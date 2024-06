Leslie Shaw se autoproclama ‘angurrienta’: “Hago más shows en Perú, porque acá está el dinero”

Leslie Shaw asegura sentirse satisfecha del éxito de sus canciones y carrera musical. | Infobae Perú/Richard Gomero

Fuertes y claro. La cantante urbana Leslie Shaw sorprendió una vez más a sus fieles seguidores con sus declaraciones sobre su relación y su carrera musical. En una reciente entrevista, la modelo aclaró que no está distanciada de su novio, El Prefe, como muchos creían, y que su relación sigue siendo sólida a pesar de no haber podido celebrar juntos el cumpleaños del cantante cubano.

Leslie destacó que, a pesar de la distancia y sus apretadas agendas, su relación se mantiene fuerte y comprometida. “Superbién, él ya es un hombre. Hoy día cumplió 22 años, ja, ja, ja. Es un chico lindo, es bien amoroso, la verdad, no sé si es porque es cubano,” comentó la cantante con una sonrisa.

Shaw enfatizó que están trabajando arduamente para alcanzar sus metas comunes, incluido su anhelado matrimonio, y que esto ha fortalecido aún más su vínculo. “Sí, porque ya tenemos tres años juntos. La boda sigue pendiente, solo que queremos hacer un tonazo y para eso hay que juntar su platita”, mencionó a un medio conocido.

Leslie Shaw recibe premio y agradece a ‘fan confundida’ Handa que estaba en el público. Instagram.

No quiere volver a Estados Unidos

Por otro lado, Leslie Shaw explicó por qué últimamente realiza más shows en Perú en comparación con Estados Unidos. Cabe recordar que la modelo y cantante se trasladó al país norteamericano para impulsar su carrera musical y aprovechar las oportunidades que ofrece la industria allá. Sin embargo, Shaw mencionó que ha encontrado una mayor demanda y oportunidades económicas en su país natal. Esto la ha llevado a regresar con más frecuencia a Perú, donde puede conectar mejor con su público y beneficiarse de un mercado que valora y respalda su talento.

“Es que soy bien angurrienta y acá está el dinero. Últimamente, no me dejan irme, normalmente yo vengo por dos semanitas para hacer algunas cosas, pero ahora vengo y me quedo. Creo que hay procesos que un artista tiene que pasar sí o sí para crecer, y ya mi tiempo de lucharla en Estados Unidos fue durante la pandemia. Me hice de muchos contactos. Ahora estoy en un momento más estable y productivo”, comentó a Trome.

La exchica reality también dejó claro que, aunque prefiere evitar conflictos mediáticos, no se queda callada si la provocan. “¡Ay! No sé, si me buscan, me encuentran. Ese es el problema, soy picona y si me hincan, ya pues. No me gusta entrar en peleas públicas, pero tampoco me dejo. Si alguien me ataca, no dudo en defenderme y responder. Es parte de mi carácter,” afirmó con firmeza la cantante, mostrando su personalidad combativa y dispuesta a enfrentar cualquier confrontación que se le presente.

Leslie Shaw vende fotos de sus pies.

Leslie Shaw le recuerda infidelidad a Mario Hart

Hace poco, Leslie Shaw expresó su decepción tras el lanzamiento del remix de ‘Tal para cual’, una canción que originalmente grabó con Mario Hart en 2016 cuando eran pareja. En una entrevista con Magaly Medina en ‘Magaly TV: La Firme’, la cantante de música urbana, criticó la nueva versión por haber cambiado el tono original de la letra, que inicialmente era una expresión de amor.

“Es realmente triste. ‘Tal para cual’ era una canción hermosa, pero la han desvirtuado... Era una canción que hablaba de amor y ahora la han convertido en una historia de infidelidad, insinuando que ella es la trampa y él el traidor. Es decepcionante ver cómo han distorsionado algo que significó tanto para mí al inicio de mi carrera en el género urbano”, comentó Leslie.

Leslie Shaw critica nueva remix de Mario Hart y Handa. ATV. Magaly Medina.