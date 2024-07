¿Por qué me depositaron un monto menor al que solicite en mi retiro de AFP?

Sí podrían depositarte un monto menor al que has solicitado de AFP. ¿Por qué? - Crédito Composición Infobae/Infobae/Paula Elizalde

Miles de afiliados ya han recibido su primera UIT, tras solicitar el retiro AFP este 2024. Como se recuerda, el pasado lunes 20 de mayo empezaron las fechas para pedir tu monto, hasta 4 UIT, de tu fondo de pensiones en el LINK https://www.solicitaretiroafp.pe/bienvenido. Actualmente, se encuentra vigente hasta el 17 de agosto el periodo libre o de rezagados, donde todos los afiliados pueden solicitar su AFP.

Sin embargo, ya algunos de los que han recibido sus montos han detallado en diferentes medios (redes sociales de la Asociación de AFP y otros foros) que han recibido un depósito con dinero menor al que habían solicitado —en algunos casos, los afiliados han solicitado todo su fondo, dado que este no supera ni 1 UIT—.

Esto es algo que puede sucederlos a cualquier que haya pedido justo todo el monto que tiene en su cuenta AFP. ¿A qué se debe esto?

Aunque han habido tres fechas para retirar AFP con DNI, y desde el 2 de julio todos los afiliados podrán solicitar (si aún no lo han hecho), solo se puede hacer UN SOLO PEDIDO de AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Podrías recibir un monto AFP menor al que solicitaste

Los afiliados que hayan solicitado montos menores a todo el saldo que tienen en su AFP podrían recibir un monto que no se ajusta a lo que pidieron originalmente al momento de hacerse efectivo el depósito. Esto puede suceder dada la rentabilidad de los fondos. Como esta varía mes a mes, si uno tiene un monto exacto en su cuenta AFP y lo pide todo para retirar, dada la rentabilidad, este podría bajar.

Esto lo resaltó Infobae Perú hace unos meses: dada la rentabilidad no podrías recibir todo el monto de AFP que solicites. Se debe entender que el monto que uno pida de su AFP no se congela. Como señala Diego Pedreschi, jefe comercial y de estrategia de mercados en Capitaria, a Infobae Perú, el retiro se dará del total disponible, “la suma de tus aportes y rentabilidades”. En tu cuenta AFP, puedes notar que te detallan estos datos (así como también los montos que has retirado anteriormente), y la suma es tu monto total. De este último monto solicitas el retiro.

Imagina que tu fondo es de S/5.150 (1 UIT exact) y se divide así: S/4.500 de aportes del sueldo y S/650 de rentabilidad (a la fecha)

Solicitar retirar 1 UIT, S/5.150

Pero cuando te descuentan de tu AFP para darte tu primer pago, ya no tienes S/650 de rentabilidad, sino que se redujo a S/500

Es decir, ahora tendrían S/4.500 + S/500 = S/5.000. Es decir, eso es todo lo que te podrían descontar para depositarte luego.

Aunque sea un monto solo un poco menor, igual podrías no recibir todo lo que has solicitado de AFP. Debes tenerlo en cuenta.

La rentabilidad de las AFP ya ha bajado anteriormente. Diversos expertos explican a Infobae Perú qué se espera de los fondos cuando empiecen los retiros. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Fechas de depósito AFP

Los afiliados con los números 7, 8, 9 y 0 (u otro caracter) como último dígito del DNI y que solicitaron su retiro AFP de hasta 4 UIT en sus primeras fechas disponibles del cronograma deben estar recibiendo el depósito de su primera UIT del martes 2 de julio al jueves 11 de julio, según las fechas máxima que estimó Infobae Perú en base a lo que señaló la SBS en su momento.

Si DNI acaba en 7 y solicitaste el miércoles 5 de junio, recibes la primera UIT máximo el martes 2 de julio

Si DNI acaba en 7 y solicitaste el jueves 6 de junio, recibes la primera UIT máximo el miércoles 3 de julio

Si DNI acaba en 8 y solicitaste el lunes 10 de junio, recibes la primera UIT máximo el jueves 4 de julio

Si DNI acaba en 8 y solicitaste el martes 11 de junio, recibes la primera UIT máximo el viernes 5 de julio

Si DNI acaba en 9 y solicitaste el miércoles 12 de junio, recibes la primera UIT máximo el lunes 8 de julio

Si DNI acaba en 9 y solicitaste el jueves 13 de junio, recibes la primera UIT máximo el martes 9 de julio

Si DNI acaba en 0 (u otro) y solicitaste el viernes 14 de junio, recibes la primera UIT máximo el miércoles 10 de julio

Si DNI acaba en 0 (u otro) y solicitaste el lunes 17 de junio, recibes la primera UIT máximo el jueves 11 de julio

“Únicamente para efectos del primer desembolso, se ha acotado el plazo de 30 días a un plazo menor. De esta manera, para las solicitudes ingresadas el 20 de mayo, las AFP tienen, como máximo, hasta el 14 de junio para efectuar el primer desembolso. (...) La figura se repite en función de cada fecha de solicitud, si el afiliado presenta su solicitud el día 21 de mayo, su primer desembolso será el 17 de junio, y así sucesivamente”, explicó a Infobae Perú la SBS.