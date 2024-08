Metro UNI, desde sus inicios hasta su próximo cierre: historia, anécdotas y fotos inéditas

Imagen que captura la esencia del centro comercial poco después de su apertura Foto: Composición Infobae Perú | Tradiciones Limeñas

En la intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida 18 de Enero, se construye Metro UNI, un coloso que, desde 1999, ha sido testigo silencioso de innumerables historias. Estudiantes apurados en busca de un café antes de clases, vecinos que encontraron en sus pasillos un lugar de encuentro, y visitantes que, sin proponérselo, hicieron de este espacio un punto de referencia en el corazón de los distritos del Rímac y San Martín de Porres. Ahora, ante el anuncio de su cierre definitivo el próximo martes 27 de agosto, una ola de reacciones se ha desatado en las redes sociales.

Esta noticia ha despertado el interés de muchos y planteado interrogantes sobre el futuro de este lugar emblemático. En la siguiente nota, te invitamos a recorrer la historia de Metro UNI a través de fotos inéditas, explorando cómo se transformó en un punto clave para la comunidad y qué implicaciones tiene su inminente clausura.

¿Cómo fueron los inicios de Metro UNI?

Desde su inauguración en diciembre de 1999, Metro UNI se destacó como uno de los primeros supermercados en la zona norte de Lima, marcando un antes y un después en el comercio regional.

El fin de una era: Metro UNI en 1999 Foto: Tradiciones Limeñas

La Universidad Nacional de Ingeniería, tal como señala Perú Retail , arrendó un terreno de más de 32,000 metros cuadrados al Grupo Wong, lo que permitió la instalación estratégica de Metro UNI en el extremo este de su campus.

Esta ubicación, estratégicamente escogida, facilitó que Metro UNI se convirtiera rápidamente en un punto de referencia tanto para estudiantes como para residentes locales. El supermercado no solo se desarrolló como un centro de compras, sino que también adaptó sus servicios a las necesidades cambiantes de sus consumidores, brindando una oferta que evolucionó con el tiempo.

La capacidad de Metro UNI para evolucionar y añadir valor a sus servicios reforzó su posición como un centro comunitario integral. Su expansión incluyó la incorporación de ‘Cine Star’, un centro de salud SISOL y una cadena de gimnasios, entre otras tiendas minoristas, diversificando así la variedad de servicios y ofertas disponibles para la comunidad.

Metro UNI en la avenida Túpac Amaru, Rímac, en 2002. En la imagen se pueden observar los minibuses que ofrecían servicio de transporte a las tiendas, así como los juegos mecánicos instalados cerca de la zona de estacionamiento. Foto: Tradiciones Limeñas

¿Qué recuerdos comparten en redes sobre Metro UNI?

A través de redes sociales, muchos usuarios han expresado su tristeza por el próximo cierre de Metro UNI.

Entre los comentarios, algunos comparten recuerdos del día de su inauguración, cuando la cantante Rossy War y Lisandro Meza se presentaron en el evento. Un usuario recordó con nostalgia las visitas familiares y los vales que solían recibir, los cuales podían canjear en las distintas tiendas del supermercado. Además, rememoró las visitas a la famosa granja y los juegos que ahí se encontraron, convirtiendo cada visita en una experiencia memorable.

Anécdotas de los usuarios en Metro UNI (Captura de foto)

Por otro lado, también hay testimonios de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería que vivían en los alrededores. Ellos recuerdan cómo realizaban sus compras en Metro UNI para abastecerse durante la semana. Estas anécdotas reflejan un profundo vínculo con este icónico centro comercial que ha perdurado durante 25 años, marcando la vida de muchos y dejando recuerdos imborrables en la comunidad.

¿Cuándo y por qué cerrarán sus puertas?

La decisión sobre el terreno que ocupa Metro UNI ha generado un intenso debate en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Durante una sesión del consejo universitario realizada el 2 de agosto de 2023, se propuso recuperar el terreno para desarrollar nuevos espacios educativos.

Según el portal Perú Retail, el decano de la Facultad de Ingeniería Química y Textil, Emerson Collado, pidió al rector dejar de alquilar el espacio a Metro, sugiriendo que el terreno sea utilizado para construir un gran edificio destinado a albergar los proyectos de investigación que actualmente sufren por la falta de espacio.

'Metro UNI' formó parte de la expansión de la cadena Metro, fundada por el Grupo Wong, y su cierre marca el final de una era para los limeños que lo frecuentaron durante más de dos décadas. (Composición: Infobae Perú)

El terreno fue arrendado a Metro bajo un contrato de 25 años que culmina en 2024. Aunque oficialmente no se ha confirmado si fue la universidad o Metro quien decidió no renovar el contrato, todas las indicaciones apuntan a que fue la UNI la que optó por no continuar con el acuerdo.

Mientras tanto, la noticia del cierre pronto se viralizó en TikTok, donde usuarios compartieron imágenes y videos de los estantes vacíos del supermercado.

Uno de los videos más compartidos mostraba un letrero en la puerta del local que rezaba: “El 27 de agosto será el último día de nuestra querida tienda Metro UNI. Agradecemos su fidelidad durante todos estos años. A partir de ahora, seguiremos atendiéndolos en Metro Plaza Norte o Metro Independencia”. Esta comunicación reflejaba el cierre inminente de un lugar emblemático y redirigiría a los clientes hacia otras sucursales.