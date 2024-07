Todo lo que se sabe del secuestro y robo de la avioneta en Loreto: ¿Quiénes están detrás?

La avioneta robada tiene un valor estimado entre 200 y 250 mil dólares. Crédito: Composición Infobae Perú

El robo de una avioneta en un aeródromo de Loreto ha puesto en alerta a las autoridades peruanas. La aeronave, perteneciente a la empresa Saeta, fue secuestrada en pleno vuelo por falsos pasajeros armados, lo que subraya la audacia y la planificación meticulosa de los criminales.

Este incidente no solo ha desencadenado una intensa búsqueda para localizar la avioneta, sino que también ha resaltado la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad en las áreas vulnerables de la Amazonía peruana, especialmente en los aeródromos.

Eran las 9:51 a.m. del martes 23 de julio cuando la aeronave comercial modelo Cessna 206, matrícula OB 1945, despegó con cinco pasajeros vestidos como ingenieros desde la comunidad de San Lorenzo rumbo a Bellavista-Jeberos, en la provincia de Alto Amazonas.

Al llegar a su destino a las 10:11 a.m., los ocupantes de la avioneta desembarcaron con sus equipajes, pero en solo cinco minutos desataron el caos al realizar hasta 16 disparos al aire con revólveres. El piloto, Roger Vásquez, fue obligado a descender del bimotor antes de que los delincuentes se apoderaran de la avioneta. Uno de ellos, con habilidades para pilotar, facilitó la huida y despegaron con dirección al sur. Al conocerse del hecho, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado.

Comunicado del MTC.

Usaron identidades falsas

Los llamados ‘piratas aéreos’ se apropiaron de nombres y DNI de ciudadanos inocentes, para hacerse pasar como viajeros y perpetrar el acto delictivo. De acuerdo al registro de ocupantes de la avioneta de la empresa Saeta, los criminales usaron las siguientes identidades:

Jacson Piña Shupingahua

Lucy Fonseca Tello

Aayon Ruiz Díaz

Miguel Casique Pashanasi

Elan Arocutipm Vásquez.

Lista de pasajeros del Cessna 206 de la empresa Saeta. - Crédito: Difusión

La investigación revela que los números de los documentos nacionales son reales y coinciden con los nombres en la lista, pero ninguna de estas personas abordó la avioneta. Luego de revelarse los nombres de los pasajeros involucrados en el robo, la verdadera Lucy Fonseca Tello, una enfermera cuya identidad fue suplantada, expresó su sorpresa y preocupación por la situación desde su cuenta en Facebook.

“Quiero aclarar y a la vez confirmar que NO SOY YO la del nombre que aparece en el manifiesto de pasajeros (...) quiero creer firmemente que es un caso de homonimia y no de una supuesta suplantación de identidad, algo que me podría ver perjudicada a futuro. (...) el día de hoy yo estuve trabajando como siempre, en el lugar de siempre”, se puede leer en el mensaje escrito en su perfil.

Lucy Fonseca confirma que no es la persona mencionada en el manifiesto de pasajeros. - Crédito: Facebook

Asimismo, el ciudadano Aarón Ruíz Díaz, natural de Yurimaguas y que vive actualmente en Lima, usó sus redes sociales para denunciar que utilizaron su identificación para cometer el secuestro y robo de la avioneta. Mortificado por lo sucedido, pidió resolver este problema, porque “están manchando su nombre”.

Desde su cuenta de Facebook, Aarón Ruiz Díaz denunció que utilizaron su nombre. - Crédito: Facebook

Piratas aéreos llegaron hace una semana a San Lorenzo

Las autoridades han logrado obtener fotografías de al menos tres de los implicados en el secuestro de la aeronave, pero se mantienen en reserva los detalles de la investigación por razones de seguridad. Una de las imágenes fue difundida en redes sociales y se aprecia a dos de los cinco supuestos pasajeros involucrados en el robo: un hombre con polo negro de mangas largas y una mujer vestida con camisa celeste.

Fuentes policiales revelaron a Infobae Perú que los responsables llegaron a la ciudad de San Lorenzo, en la provincia del Datem del Marañón, hace aproximadamente una semana y se hospedaron en diversos hoteles. Información adicional sugiere que en un principio intentaron comprar boletos en la empresa PALCAZU utilizando nombres diferentes.

Este incidente ha puesto en alerta a las autoridades locales y nacionales, quienes intensifican las medidas de seguridad en torno a los vuelos en la región de Loreto. Se espera que nuevos detalles surjan a medida que la investigación avance.

Una fotografía en redes sociales muestra a dos de los cinco delincuentes que usaron identidades falsas.

Vínculos con el narcotráfico

El analista en temas de seguridad Pedro Yaranga sugiere que este tipo de acciones delictivas podrían estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico en la Amazonía. Según Yaranga, las avionetas Cessna son especialmente codiciadas por estos grupos debido a su capacidad de operar en pistas de aterrizaje improvisadas y su utilidad en el transporte de drogas y señaló en sus redes sociales que los narcotraficantes suelen instalar tanques adicionales de combustible en estas aeronaves, lo que les permite realizar vuelos prolongados y así evadir los controles aéreos de manera más eficaz.

Yaranga también advirtió en una entrevista con Latina que la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía podría facilitar el abastecimiento de combustible para los criminales, permitiéndoles continuar su camino fuera del país. Este panorama, según el analista, refleja el avance del crimen organizado en la región, que cada vez cuenta con más recursos logísticos y tecnológicos para eludir los controles aéreos, exigiendo un mayor esfuerzo por parte de las autoridades para combatir la criminalidad.

El analista Pedro Yaranga advierte sobre el vínculo del robo de la avioneta con el narcotráfico. - Crédito: X / Pedro Yaranga

Testigo revela detalles del robo

El párroco de la Iglesia Santa Rosa de Lima, del distrito de Jeberos, fue testigo del robo de la avioneta detalló el incidente. Describió que cinco delincuentes, incluida una mujer, participaron en el asalto. Indicó que eran de estatura alta, tez blanca, y uno llevaba un casco blanco mientras otro usaba una gorra.

“Nos comenzaron a disparar y nos decían: ‘Somos policías, todos al suelo’. Gracias a Dios no nos golpearon”, relató el religioso que, junto con otras personas, estaban en la pista de aterrizaje esperando a que les permitieran subir a la aeronave para viajar a Yurimaguas.

También mencionó que los asaltantes sacaron de la aeronave al copiloto y empezaron a realizar disparos al aire. También contó que los delincuentes eran peruanos y que obligaron a los tripulantes a permanecer en el suelo hasta que la avioneta despegó.

Búsqueda intensificada

El gerente de operaciones de Saeta, Pedro Chung, explicó que, a pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda en posibles áreas de aterrizaje, no se ha encontrado rastro de la aeronave. La desactivación del dispositivo de rastreo por parte de los delincuentes indica que el robo fue meticulosamente planeado.

“Hemos salido con una aeronave nuestra a sobrevolar la zona en la que posiblemente hubieran podido aterrizar, de acuerdo con la autonomía que tenía en ese momento la nave. Hemos ido con un equipo de la policía para que nos ayude y no hemos podido encontrar nada, lamentablemente”, señaló Chung.

Por su parte, el jefe de seguridad de Saeta, Michael Lucero, informó que la avioneta robada tiene un valor estimado entre 200 y 250 mil dólares. Lucero informó que el personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha viajado a la comunidad de Jeberos para llevar a cabo las diligencias correspondientes y localizar a los responsables.

Jefe de seguridad de la compañía aérea, Michael Lucero.

Suspenden vuelos hacia el Alto Amazonas

Si bien la policía ha intensificado la búsqueda de la avioneta desaparecida, tras más de ocho horas de operativos aéreos su ubicación sigue siendo un misterio. El funcionario de Saeta, Michael Lucero, comentó que la aeronave aún debería encontrarse en territorio peruano, ya que no puede volar de noche.

Este incidente ha provocado la suspensión de vuelos en toda la provincia del Alto Amazonas y ha afectado a los beneficiarios del programa Pensión 65, quienes esperaban recibir sus pagos durante estas fechas.