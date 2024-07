PJ programa para el año 2037 proceso contra sujetos que abusaron sexualmente de dos menores en el 2022

Programan hasta el 2037 audiencia por abuso de menores en Tarapoto

En mayo de 2022, dos menores de 12 y 13 años fueron agredidos sexualmente mientras regresaban a sus casas en Tarapoto, en la Región San Martín. Los atacantes, identificados poco después como Lincer Murrieta Torres y Jeyfer Satalaya Tuanama, fueron denunciados por las familias de las víctimas por tocamientos indebidos y violación, iniciándose así un proceso judicial que ha generado gran controversia debido a su inusitada demora.

El caso llegó al Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín, donde se emitió un auto de apertura de juicio oral para el 1 de septiembre de 2037. Esta decisión provocó indignación, ya que implicaba esperar más de 13 años para el inicio del juicio, cuando las víctimas tendrían 25 y 26 años.

Estamos actualmente en 2024, y la demora ha sido considerada inaceptable tanto por las familias de las víctimas como por diversas autoridades locales y la sociedad en general.

Piden sancionar a jueces

El presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, el Dr. Walter Francisco Ángeles, expresó su rechazo a la decisión de los jueces que prolongaron la fecha del juicio alegando una alta carga procesal.

Ángeles comunicó el caso al órgano de control disciplinario para que se evalúen y sancionen las actuaciones de estos magistrados. Además, destacó que la programación del juicio para el 2037 representa una afrenta a las víctimas y a la sociedad en su conjunto, demandando una urgente reevaluación del calendario judicial.

Ante el escándalo desatado, los jueces responsables de la resolución decidieron revertir su decisión, reprogramando el inicio del juicio para el 5 de diciembre de 2024 a las 08:00 a.m. Este cambio de fecha busca paliar en parte el daño ocasionado a las víctimas, quienes han sufrido no solo por el abuso, sino también por las dilaciones en la administración de justicia.

El 5 de diciembre de 2024, Lincer Murrieta Torres y Jeyfer Satalaya Tuanama deberán comparecer ante el Poder Judicial para responder por las graves acusaciones de abuso sexual contra los menores. La expectativa es que, a través de este procedimiento, se logre una resolución justa y se repare en alguna medida el enorme perjuicio causado a los afectados y a la comunidad.

¿Qué está haciendo el Poder Judicial con nuestros niños?

Rosario Sasieta se pronuncia sobre casos de abuso en Tarapoto

Enterada de la gravedad de este caso, la abogada y ex ministra de la Mujer Y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, señaló que no hay ninguna excusa para aplazar tantos años la investigación contra estos criminales. “Esta situación de la sobrecarga del Poder Judicial, nosotros que ya por más de 43 años estamos recorriendo los pasillos judiciales, sabemos que existe, pero esta fecha (2037) es insostenible, esta fecha esta fecha del 2037 es un oprobio, es injustificable, no tiene ninguna excusa y sobre todo que la materia no es una hipoteca o para una deuda, un robo de fruta... Estás hablando del atropello a dos niños”, indicó para Exitosa.

Asimismo, la especialista en leyes exigió que los tres jueces que tomaron la decisión de aplazar más de trece años el inicio del juicio, con la excusa de la carga procesar, deberían ser separados de sus cargos inmediatamente.

“Entonces no están entendiendo la urgencia que se necesita con respecto a estos niños. Ese es un lado del tema. El segundo lado del tema es qué está haciendo el Poder Judicial con nuestros niños. Es decir, cada hora dos niños son ultrajados en el Perú. ¿Correcto? Cada día cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz en cualquier servicio de sanidad o centro de salud estatal”, remarcó.