Janet Barboza ataca a Edson Dávila por sus críticas a conductoras de ‘América Hoy’ en podcast de Andrea Llosa

Janet Barboza no pudo contener su enojo y arremetió públicamente contra su compañero Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, debido a las controversiales declaraciones que hizo durante su participación en el podcast de Andrea Llosa.

En el espacio de YouTube, el exbailarín no dudó en criticar y hablar de Ethel Pozo, Brunella Horna y la misma Janet Barboza, lo que desencadenó una fuerte reacción por parte de esta última. Por este motivo, la popular ‘Rulitos’ tomó la decisión de encarar a su compañero.

En un primer momento, Edson Dávila pensó que el enojo de Janet Barboza se debía a la mención de Nilver Huárac, pero rápidamente fue corregido. Janet dejó en claro que su molestia provenía de las críticas que su compañero había hecho sobre sus compañeras de trabajo en el podcast de Andrea Llosa, quien es conductora de un canal de la competencia.

“Lo que me molesta es que te vayas a podcast a hablar mal de tus compañeras. En este programa somos un equipo, en este programa hay personas que nos levantamos temprano y nos sacamos la mugre para trabajar. De verdad, hacemos hasta lo imposible para que esto funcione, pero cuando hay una persona afuera y es permisivo para ganar titulares, a mí no me gusta”, señaló la ‘Rulitos’.

El apoyo a Janet Barboza no tardó en llegar. Brunella Horna, también conductora de ‘América Hoy’, se sumó a las quejas de su compañera y expresó su desacuerdo con la actitud de Dávila. La tensión en el set era palpable, y ‘Giselo’ parecía no tener una manera clara de refutar las críticas. Sin embargo, decidió responder intentando restar importancia al asunto y sugiriendo que su intención era simplemente bromear.

“Mi forma es así para bromear. Si la señora está de mal humor en la mañana, no es mi problema. Ya no hay que seguir con el tema, Rosángela y Michelle Soifer parecemos”, dijo, tratando de suavizar la tensión con un comentario ligero, aunque sin mucho éxito en calmar a sus compañeras.

Asimismo, Ethel Pozo tomó la palabra por un momento y señaló que ella había decidido no intervenir contra su Edson Dávila porque se encontraba enferma; sin embargo, indicó que ellos se tienen mucha estima y que las preguntas que le hicieron a ‘Giselo’ en el podcast tenían la intención de hacerlo pelear con sus compañeras, pues deseaban dividirlos.

¿Qué dijo Edson Dávila de sus compañeras?

Durante su participación en el podcast ‘La Capilla’ de Andrea Llosa, Edson Dávila jugó a ser productor de América Hoy y, como parte de sus primeras decisiones, debía eliminar a una de las conductoras. Sin dudar, eligió a Brunella Horna, argumentando que ella fue la última en unirse al programa y, en tono de broma, añadió que no debería trabajar después de haberse casado con el hijo de César Acuña.

Respecto a Janet Barboza, Dávila la describió como una persona problemática, lo que complicaría la elección de una tercera conductora en el hipotético caso de la salida de Brunella. Por otro lado, sobre Ethel Pozo, comentó que es una persona muy sensible y reveló que ha llorado varias veces en televisión, sorprendiendo con esta observación sobre la personalidad emocional de su compañera.

