Jhovan Tomasevich confiesa incómodo episodio con Johanna San Miguel: “Estaba fuera de mis casillas”

Jhovan Tomasevich, conocido por ser el vocalista de la banda Zen, recordó su participación en el fenecido programa ‘Lima Limón’. Según el cantante peruano, Johanna San Miguel, entonces presentadora del magazine, le reclamó tras bastidores por su desempeño como conductor invitado, lo que lo puso bastante nervioso y lo llevó a comportarse de manera errática frente a las cámaras.

“Hay cosas en la tele que me han pasado que yo jamás imaginé. Hay una anécdota que nunca voy a olvidar, fue con Johanna San Miguel, ella siempre es eufórica y tiene una energía increíble. Me invitaron al programa y este consistía en que el invitado era parte de la conducción del día”, comenzó relatando Tomasevich, en el podcast ‘Nadie se salva’.

El integrante de Zen recordó que la atmósfera era de pura adrenalina cuando salió al aire por primera vez: “El programa estaba dedicado a las amas de casa, entonces ellas necesitaban esa energía. La fanfarria, la bulla, el ruido, la banda, la gente gritando, toda esa parte fue increíble. Terminamos este primer bloque y, según yo, estábamos con la adrenalina al mango”.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Tomasevich regresó al camerino y se encontró con Johanna San Miguel: “Entré relajado, como para tomarme un café en la pausa, y a Johanna la estaban maquillando. Le digo cómo vamos, y ella me responde que íbamos muertos”.

“Me dijo: ‘Con la energía con la que estás, me vas a matar y estás matando el programa’. Yo me sorprendí y le dije que no quería cagarla. Johanna me dijo: ‘En serio, tienes que meterle más onda’. Ella estaba protegiendo su programa, me lo dijo de una forma súper enérgica y yo entré en pánico, según yo estaba bien”, añadió el artista.

Su caótica aparición en ‘Lima Limón’

Decidido a mejorar su desempeño, Jhovan Tomasevich intentó aumentar su energía de una manera inusual: “En la siguiente entrada yo estaba en blanco, preguntándome qué podía hacer para nivelar mi energía. No se me ocurrió mejor idea que imitar a Tom Cruise, cuando se vuelve loco y entra a un programa gritando. Hice lo mismo. Me trepé a un sillón y empecé a ponerle el poto a las señoras que estaban en el público, no era yo. Estaba fuera de mis casillas”.

El cantante admitió que la experiencia lo dejó agotado: “Mis patas me decían: ‘¿Hermano, quién eres, qué te pasó, qué estás haciendo?’. Yo estaba nublado porque no quería malograr el programa, hice todo lo que estaba a mi alcance. Terminó el programa, me fui a mi casa y me desplomé en mi cama porque mi cerebro se había quemado en dos horas, estaba cansado física y mentalmente. Nunca vi el programa, no sé cómo quedó, borré cassette, todo fue en vivo”, sentenció.

Jhovan Tomasevich denunció robo

Jhovan Tomasevich informó a través de sus redes sociales que su madre fue víctima de un robo en un supermercado de Surco el sábado 13 de julio. Según explicó en un video en Twitter, su madre estaba comprando cuando un desconocido le robó dinero y su teléfono móvil sin que ella se diera cuenta. Al percatarse del robo, pidió ayuda al personal del establecimiento, quienes le prestaron un celular para cancelar sus tarjetas, pero la asistencia fue limitada.

Tomasevich mencionó que su madre solicitó hablar con el gerente de la tienda para revisar las cámaras de seguridad y activar protocolos, pero no obtuvo respuesta inmediata. Aproximadamente media hora después, llegó su hermano y pidió hablar con el jefe de seguridad, obteniendo respuestas confusas sobre su presencia.

El cantante relató que, una vez llegó al lugar con agentes de la Policía Nacional del Perú, finalmente apareció el gerente del supermercado. “Estaba sonriente, de buen semblante, tranquilo, preguntando qué ha pasado. El policía y yo le explicamos, y le pedí que me mostrara el cartel donde dice que todos los clientes son responsables de sus cosas dentro de la tienda. No lo pudo encontrar y se dio media vuelta y se fue”, explicó Tomasevich.