Rodrigo González y su reacción a la separación de Patricio Parodi y Luciana Fuster: “Ella conoce el mundo y él juega Dota”

Se acabó el amor. Luciana Fuster y Patricio Parodi anunciaron el fin de su romance este miércoles 3 de julio a través de dos cortos comunicados en sus redes sociales. La reina y ganadora del Miss Grand International 2023, fue la primera en compartir en sus historias de Instagram el mensaje con el que confirmaba los rumores que hace varias semanas venían circulando.

En su mensaje, la exchica reality señala que la expareja llegó a esta decisión de mutuo acuerdo y que pese a que ya no estarán juntos, existe respeto entre ambos. Además, dejó en claro que no profundizará en el tema porque es un proceso doloroso.

“Como ya muchos imaginaban, Pato y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes. De corazón, espero entiendan que es la única vez que diré algo del tema, pues para mí es algo difícil y doloroso de procesar. Gracias por el apoyo de siempre”, mencionó en su post.

Luciana Fuster

Por su parte, Patricio Parodi compartió un mensaje similar, aclarando que hay una buena relación entre ambos, pero que no hablarán más del tema. “Como ya muchos imaginaban, Lu y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento siempre van a estar presentes. Es un proceso difícil y sobre el cual no se dirá nada más, espero lo entiendan. Gracias por el apoyo de siempre”, se lee en su escrito.

Patricio Parodi anunció su separación de Luciana Fuster. Instagram/@patoparodi18

Rodrigo González cree que Luciana se cansó de Patricio

Luego de conocer esta noticia, el presentador de televisión Rodrigo González se pronunció al respecto. El conductor de Willax ironizó que la pareja tuviera más tiempo junta que Flavia y Austin, exnovios de ambos. Sin embargo, hizo hincapié en que la internacionalización de Luciana puede que haya influido en su separación. Mencionó que la joven ha comenzado a ver más realidades diferentes y podría haber sentido que su pareja no avanzaba a su ritmo.

“Al final duraron más que Flavia y que Austin, pero no mucho más. Ya la veíamos venir cuando ella tanto se ausentaba, tanto viaje, tanto país nuevo, todo nuevo para ella en realidad, porque conoce gente nueva, conoce ciudades y países nuevos. Gente muy interesante, que te pueda aportar. Para ella todo es diferente, todo es nuevo mientras el Pato sigue jugando Dota. Llega un momento en que habrá vuelto y habrá dicho, he pasado, por tanto, he conocido tanto, me encuentro cambiada y este sigue igual. Se habrá sentido de repente estancada”, mencionó al inicio.

En otro momento, se refirió a la forma en la que hicieron público el comunicado. Resaltó que hayan terminado de manera amistosa, pero explicó que era probable que ya llevaran un tiempo distanciados, esperando el momento para comunicar esta noticia a sus seguidores.

Rodrigo González se refiere a la separación de Luciana Fuster y Patricio Parodi.

“Ambos se han referido en términos amistosos. Cuando uno termina y han evaluado la situación, esta es una situación que la vienen masticando y digiriendo para luego comunicarla, no es un proceso que empieza en el que das por terminada la relación”, acotó el presentador de Willax.

Finalmente, intuyó que Luciana Fuster sería la más afectada en esta separación, por algunas palabras que usó en su comunicado. Pero, no descartó que por estos días el integrante de ‘Esto es Guerra’ comience a aparecer en diversos programas de América Televisión hablando y facturando con su ruptura.

“Lo que entendemos es que este proceso está siendo más complicado y doloroso para Luciana que para el Pato. El tour de que la extraña y todo lo que va a pasar en el canal al cual pertenece. Él ha editado esa parte, ha quitado lo doloroso, lo penoso, lo difícil de procesar, el momento que está sobrellevando y lo ha resumido de una manera más práctica. ¿Estamos viendo lo mismo? Mmmm”, finalizó el popular ‘Peluchín’.