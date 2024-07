Marcha por la Paz en Pachacámac resultó violenta: insultos, palos y piedras con vecinos de Lurín por límites territoriales

Una vez más, hubo una batalla campal entre vecinos y serenos de Lurín y Pachacámac por los límites territoriales. Video: El Noticiero Pachacámac/Facebook

El conflicto territorial entre los distritos de Pachacámac y Lurín escaló nuevamente de forma violenta el sábado 20 de julio durante la denominada “Marcha por la Paz”, convocada por el alcalde del primer distrito en mención, Enrique Cabrera. La movilización, que se habría realizado sin autorización oficial, pues el Ministerio del Interior (Mininter) habría negado el permiso para llevarse a cabo, resultó en un enfrentamiento entre ciudadanos de ambas circunscripciones.

Estos sucesos se dieron en medio de tensiones territoriales que llevan tiempo sin resolverse, exacerbando la situación en la avenida Manuel Valle, principal vía de acceso a Pachacámac que fue restringida, pues fue la zona donde se concentraron los disturbios.

El burgomaestre de Pachacamac, en diálogo con Canal N, señaló que la marcha se realizó dentro de su territorio y el alcalde Juan Raúl Marticorena no tendría ninguna injerencia. Sin embargo,”personal de construcción civil acompañado de funcionarios de la Municipalidad de Lurín habrían armado una especie de piquetes para provocar a los pobladores de cinco zonas de Pachacamac”, manifestó

Por su parte, el gerente de fiscalización de Lurín, Edgar Belleza, respondió: “Nosotros como lurinenses hacemos respetar el territorio (...) No veníamos a enfrentarnos, sino que veníamos a oponernos a una marcha que no es legítima, que no estaba autorizada”.

Invocamos a las autoridades que tienen que ver el tema de demarcación de límites que tomen cartas en el asunto para evitar la continuación de actos hostiles. “El alcalde de Lurín estuvo presente el día que el Instituto Metropolitano de Planificación convocó reunión, pero que el alcalde de la Municipalidad de Pachacamac no se presentó, añadió Belleza.

Alcaldes de Lurín y Pachacámac han instigado conflictos

Personas en redes sociales señalaron que tanto el alcalde de Lurín como el de Pachacámac han instigado conflictos al enviar grupos de personas a defender los límites territoriales en disputa, utilizándose palos y piedras durante los enfrentamientos. Estos actos de violencia han impactado negativamente a los vecinos y comercios locales, especialmente en un fin de semana de alta actividad comercial.

A lo largo de los últimos meses, los dirigentes municipales no han logrado concretar reuniones efectivas en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para solucionar el conflicto de límites. En vez de propiciar el diálogo, ambos alcaldes han usado plataformas digitales para culparse mutuamente, sin asumir responsabilidades propias.

La marcha, iniciada en la Plaza de Armas de Pachacámac y culminada en el límite distrital en la Antigua Panamericana Sur, contó con la participación de diversos grupos locales, incluyendo dirigentes, vecinos, comerciantes y organizaciones comunitarias. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron empañados por la confrontación y la presencia elevada de fuerzas policiales.

Vecinos de ambos distritos claman por una solución definitiva que ponga fin a la prolongada disputa territorial, demandando una actuación más decisiva por parte de las autoridades competentes para evitar que la situación se deteriore aún más.

Conflicto territorial desde 2002

El Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento sobre la falta de definición de límites entre los distritos de Pachacámac y Lurín en 2002 y 2009. Este problema sin resolver continúa generando conflictos, y afecta a los negocios en la zona debido a la falta de seguridad jurídica sobre permisos y licencias.

Es responsabilidad del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), bajo la supervisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), trabajar en una propuesta técnica no vinculante sobre estos límites. Sin embargo, no se ha establecido una fecha para su presentación.

La propuesta del IMP debe ser evaluada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posteriormente sometida a aprobación del Congreso, único ente autorizado para definir los límites territoriales. La zona en disputa comprende aproximadamente 30 km² e incluye importantes inversiones como el restaurante Kusina y las universidades San Ignacio de Loyola y Alas Peruanas, que se identifican como ubicadas en Pachacámac, según un informe de El Comercio de 2015.

Mientras no exista una resolución, los negocios en esta área enfrentan incertidumbre jurídica, impactando sus planes de expansión. Algunas edificaciones en la zona se identifican con la Municipalidad de Pachacámac y otras con la Municipalidad de Lurín.