Magaly Medina sorprende al donar 1500 soles a colegios de Huaycán en concurso escolar

La presentadora de espectáculos Magaly Medina ha tomado un noble gesto que ha sorprendido a muchos al apoyar a estudiantes de Huaycán. En su programa ‘Magaly TV La Firme’, anunció que enviará dinero a los colegios que participan en un concurso de desfile escolar, destacando la dedicación y el esfuerzo de estos alumnos.

“Este es un desfile escolar, de bandas escolares, por el 40 aniversario de Huaycán y todos los escolares se prepararon, por mucho tiempo, para poder desfilar y concursar. Además, son de una zona humilde y trabajadora”, comentó Medina.

Durante la última emisión del programa, Medina expresó su desacuerdo con las críticas que los estudiantes han recibido en redes sociales por su coreografía en el desfile. En lugar de marchar como tradicionalmente se hace, los jóvenes optaron por un baile que generó muchas opiniones negativas. Sin embargo, la conductora defendió su creatividad y determinación.

“En redes sociales se leyeron comentarios como ‘qué falta de patriotismo, desfilar de esa manera, eso no es amor por el Perú’ y un montón de sandeces más. Si todos los desfiles escolares fueran así, qué maravilla. Desfilaron con una alegría, en medio del baile, como es que se debe celebrar. Además, ellos no están haciendo un desfile por Fiestas Patrias, si no el aniversario de Huaycán, que era una fiesta”, explicó la conductora.

Magaly Medina defiende a jóvenes que marcharon en desfile escolar. (Video: Magaly TV La Firme / ATV).

Magaly criticó a las personas que cuestionaron el desfile de los jóvenes escolares y los defendió afirmando sentirse orgullosa de los logros de los alumnos. “Para mí estuvieron tan bien, y dieron algo de color, alegría a todo un distrito lleno de gente trabajadora, emprendedora. Yo en verdad me saco el sombrero y los aplaudo chicos y chicas. En verdad, se ganaron mi corazón”, afirmó.

Huaycán celebra su 40 aniversario con desfile cívico escolar

Estudiantes de diversos colegios en Huaycán participaron con entusiasmo en el desfile cívico escolar por el 40 aniversario del distrito, celebrado el pasado 15 de julio. El evento estuvo marcado por la diversidad de estilos en las presentaciones, lo que ha generado un intenso debate en redes sociales.

La avenida José Carlos Mariátegui se vistió con los colores rojo y blanco de la bandera peruana, mientras familias y vecinos alentaban a los participantes. Las escoltas escolares ofrecieron una variedad de performances, algunas alejadas de la tradicional seriedad que caracteriza este tipo de eventos en Perú.

Entre las presentaciones más comentadas estuvieron las de los colegios Manuel Gonzales Prada y I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella. Los estudiantes del primero desfilaron con vestimentas y coreografías que evocaban a la cultura pop asiática, luciendo atuendos que pueden ser comparados con personajes de anime e incluyendo batutas decoradas con pompones.

Magaly Medina muestra informe de jóvenes en desfile escolar. (Video: Magaly TV La Firme / ATV).

Por otro lado, la escolta de la I.E. 1255 llevó a cabo una coreografía sin cánticos, pero con movimientos sincronizados y vestimentas originales, alejadas del uniforme escolar convencional. Estas modificaciones en el estilo de desfile suscitaron aplausos y críticas por igual.

En contraste, otras instituciones educativas y profesores de Huaycán optaron por mantener la tradición, desfilando con uniformes escolares y movimientos marciales tradicionales. La disonancia entre los estilos avivó la discusión en plataformas como TikTok, donde algunos usuarios consideraron que los cambios eran irrespetuosos hacia la patria, mientras que otros celebraron la innovación y la alegría en estas representaciones.

Magaly Medina apoya a colegios de Huaycán

Justamente, sobre estos dos colegios, Magaly comentó en su programa y siguió defendiendo a los escolares. “Son gente que no está robando, no está haciendo nada ilegal. Ellos dedican horas para aprender a tocar los instrumentos y tener esa sincronización y armonía en su desfile. Eso no es fácil. Ensayo tras ensayo”, dijo la conductora.

Además, Medina reveló que los colegios han estado organizando actividades para financiar su participación en el concurso. “Hay dos colegios en este concurso de bandas, el Manuel Gonzales Prada y I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella, que necesitan transporte para asistir a un desfile principal en Ate Vitarte. La directora nos mencionó que les hacen falta tres buses”, comentó la presentadora.

Solidaria con la situación, la conductora sorprendió al anunciar que contribuirá con 1500 soles. “Mañana temprano, les estaré yapando el dinero para que puedan comprar también unas aguas más. Se lo merecen. Me encanta la disciplina escolar”, declaró Medina durante su programa.