Eddy Herrera y sus 35 años de trayectoria: su relación con el Perú, la colaboración con el Grupo 5 y la vigencia del merengue

Eddy Herrera alista concierto en Lima.

Eddy Herrera es uno de los artistas internacionales que ha logrado una cercana conexión con el Perú. El reconocido cantante de merengue tiene temas como ‘Pégame tu vicio’, ‘A dormir juntitos’, ‘Tú eres ajena’ y el reciente reestrenado ‘Amor vuelve’ dentro de su repertorio que, con el paso de los años, no ha cambiado y sigue vigente.

Por ello, el cantante dominicano ha elegido a nuestro país para celebrar sus 35 años de trayectoria, con un concierto en el que hará bailar a todos sus entrañables seguidores. Previo a este inolvidable encuentro, el artista conversó con Infobae Perú y se refirió a su vuelta a Lima, su relación con nuestro país y los planes que tiene con algunos cantantes nacionales.

El cantante boricua ha señalado, en más de una oportunidad, que el Perú es uno de los países que más alegrías le ha dado y le sigue brindando pese a que los años no dejan de pasar. Su relación con nuestro país inició hace más de 20 años, cuando muchos de sus populares temas se volvieron los favoritos del público peruano.

“Estoy muy contento con volver a Perú. Mi relación con el país comenzó en el 2000, cuando se pegó con una fuerza arrolladora ‘Pégame tu vicio’. Se pegó en todo el territorio del Perú, sobre todo en el interior, en la selva y ahí mismo ‘Tú eres ajena’, ‘Para siempre’, ‘Si tu amor no vuelve’, ‘A dormir juntitos’”, mencionó.

Tras ello, recuerda con mucho cariño su primera vez en nuestro país y cómo el recibimiento fue tal que tenía que volver hasta tres veces en un año para cumplir con todo el público que lo pedía. “Definitivamente, Perú es parte de mi historia porque desde 2001, cuando fui por primera vez, ya había varias canciones pegadas y nosotros íbamos a Perú tres veces al año, mínimo, dentro de la vuelta que hacemos por Latinoamérica. Hacíamos giras de varias semanas, una vez hicimos tres semanas corridos”, comentó.

Su cercanía con nuestro país duró una década y menciona que cada vez que comenzaba una gira en Latinoamérica era casi imposible que Perú no esté en la lista. “Duramos más de diez años yendo todos los años y Perú se convirtió en uno de los top tres países más importantes para hacer conciertos y brindar mi música en Latinoamérica”, dijo.

Destaca que era una época en la que el merengue era el género que lideraba; sin embargo, su alejamiento se debió a que el enfoque de su carrera se fue a más países. Pese a ello, ahora busca retomar con fuerza.

“Esa fue la pegada de estas canciones, obviamente el merengue estaba en una muchísima mejor posición en el Perú no estaba tan de moda el mundo del reggaetón. Sin embargo, hicimos una pausa porque nos concentramos más en Centroamérica, Europa, EE. UU. Colombia y Venezuela, y quise descansar un rato de Perú, pero ahora nuevamente estoy con ellos”, resaltó.

Eddy Herrera vuelve a Perú para celebrar sus 35 años.

El éxito de ‘Amor vuelve’ con el Grupo 5

Uno de los momentos en lo que Eddy Herrera reapareció con fuerza en nuestro país fue, sin duda, en su reciente colaboración con Grupo 5. El artista boricua volvió a grabar su tema ‘Amor vuelve’ junto a la orquesta de cumbia peruana. Sobre este featuring, el intérprete confiesa cómo se dio esta colaboración y la única condición que le pidió a Christian Yaipén para hacerlo realidad.

“Hace dos años, Grupo 5 de mi gran amigo Christian Yaipén, hizo un concierto en el Anfiteatro de Lima, en noviembre de 2022, donde yo fui uno de sus invitados internacionales y a Christian se le ocurrió hacer grabar ‘Amor vuelve’. Allí le dije que lo único que le pedía era fusionarlo con merengue. En República Dominicana se grabó la parte de merengue y después vino el espectáculo del estadio San Marcos y allí salió el videoclip”, relató.

Luego de este nuevo reto musical, el recibimiento del público ha sido total. La canción ya lleva más de 80 millones reproducciones y no deja de sonar en las fiestas o los escenarios. “Ahora lleva casi 100 millones de reproducciones y lo que ha pasado como ‘Amor vuelve’ ha sido una locura en todo el Perú. Se ha convertido en un himno definitivamente”, destacó.

Grupo 5 y Eddy Herrera en concierto. Captura de Youtube

Sus deseos de colaborar con artistas peruanos

Eddy Herrera ofrecerá su concierto por sus 35 años el próximo 7 de setiembre en el Círculo Militar de Jesús María y compartirá el escenario con Hnos Yaipén, Los Méndez, JP ‘El Chamaco’, Brunella Torpoco, La Primerísima, Barrio Fino y Álvaro Rod.

Sobre su cercanía con los artistas peruanos, el intérprete de ‘Tú eres ajena’ confiesa que tiene un cantante en la mira, con quien le gustaría colaborar pronto. “Por supuesto que si tengo a alguien en mente (para hacer una colaboración), no quisiera mencionar nombres, pero hay un salsero que canta demasiado bien, que es un tremendo compositor, que es un bonitillo. ¿Sabes de quién hablo?”, comentó.

“Mi amigo Álvaro (Rod), ya lo dije. Estamos ahí (coordinando). Álvaro es uno de mis invitados en mi concierto, así que no te vaya a sorprender, quizá por ahí hay sorpresas. ¿Quién sabe si antes de mi llegada a Perú, para esa fecha, ya tengamos algo proyectado?”, mencionó, creando expectativa sobre lo que pasará en este show, y en su carrera y relación con el Perú.

Eddy Herrera desea colaborar con Álvaro Rod.

La vigencia del merengue pese a los años

Con nuevos géneros musicales, muchos artistas han tenido que fusionar su estilo, pero Eddy Herrera ha demostrado que sigue vigente. Respecto a la continuidad del merengue, el dominicano asegura que su música continúa viva y escuchándose de generación en generación. Prueba de ello son los conciertos que tiene programados, entre ellos su paso por Perú.

“Sí, el merengue sigue vivo, tiene un público activo, muy querido, y te lo digo por mi propio andar. Si me preguntas, por ejemplo, yo un servidor con mucha modestia lo digo, nosotros no tenemos un fin de semana disponible en lo que queda de año. Es una bendición y eso no pasaba”, manifestó.

Comentó que este año ha logrado cerrar conciertos para todo el año y nuestro país no es la excepción. Agradece el apoyo del público, por lo que se prepara para dar lo mejor de sí en el escenario.

“A mediados de año yo tenía siempre seis, siete, ocho semanas disponibles en lo que quedaba de año. Desde hace un mes y medio no tengo un fin de semana disponible. De hecho, quieren una gira para Estados Unidos de dos semanas, quieren en Perú diario. En Perú llaman a mi manager, le escriben diario, ¿tú sabes lo lindo que es eso? Qué a diario quieren un concierto de Eddy Herrera. Es una bendición, entonces estoy tan contento de verdad”, agregó.

La carrera de “El Gigante del Merengue”, como se le conoce porque fue el vocalista de la orquesta de Wilfrido Vargas, inició casi por accidente (Foto: especial)

Eddy Herrera en Lima y sus 35 años de trayectoria

Eddy Herrera alista un show imperdible para su público el próximo sábado 7 de setiembre en el Círculo Militar de Jesús María. Para este evento promete lo mejor de su música y compartir el escenario con talentos peruanos para que se diviertan de inicio a fin.

Las entradas están a la venta en Teleticket. En esta ocasión hay 3 zonas para elegir y disfrutar del concierto. La zona ‘Amor Vuelve’, ‘Ajena’ y ‘Pégame tu vicio’. Los precios van desde los S/114 hasta los S/242 de forma individual.

Eddy Herrera ofrecerá concierto en Perú.