ‘Ingeniero Bailarín’

Melissa Pescheira cuestiona al estado por falta de transparencia en cifras de dengue por muerte del ‘Ingeniero Bailarín’. (Captura: Domingo al día)

La periodista Melissa Pescheira se mostró conmovida y preocupada tras la reciente muerte de Jainer Moisés Pinedo Vargas, quien en vida fuera conocido como el ‘Ingeniero Bailarín’. Pinedo Vargas falleció en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, en Chiclayo, Lambayeque, tras una ardua lucha contra el dengue, una enfermedad que ha venido golpeando duramente a diversas regiones del país.

Como se recuerda, Pinedo ganó notoriedad durante los momentos más difíciles de la pandemia, cuando su carisma y energía positiva atrajeron a miles de personas, que enfrentaban el dolor de no poder ver a sus seres queridos para evitar el contagio.

El video suyo, en el que aparecía bailando con gran alegría y desparpajo, se volvió viral, logrando que se le bautizara como el ‘Ingeniero Bailarín’. Este gesto sencillo, pero poderoso trajo alivio y sonrisas a muchos peruanos que, en medio del confinamiento, encontraron en él una fuente de esperanza y distracción.

La partida del 'Ingeniero bailarín' ha conmocionado a la comunidad de Lambayeque y a sus seguidores en redes sociales.

Ante ello, la periodista Melissa Pescheira recordó cómo el ‘Ingeniero Bailarín’ supo ganarse el cariño de la gente en un momento donde la incertidumbre y el miedo eran el pan de cada día. “Jainer trajo tanta alegría en pandemia cuando andábamos encerrados, fue un respiro para muchos de nosotros. Su energía era contagiosa, y eso lo hizo destacar en medio de la oscuridad que vivíamos”, comentó la periodista, visiblemente afectada por su partida.

Pescheira también mencionó que Pinedo Vargas había sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a complicaciones respiratorias provocadas por el dengue. La noticia de su fallecimiento ha dejado un vacío no solo en su comunidad cercana, sino también entre aquellos que encontraron en él un símbolo de resiliencia y alegría en tiempos difíciles.

La periodista tomó la parte final del noticiero ‘Domingo al día’ para lanzar una dura crítica al Gobierno de Dina Boluarte por la falta de transparencia y actualización en las cifras del dengue. La figura de América televisión hizo un llamado de atención al Ejecutivo, subrayando que la Sala Situacional del Dengue, que se encarga de proporcionar datos sobre la evolución de esta enfermedad en el país, no ha sido actualizada en las últimas tres semanas.

“Es inaceptable que, en un contexto donde el dengue sigue cobrando vidas, no tengamos acceso a información actualizada sobre el avance de la enfermedad. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se está combatiendo esta crisis de salud pública, y la falta de transparencia es preocupante”, expresó Pescheira.

La periodista insistió en que la falta de datos actualizados sobre contagios y decesos no solo limita la capacidad de respuesta del sistema de salud, sino que también genera incertidumbre y miedo entre la población. “No hay números, no hay información, y eso es un problema serio. Si no sabemos lo que está pasando, ¿cómo podemos protegernos adecuadamente? Es necesario que se corrija esta situación, los ciudadanos debemos estar informados”, agregó.

“Está desactualizada. Hace tres semanas, que no se publica nada respecto a cómo se avanza y cómo se está luchando, no hay números, hace como tres semanas no tenemos información. Se debe corregir, los ciudadanos debemos estar informados”, concluyó.

¿Qué es el dengue?

El dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, ha sido un problema recurrente en diversas regiones del Perú, especialmente en zonas tropicales y subtropicales.

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de salud no han sido suficientes para controlar su propagación, los brotes de dengue continúan siendo una amenaza para la salud pública.

