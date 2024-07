Magaly Medina cuestiona homenaje a Yola Polastri con Ernesto Pimentel: “Hubieran puesto figuras más limpias”. (Captura: Magaly TV La Firme)

El 8 de julio, en su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina criticó duramente la decisión de América Televisión de elegir a Ernesto Pimentel como presentador del especial homenaje a Yola Polastri. Como se recuerda, la popular ‘Chica de la tele’ perdió la vida de un infarto al miocardio el pasado domingo 7 de julio.

Ante ello, la conductora de ATV expresó su opinión de que el canal de Pachacamac debería haber optado por otra figura para conducir el tributo a la artista nacional, considerando la polémica reciente en torno a Pimentel. Señalando su reciente mala reputación debido a la polémica con su película ‘Chabuca’ y su expareja Alex Brocca.

Medina comentó: ”Ahora con Ernesto Pimentel al que pusieron yo digo ya América Televisión no tiene figuras sólidas como para conducir un especial, sobre todo en memoria de la gran Yola Polastri. Ernesto Pimentel fue elegido por América para conducir el domingo en la noche un especial homenaje a Yola. Yo digo, no tenían otra persona.”

La conductora también subrayó que Pimentel es más conocido por su personaje de la Chola Chabuca y no por su carrera como él mismo: ”Finalmente, Ernesto Pimentel es más conocido como su personaje de la Chola Chabuca y nunca ha hecho una carrera, digamos, como Ernesto Pimentel, así sin los maquillajes, sin la caracterización de la Chola Chabuca, sin las polleras”, sostuvo.

“Yo creo que siempre lo ha hecho, lo ha intentado, pero ahora, después de toda la polémica por su punto de vista expuesto en la película donde se dejaba tan mal parado a su expareja Alex Broca, después que la gente tuvo tan mal los comentarios para él, y ahora recientemente que este fin de semana, que el viernes alguien murió en su set, lo pongan a él a conducir.”

La figura de ATV mencionó la reciente controversia de Pimentel, incluyendo su película que dejó mal parado a su expareja y la reacción negativa en redes sociales, así como el incidente en su set donde una persona falleció. Estas razones, según Medina, deberían haber llevado a América Televisión a elegir a otro presentador:

Por otro lado, Magaly Medina, conductora de Magaly TV La Firme, lanzó duras críticas por la elección de Ernesto Pimentel como presentador del especial homenaje a Yola Polastri. Medina señaló que, en las redes sociales, la elección de Pimentel fue ampliamente cuestionada y criticada.

“En las redes sociales fueron totalmente crueles con Ernesto y lo han destruido. Lo han destrozado y han destrozado a América por elegir ese conductor. Hubieran puesto ya, pues, a Federico Salazar, no importa. Ya no sé, a Verónica Linares, a Rebeca Escribens, a Rulito Pinasco. Figuras un poco más limpias que en este momento la figura Ernesto Pimentel,” declaró Medina.

La conductora argumentó que la elección de Pimentel, conocido por su personaje de la Chola Chabuca, parecía más un intento de limpiar su imagen que un homenaje genuino a la exanimadora infantil. “Mucha gente decía esa es la lavandería de Pachacamac, pues quieren lavarle la cara aprovechándose de la muerte de nuestra Yola, quieren sentar ahí a Ernesto Pimentel para lavarle la imagen, para pasarlo por un poco de lejía, para enjuagarlo, para talquearlo un poco,” añadió.

Magaly concluyó sus comentarios afirmando que Yola no se merecía un homenaje presentado por alguien con la reputación actual de Pimentel: “Y eso creo que no era el tema. Yola no se lo merecía. No se merecía eso. Para nada. No se lo merecía. De verdad, la figura de Ernesto Pimentel ahorita, no es precisamente una figura que emane simpatía. Ahorita no.”

