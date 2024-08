Miraflores: Roban camioneta a instructor de surf valorizada en 200 mil soles

(Exitosa Noticias)

Un instructor de surf denunció que le robaron su camioneta —valorizada en 200 mil soles por los accesorios y vestimentas que guardaba en ella para impartir sus lecciones en el mar— en el distrito limeño de Miraflores la noche del lunes 12 de agosto.

Según narró en una entrevista para Latina Noticias, él estacionó su vehículo en una concurrida calle de la mencionada jurisdicción para ingresar a la casa de un amigo y poder felicitarlo por su cumpleaños.

Tras manifestarle sus buenos deseos y comer un poco de torta, acciones que solo le tomaron 30 minutos de su tiempo, se despidió para emprender su camino a casa. Sin embargo, al salir del domicilio, se dio con la terrible sorpresa: su camioneta había desaparecido.

“Me he tratado de comunicar con la Municipalidad de Miraflores para que me den las imágenes de la cámara de vigilancia de la zona. Recién hoy (martes 13) me las darán. La Policía Nacional me está peloteando, me mandan a diferentes lugares y divisiones, cada uno dice que no puede hacer nada”, lamentó.

“La verdad que las autoridades no me han ayudado mucho que digamos. Pero ahí estamos investigando por nuestra cuenta. Trato de meter la información de mi carro por donde pueda (redes sociales) para que la gente que lo vea pueda ayudarme si es que por ahí lo ven”, agregó.

De la misma forma, Elías Panta, quien da lecciones desde hace 10 años, detalló que, en total, dentro del vehículo guardaba 20 tablas de surf, 20 wetsuits, un toldo, entre otros implementos para que su escuela pueda operar en la playa Makaha.

“En mi carro guardaba todo el equipó que necesitaba. Ahora no podré dar clases porque ahora no tengo nada. En un principio creí que una grúa se lo había llevado al depósito, pero luego el serenazgo me dijo que no había grúas por esa zona”, aseveró el agraviado.

“Me gustaría que la PNP me apoye. Siempre veo en sus redes sociales que hacen operativos, cercos, entre otras cosas. Ahora quisiera que me ayuden a mi para ubicar mi carro”, agregó.

Más robos en Miraflores

A solo unas cuadras de donde sustrajeron la camioneta del instructor de surf, un grupo de jóvenes sufrió el hurto de sus pertenencias por sujetos que los interceptaron tras descender de un lujoso vehículo de marca Audi.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad que se encuentran en el Malecón Armendáriz. En las imágenes se observa como los tres individuos intentaron correr, no obstante, al ver que los malhechores bajaron armados, decidieron quedarse inmóviles y entregar sus objetos de valor.

Los residentes de la área han manifestado su inquietud por el aumento de la criminalidad en los últimos meses, destacando que los robos al paso y los asaltos realizados en motocicletas se han vuelto más comunes.

Por esta razón, solicitaron una mayor presencia policial y de serenazgo para asegurar la seguridad en las inmediaciones del Malecón Armendáriz, una área con alta afluencia de personas.