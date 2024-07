Jorge Luna celebró el cumpleaños de su esposa con impresionante fiesta tras acusaciones de infidelidad

Jorge Luna celebró el cumpleaños de su esposa con espectacular fiesta | Magaly TV La Firme - ATV

Magagaly Medina mostró imágenes de la espectacular fiesta de cumpleaños que el comediante Jorge Luna organizó para su esposa, Melissa Gonzales Samplini, el pasado sábado 20 de julio. El evento llega poco después de que el integrante de Hablando Huevadas haya sido acusado de haberle sido infiel a la madre de sus hijos.

Según informó Magaly Medina en su programa de espectáculos, la celebración inició con un viaje a Cartagena de Indias, en Colombia, donde Melissa Gonzales Samplini disfrutó de las playas junto a su grupo de amigas. Posteriormente, regresó a Lima para el evento principal.

La fiesta, que tuvo lugar en Costa 21, un recinto ubicado en el Circuito de Playas del distrito de San Miguel, contó con la presencia de amigos cercanos de la pareja. Las orquestas N’Samble, Brunella y Orquesta, y A Conquistar se encargaron de animar la noche con música y baile.

Jorge Luna y su esposa Melissa celebraron a lo grande en Multiespacio Costa 21. Captura/Magaly TV

Magaly Medina destacó que no es la primera vez que Jorge Luna organiza una fiesta de este tipo para su esposa. “Siempre le trae las orquestas que a ella le gusta, anteriormente le ha traído hasta cantantes internacionales como sorpresa. Jorge no tendrá detalles románticos, pero esto es una muestra de cariño”, mencionó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

También resaltó la fuerte inversión económica que supone este tipo de eventos para el humorista de Hablando Huevadas. “Desde que ellos son los dueños del streaming, él derrocha en su esposa y ella lo tiene bien merecido, es su compañera de vida”, comentó la presentadora, subrayando el apoyo incondicional que Melissa ha brindado a Jorge Luna desde sus humildes comienzos.

Brunella Torpoco se presentó en la fiesta de cumpleaños de Melissa Gonzales. Captura/Magaly TV

Rumores de infidelidad

La celebración se realizó en medio de una controversia, ya que recientemente dos mujeres acusaron a Jorge Luna de intercambiar mensajes subidos de tono con ellas. Una de ellas, identificada como Estefani Rodríguez, afirmó haberse encontrado con el comediante en un departamento en Miraflores, lo que generó rumores de una posible infidelidad.

Mujer asegura haber tenido encuentro íntimo con Jorge Luna. | Captura/Willax

“Me dijo que nos veíamos en Angamos y yo llegué a la estación, justo le mandé un audio para ver dónde estaba y él me estaba esperando en un grifo y en ese tiempo él tenía un Toyota Yaris. Bueno, yo subí a su carro, nos saludamos y me decía que le debía unos chapes por haber llegado tarde. Sí me dio unos besos y después fuimos al departamento de Miraflores, donde ellos tenían, donde creo que ahí grababan y estuvimos en el estacionamiento”, manifestó en ‘Amor y Fuego’.

Estefani Rodríguez indicó que Jorge Luna jamás le mencionó que tenía una familia: “En ningún momento me dijo que tenía familia, hijos y a los meses me enteré de que se casó”.

A pesar de las polémicas, la fiesta de cumpleaños de Melissa Gonzales Samplini fue un evento memorable que refleja el afecto y la dedicación de Jorge Luna hacia su esposa.

Jorge Luna y Melissa Gonzales permanecen juntos, pese a rumores de infidelidad. Instagram/@melissagsamplini

¿Quién es la esposa de Jorge Luna?

Melissa Gonzales Samplini es la esposa de Jorge Luna, uno de los comediantes más destacados y queridos de Perú, conocido por su papel en el exitoso canal de YouTube “Hablando Huevadas”, que realiza en colaboración con Ricardo Mendoza. Aunque en el escenario se le conoce por su humor y carisma, en su vida personal, el humorista es un hombre abocado a su familia.

Jorge y Melissa comparten una vida juntos que se caracteriza por la estabilidad y el amor mutuo. Están felizmente casados desde el 2020 y son padres de dos pequeños hijos, a quienes crían con mucho esmero y dedicación. Su relación no es reciente; de hecho, su historia de amor comenzó muchos años antes de que Jorge Luna alcanzara la fama en el mundo del espectáculo. Desde los tiempos de lucha y esfuerzo hasta su actual éxito, Melissa ha sido un pilar fundamental en la vida del comediante.

Jorge Luna al lado de Melissa Gonzales, madre de sus hijos. Instagram/@melissagsamplini