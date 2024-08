Magaly Medina lanza duras críticas contra Jessica Newton por no devolver vestidos: “No hay que aprovecharse de ello”. | Magaly TV La Firme.

La conductora Magaly Medina reveló en su programa ‘Magaly TV La Firme’ una grave denuncia realizada por la diseñadora Isabela Pita contra la organización de Miss Perú, liderada por Jessica Newton. De acuerdo con las declaraciones de Pita, la organización no ha devuelto varios vestidos de su autoría tras diferentes certámenes del Miss Perú.

Previo a la denuncia formal, Magaly Medina realizó algunos comentarios preliminares. “No es que tenga una super tienda, no es una diseñadora muy conocida, pero sí tiene un emprendimiento pequeño (...) y llamó la atención de la gente que trabaja con Jessica Newton en la organización de Miss Perú. Tanto es así, que le pidieron trajes a esta diseñadora y ella se los dio”, afirmó la conductora.

La situación se agravó cuando Pita decidió volver a confiar en la organización, a pesar de no haber recibido las devoluciones prometidas. “Inclusivo, como no se lo devolvían, pero igual confió en ellos y les volvió a dar más trajes para Luciana Fuster”, agregó Magaly.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Además de criticar la falta de devolución de los vestidos, Magaly Medina cuestionó la ética profesional de la organización. “El Miss Perú es una buena vitrina, pero tampoco hay que aprovecharse de ello, así que Luciana Fuster devuelve los trajes y que la organización Miss Perú devuelva los otros que le pidieron”.

Ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, Isabela Pita mostró su indignación y detalló que el asistente de Newton, Gabriel Nardiello, le hizo una propuesta de colaboración. “Hola, soy Gabriel Nardiello, de la organización del Miss Perú, nos encantaría poder conversar con ustedes para ver qué posibilidades hay de tener una alianza y que una de nuestras reinas que está a punto de competir pueda utilizar uno de sus diseños”, se escuchó.

La conductora Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para enviar una advertencia a la organización de Miss Perú. “Tendrían que ser un poquito más conscientes, yo creo que, no hay que pasarse de listos, en todo caso que le compren los vestidos que se llevó Luciana y que ya se los quede ella y no los devuelva”, enfatizó.

Dueña de boutique exige que Jessica Newton retorne los vestidos que prestó. (Captura: Magaly TV La Firme)

Finalmente, Magaly Medina insistió en la necesidad de devolver los vestidos a la diseñadora para evitar un mayor conflicto. Subrayó la importancia de la ética y el profesionalismo en la moda y en cualquier otra industria. “Es importante ser justos y no aprovecharse de los pequeños emprendedores que confían en las grandes organizaciones para dar a conocer su trabajo”, concluyó.

Jessica Newton rompe su silencio

Jessica Newton, directora del Miss Perú, expresó su agradecimiento a Magaly Medina por hacer pública la denuncia de una diseñadora que reclamó la falta de devolución de 15 vestidos destinados a Luciana Fuster y otras participantes del certamen. Newton mencionó que no estaba al tanto de la situación y agradeció a Medina por la exposición del caso, lo cual le permitió conocer lo sucedido. “Le agradezco a Magaly que lo haya hecho público para que yo pueda enterarme. No (sabía lo que estaba pasando), pero le agradezco a Magaly, se lo agradezco de corazón”, comentó.

En respuesta a la denuncia, Jessica Newton afirmó que, en lugar de devolver los vestidos, se le pagará a la diseñadora el costo de los mismos. “Yo creo que ya no es tiempo de devolverle los vestidos a nadie. La señora dice que sus vestidos cuestan 5 mil soles y es el dinero que se va a cancelar a la señora porque ningún diseñador merece que se maltrate de esa manera”, explicó Newton, dejando claro que se compensará económicamente a la diseñadora afectada.

Newton también condenó el trato que recibió la diseñadora, calificándolo como un acto de maltrato y una falta de respeto. Manifestó su desaprobación ante la situación y la falta de responsabilidad de quienes gestionaron el trato con la diseñadora. “Yo considero que ha sido un maltrato y una falta de responsabilidad de las personas que han manejado el trato con esta diseñadora, una falta de respeto tremenda. Yo creo que no hay excusa para que a alguien se le maltrate”, concluyó la directora del Miss Perú.

Jessica Newton explota contra Magaly Medina por escándalo del Miss Chimbote. | Composición/Infobae