Caída de Yape: Usuarios reportan nuevas fallas en aplicativo del BCP este jueves 1 de agosto

Críticas en redes sociales llenan las publicaciones de Yape. (Infobae/Facebook)

Los usuarios del Banco de Crédito del Perú (BCP) siguen disgustados con la entidad bancaria por las constantes fallas en sus sistemas. Como se recuerda, el pasado 30 de julio hubo una caída masiva en los canales oficiales de la institución, afectando a millones de usuarios que se vieron impedidos de efectuar sus transferencias cotidianas con normalidad.

Sin embargo y pese a que la institución comunicó a sus clientes que todos los canales habían sido restablecidos correctamente, las cuentas oficiales del BCP muestran comentarios recientes criticando su sistema e indicando que este sigue presentando complicaciones. Entre sus canales oficiales afectados se encuentra Yape, billetera digital con más de 14 millones de usuarios, lo que la convierte en una herramienta fundamental para realizar transferencias a nivel nacional.

Usuarios del BCP reportan fallas en la billetera digital. (El Búho/Infobae)

Críticas en las redes sociales

Como se sabe, el pasado 30 de julio se presentó una complicación general en la entidad bancaria, afectando así a distintos canales oficiales como Banca Móvil, Banca por Internet, Telecrédito, Yape, tarjetas de crédito (a excepción de iO), cajeros y agentes a nivel nacional. Si bien la institución comunicó que sus canales habían sido restablecidos, los usuarios han vuelto a reportar errores en el sistema, principalmente en la billetera digital.

La inmensa mayoría de críticas refieren a la imposibilidad de acceder a la cuenta. “Estuve poniendo mi clave hasta que me bloquearon el aplicativo Yape. A un amigo le está pasando lo mismo en este momento”, “no puedo ingresar a la cuenta, puse mi clave y la bloquearon”, “puse mi contraseña en la aplicación y me rechazó, ahora tengo el aplicativo bloqueado y necesito usarlo” son algunos de los reclamos que se encuentran en la caja de comentarios de las cuentas oficiales de Yape y del BCP.

Caída en el sistema de la billetera digital. (Yape)

Respuesta del BCP

Si bien el banco no ha emitido un comunicado oficial, sí ha respondido las quejas de algunos de sus usuarios a través de las redes sociales. No obstante, estas han generado aún más confusión en los clientes debido a su imprecisión.

“¡Hola! En estos momentos presentamos intermitencias con la opción de Pagos de Servicios. Nos encontramos trabajando para resolver a la brevedad. Nuestras otras funcionalidades se encuentran operando con normalidad”, respondió el Banco de Crédito del Perú a un usuario que reclamó la caída de la opción de Pago de Servicios en el aplicativo de la entidad. Esto generó la molestia de los clientes, quienes señalaron que otros canales oficiales como Yape también presentan complicaciones.

¿Qué es Yape?

Yape es una aplicación móvil peruana desarrollada por el Banco de Crédito del Perú, que facilita transferencias de dinero entre usuarios usando solo el número de teléfono o un código QR. La aplicación financiera se encuentra disponible para iOS y Android, y permite a los usuarios enviar y recibir dinero de manera rápida y segura, sin necesidad de conocer el número de cuenta bancaria del destinatario. Yape se ha convertido en una herramienta popular a nivel nacional, promoviendo la inclusión financiera, la digitalización de los procesos bancarios y permitiendo operaciones sin efectivo en diversas transacciones cotidianas.