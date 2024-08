Ministro del Interior negó que critique labora de Fiscalía porque le abrieron investigación: “No tiene nada que ver”

El ministro del Interior, Juan José Santibañez Atúnez, aseguró que su gestión trabaja para 'acabar con todas las organizaciones criminales'.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respondió al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien lo señaló de criticar su labor porque en julio pasado le abrieron investigación por la presunta comisión del delito de abuso de poder.

En entrevista con RPP, Villena dijo que no le sorprendían los comentarios de Santiváñez Antúnez porque desde que le aperturaron la indagación viene criticando a la institución que dirige.

“Nosotros nos encontramos indignados, mortificados por las expresiones del ministro, porque no es cierto lo que dice. (...) Esta investigación se ha notificado recientemente, los últimos días del mes de julio. Y a partir de ahí, diariamente vemos que no pierde la oportunidad de hablar y despotricar contra el Ministerio Público”, comentó.

Al respecto, Santiváñez contestó que él siempre criticó a la Fiscalía y que sus opiniones no tienen relación con la investigación en curso.

Pidió que el fiscal interino revise sus declaraciones hechas meses atrás y manifestó que es posible que el fiscal no se mantenga informado.

“Yo vengo reclamando esto de manera permanente, nada tiene que ver con que haya o no iniciado un archivo preliminarmente, porque quiero advertir que ni siquiera es una denuncia”, declaró.

En ese sentido, también dijo que el fiscal Villena tomó de “manera personal” las críticas que hizo respecto a la labor del Ministerio Público.

“Nosotros vamos a seguir firmes en nuestra posición, firmes en el reclamo y defendiendo siempre el trabajo de nuestra Policía y atentos, sobre todo, al trabajo de los representantes del Ministerio Público cuando no coadyuven al tema de la seguridad ciudadana”, señaló.

Cabe resaltar que las críticas de Juan José Santiváñez giraron en torno a cómo la Fiscalía trabaja con la Policía Nacional del Perú (PNP). También calificó que el Ministerio Público es una institución “podrida”.

Ministro Juan José Santiváñez señaló que parece que Ministerio Público actúa como enemigo de la Policía Nacional. (Exitosa)

“Muchas veces nos preocupa la actuación del Ministerio Público en determinadas actividades porque, y he sido muy crítico en este tema, resulta ser en algunas oportunidades, o pareciera ser, enemigo de la Policía o de la población”, comentó.

Lo investigan por audio contra periodista

Es necesario precisar que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es investigado por la Fiscalía debido a un audio difundido a través del canal de Youtube La Encerrona. El periodista Marco Sifuentes, que dirige este medio, presentó una grabación en la que supuestamente se escucha a Santiváñez pidiendo a un amigo que interceda ante el ‘Doctor’ para que tome acciones en su contra.

Aunque el ministro ha rechazado la autenticidad de este audio, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, jefe suspendido de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), afirmó que la grabación es genuina.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado”, se escucha en la grabación obtenida por el noticiero digital.