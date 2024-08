Leslie Shaw es eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’ luego de fuertes debates en redes por su actitud

Leslie Shaw es eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’. | Latina

Leslie Shaw, reconocida cantante y actriz, fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’ en un episodio lleno de tensión y sorpresa para sus seguidores. La despedida de la artista del reality culinario dejó a muchos boquiabiertos, ya que muchos esperaban que continuara en la competencia debido a su gran atractivo televisivo.

La noche de eliminación estuvo marcada por momentos clave: La ausencia de Nelly Rossinelli fue notoria, pero la reemplazó un experto chef que se encargó de evaluar a los participantes Diana Sánchez, Jelly Reátegui, Carlos Palma y Leslie Shaw. A pesar de sus esfuerzos, la intérprete de ‘El Pendejerete’ no logró convencer a los jueces.

El reto culinario de la noche consistió en preparar platos marinos: choritos a la chalaca y escabeche de pescado. Durante la preparación, Leslie sufrió un corte, aunque no fue lo suficientemente grave como para retirarse. A pesar de mostrar una notable mejora, la competencia fue muy reñida, y sus compañeros lo hicieron mejor.

“Quiero atardecer a la producción que fue linda conmigo. Fue una experiencia linda por volver a la televisión. No lo hice antes porque sentí que no era lo mío. La música es lo mío”, expresó la artista antes de irse del set. “Voy a tratar de mejorar, si es que invitan de nuevo los voy a sorprender”, agregó.

Leslie Shaw en su último plato de ‘El Gran Chef Famosos’. | Latina

Leslie Shaw generó controversia tras ingreso

Leslie Shaw causó revuelo en la nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Desde su inclusión en el programa, la cantante peruana fue objeto tanto de admiración por parte de sus fans como de críticas por su comportamiento en la competencia.

Durante el transcurso de los capítulos se vivieron diferentes incidentes que ilustraban la actitud de la artista y las reacciones tanto del jurado como de sus compañeros y televidentes.

El inicio de la intérprete de ‘El Pendejerete’ fue marcado por una serie de cuestionamientos, debido a su alegada indiferencia ante las indicaciones de los jueces. Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio fueron los primeros en advertirle sobre su desempeño en la cocina.

El chef, notablemente molesto al revisar uno de sus platos, comentó “Qué desorden y suciedad” en una de sus intervenciones. Su respuesta no favoreció la situación; su frase “Sí, pero la vida es así, un desorden” fue interpretada como una falta de respeto y seriedad hacia la competencia.

Giacomo Bocchio se sinceró con Leslie Shaw. | Latina

Pero las críticas a Shaw no se limitaron a su relación con el jurado. La artista también causó malestar entre sus compañeros de competencia y los televidentes. La falta de empatía y solidaridad con sus compañeros fue un punto focal en las observaciones negativas hacia ella.

Durante un episodio, Matilde León sufrió un corte significativo en un dedo que la obligó a retirarse del set para recibir atención médica. La reacción de Leslie fue controvertida, sugiriendo que la joven se cortó intencionalmente. Ella declaró: “Yo creo que es una excusa. Ella se cortó apropósito para dar pena. Obviamente, ella está dando pena sin cortarse nada. Yo no creo que ella se haya cortado de casualidad, creo que es un plan”.

Leslie Shaw queda fuera de ‘El Gran Chef Famosos’. | Latina

Leslie Shaw desea quedarse en Perú

Leslie Shaw explicó en una entrevista por qué últimamente ha estado realizando más presentaciones en Perú que en los Estados Unidos, a pesar de haberse mudado al país norteamericano para impulsar su carrera musical.

Según dijo, encontró una mayor demanda y oportunidades económicas en su país natal, lo cual la ha llevado a regresar con más frecuencia para realizar conciertos y conectar con su público local. En charla con Trome, comentó que estas oportunidades han sido económicamente más viables.

Sin embargo, no rehúye de los conflictos mediáticos si siente que está siendo provocada. Reconoció que, aunque prefiere evitar peleas públicas, no se queda callada si la atacan. “¡Ay! No sé, si me buscan, me encuentran. Ese es el problema, soy picona y si me hincan, ya pues. No me gusta entrar en peleas públicas, pero tampoco me dejo. Si alguien me ataca, no dudo en defenderme y responder. Es parte de mi carácter,” declaró.

Leslie Shaw es duramente criticada por el público de 'El Gran Chef Famosos'. (Captura de Latina)