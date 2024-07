Héroes del mar: buzo de Aruba detiene su boda en Tumbes para liberar a ballena atrapada en red de pesca

Luis Samanez, uno de los buzos de Aruba, relata cómo fue el rescate de la ballena en el mar de Tumbes. | Crédito: Municipalidad de Canoas / Adriana Samanez

Un ciudadano de Aruba, junto a otros voluntarios de nacionalidad peruana, salvaron a una ballena que venía arrastrando una enorme red, cerca a la playa de Canoas de Punta Sal, en Piura, el pasado sábado 20 de julio.

De acuerdo a una publicación de Rafael Noriega, un usuario que presenció el hecho, el animal parecía estar buscando ayuda, ya que lo vieron dar vueltas frente a lo largo de la playa y acercarse a un bote que estaba vacío. De acuerdo a testigos, el cetáceo habría estado por el lugar desde un día antes.

“Todos tristes pensamos que ya se había ido. Cuando de la nada estamos sentados en la playa y aparece de nuevo frente a nosotros y cerquita de la orilla”, narró

- crédito Rafael Noriega / Facebook

En ese momento, comenta, decidieron actuar, por lo que fue a su cocina a conseguir un cuchillo y un kayak para entrar al oceáno.

“Llegamos a la ballena. Logra desprenderse una parte ‘super’ pesada de la red. Celebramos, pero la ballena seguía lenta, así que me acerco a su lado y veo que la otra parte de la red seguía todavía en toda la cara y el espiráculo”, menciona.

“Les digo, vamos de nuevo y nos tiramos al lado de la ballena a cortar la red de la cara (...). Los otros dos eran de Aruba y hablaban en papiamento que yo no entendía nada, pero ahí el propósito entre todos era quitarle la red a la ballena”, agregó.

La boda quedó en espera

Uno de ellos, se iba a casar el mismo día, por lo que las personas que estaban atendiendo al evento, tuvieron que esperar mientras él salvaba a la ballena.

Un grupo de surfistas y buzos que se encontraban en las playas de Canoas acudieron a rescatar a la ballena.| Crédito: Patricia Queirolo

Según el usuario, la ballena parecía entender que la estaba ayuando, ya que se quedaba quieta y hacía movimientos sutiles para mantener la estabilidad.

“Aun así todos salimos con alguna herida porque era durísima y tenía picos de loro pegados. Uno de esos movimientos con su aleta lateral me dio en la rodilla, durísima, me hizo una herida, otro se raspó el pecho y barriga, el otro se cortó el dedo y el otro también en la pierna. ¡Era como limpiar el fondo de un yate enorme!! La presencia del animal era muy potente”, narró.

Luego de que logró salir de la red, se alejó y no regresó. Los voluntarios retiraron las mallas en dos kayaks. Cuando la colocaron en la arena, pudieron ver que contenía un atún, otros dos peces y un palo.

“Lo lamentable es que hay muchas redes desperdigadas por el mar y muchas ballenas y otras especies marinas mueren por su causa. Ojalá se pueda enviar un mensaje de conciencia y alarma con esto, principalmente a los pescadores que dejan sus redes”, manifestó.

- crédito composición Infobae /Municipalidad Distrital Canoas de Punta Sal 2023 - 2026

Pensaron que la ballena se iba a rendir

La Municipalidad Distrital Canoas de Punta Sal 2023 - 2026 compartió el testimonio de una persona que sería el cuñado del ciudadano de Aruba, que se iba a casar, pero decidió entrar al mar.

“Nos hemos venido del norte al matrimonio de mi hermana y hemos visto la ballena pasar. Me acerqué un poco más y me di cuenta de que tenía una net enrome, una net fantasma larguísima, y no tenía un cuchillo y no podía cortarlo. Me regresé sintiéndome impotente, me puse un poco triste”, indica.

“Mi cuñado, que se estaba casando con mi hermana, se mete al mar en kayak, 10 minutos antes de casarse con mi hermana y nos hemos metido y hemos logrado cortarle la red a la ballenita, porque pensábamos que unos días más se iba a rendir. Era demasiado peso lo que estaba cargando. (...). Fue una experiencia inolvidable”, añadió.