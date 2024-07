Examen de admisión de la UNALM para este domingo 14 de julio: hora de entradas, vacantes por carreras y toda la información

Las materias que vendrán en el examen son Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático, Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Biología, Química, Física, Economía, Historia del Perú y del Mundo, y Geografía - Créditos: ANDINA/Juan Carlos Guzmán.

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) organizará este domingo 14 de julio el concurso ordinario de admisión 2024 - II en el que 2289 postulantes lucharán por algunas de las 822 vacantes para diversas carreras relacionadas con campos agrícolas, gestión sostenible de recursos naturales y medio ambiente, así como seguridad alimentaria.

Según el presidente del Comité Permanente de Admisión (CPA), Dr. José Sarria Bardales, el ingreso de los estudiantes al campus será estrictamente peatonal y estará permitido únicamente entre las 5:30 a.m. y 7:30 a.m. desde el cruce de Alameda del Corregidor con aveninda La Molina (ex av. La Universidad). Es crucial que lleven consigo su DNI o, en el caso de postulantes extranjeros, su carné de extranjería.

El examen constará de 100 preguntas y durará tres horas (9:30 a.m hasta las 12:30 p.m.). Cabe precisar que por cada respuesta incorrecta se restará 0.17 puntos y las materias cubiertas incluyen Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático, Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Biología, Química, Física, Economía, Historia del Perú y del Mundo, y Geografía.

La universidad ofrece 822 vacantes para este examen de admisión - Créditos: Andina.

En cuanto a la procedencia de los postulantes, la mayoría proviene de los departamentos de Lima-Callao, Junín, Ayacucho y Ancash. Dentro de Lima, 1875 postulantes se distribuyen principalmente en los distritos de Ate (273), San Juan de Lurigancho (172), La Molina (130), San Anita (105), San Juan de Miraflores (99), Pachacamac (99), Villa María del Triunfo (97) y Villa El Salvador (78).

Las carreras con mayor demanda este año son Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Empresarial y Agronomía, según explicó el Dr. Sarria, una tendencia que se ha mantenido en los últimos dos años.

¿Cuántas vacantes hay por carrera?

La UNALM ofrece un total de doce carreras profesionales con las siguientes vacantes:

Agronomía: 170

Biología: 35

Ingeniería Ambiental: 53

Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos: 54

Ingeniería Forestal: 53

Economía: 53

Estadística Informática: 53

Ingeniería en Gestión Empresarial: 53

Ingeniería Agrícola: 87

Zootecnia: 23

Pesquería: 68

Industrias Alimentarias: 68

El total de vacantes se distribuye en varias modalidades de ingreso. Para el Concurso Ordinario, hay 367 plazas. Además, 91 están reservadas para los ingresantes por la Cepre UNALM.

La evaluación constará de 100 preguntas y durará tres horas (9:30 a.m hasta las 12:30 p.m.) - Créditos: Andina.

Las restantes 364 se reparten entre diferentes modalidades supernumerarias, como los dos primeros puestos de colegios, traslados externos de universidades, graduados o titulados, bachillerato convenio UNALM, Ley 29973 de Personas con Discapacidad, Pronabec Beca 18, COAR, egresados de cuarto o cursando quinto de secundaria, Ley 27277 Víctimas de Terrorismo, Ley 28036 de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley 28592 PIR - Plan Integral de Reparaciones y el Convenio Andrés Bello.

¿Cuándo se fundó la UNALM?

La inauguración oficial tuvo lugar el 22 de julio de 1902, como parte de la Dirección de Fomento, bajo la administración del ministro Don Eugenio Larrabure Unanue. En 1912 se estableció la Estación Central Agronómica con el objetivo de fomentar la experimentación agrícola y brindar apoyo a los agricultores. Para entonces, la Escuela ya aplicaba los tres pilares fundamentales de la universidad: enseñanza, investigación y extensión.

El primer recinto asignado fue un pabellón en el fundo Santa Beatriz, donde operó durante 30 años. En 1933, se trasladó al fundo de La Molina, en el Valle de Ate, lugar donde permanece hasta la actualidad. La Ley Orgánica de Educación Pública de 1941 otorgó el estatus de institución de enseñanza superior y reconoció su autonomía pedagógica, administrativa y económica.

En 1960, con la promulgación de la Ley Universitaria 13417, la Escuela Nacional de Agricultura obtuvo el rango universitario y adoptó el nombre de Universidad Nacional Agraria La Molina.