Jean Paul Santa María denuncia haber sido estafado por empresario que lo llevó a su primera gira por Europa

Jean Paul Santa María ha acusado al empresario Gustavo Eduardo Llange de negligencia y fraude en relación con su reciente gira fallida por Europa. En una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, el cantante peruano de cumbia denunció que Llange, quien organizó su tour, no cumplió con los compromisos acordados.

El cumbiambero , exintegrante de ‘La Gran Orquesta Internacional’, relató su amarga experiencia en Europa, donde solo consiguió realizar un espectáculo en Roma. Según el cantante, el empresario había prometido cinco eventos en distintas ciudades europeas, pero los demás conciertos no se llevaron a cabo debido a la falta de promoción y profesionalismo.

“Sé que hubo una colonia que estuvo expectante por mi llegada, pero siempre y cuando hay una publicidad de por medio. (...) Se acordaron cinco eventos en diferentes ciudades y solo cumplió con el de Roma. No han salido bien por un tema de falta de profesionalismo”, expresó con visible frustración.

Jean Paul Santa María denunció que empresario lo estafó. (Captura: Magaly TV La Firme)

Además, Jean Paul Santa María afirmó que al llegar a Italia, Llange lo dejó abandonado a su suerte, lo cual obligó a uno de los socios del empresario a cubrir todos los gastos de su estadía. El cantante explicó que su permanencia en Europa se debió, en gran medida, a la ayuda financiera de otra persona, ya que Llange no se responsabilizó por ningún aspecto logístico.

“Ha tenido que sacar uno de los socios de su dinero. Gustavo tenía que ver los gastos de la estadía, de la alimentación y la movilidad interna, hasta que nos vayamos, hasta el 7, cosa que no vio”, indicó.

Al ser consultado por ‘Magaly TV La Firme’, Gustavo Eduardo Llange presentó su versión de los hechos, argumentando que los eventos se cancelaron porque Jean Paul no resultó ser un artista rentable. “El club Queens es una discoteca que trabaja a producción, entonces si el artista funciona, digamos que el evento va, si no funciona, el evento se cancela. Jean Paul no está funcionando lamentablemente”, afirmó.

Jean Paul Santa María tuvo su primera gira por Europa. (Foto: Captura de IG)

Estas declaraciones avivaron aún más la controversia, especialmente porque Jean Paul Santa María negó completamente las justificaciones de Llange y aportó detalles adicionales sobre los problemas financieros a los que se enfrentó durante su estadía.

“Los pasajes en primera clase lo hemos pagado con nuestra plata, no ha sido capaz de pagar ni la comida, ha tenido que pagar su socia que no le competía la estadía. Desde que llegamos la experiencia que hemos tenido con este señor Gustavo es de abandono. Nos ha estafado, me ha recontraestafado”, detalló.

Magaly Medina lamentó situación de Jean Paul Santa María

Magaly Medina hizo una comparación entre Jean Paul Santa María y Pamela Franco, refiriéndose a la reciente gira de la cantante en Europa. La productora que organizó la gira reveló que fue un fracaso, ya que no lograron vender suficientes entradas para sus presentaciones. Medina mencionó que, al igual que Franco, Santa María también enfrentó dificultades, destacando que sus presentaciones fueron canceladas debido a la falta de venta de boletos.

Además, la periodista expresó su descontento con la situación de Santa María, quien aún no cuenta con una orquesta propia para sus presentaciones. Medina comentó que las pocas presentaciones que pudieron realizarse fueron con pistas de fondo, lo que, según ella, resta calidad a los shows. Subrayó que este tipo de actuaciones no son lo mismo que tener una orquesta en vivo, lo cual afecta la experiencia del público.