Patricia Benavides: PJ ordena a la Fiscalía entregar audios donde exfiscal cuestiona investigaciones contra Enma Benavides

Patricia Benavides hizo uso de un funcionario del Ministerio Público para coordinar plan de medios con Eduardo Roy Gates a favor de su hermana Enma Benavides. Composición Infobae.

Una pieza crucial que detalla lo que sería el inicio de las acciones delictivas de Patricia Benavides en el marco de las investigaciones que se ciernen en su contra por la obstaculización de las investigaciones a su hermana, la jueza Emma Benavides; sería finalmente revelada por orden judicial. Se trata de los audios de las sesiones de Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo y 1 de junio del 2023, en las que Benavides y Zoraida Ávalos sostuvieron discusión y que, según lo último que se conocía, habían sido depurados del Ministerio Público.

Ahora, la Fiscalía de la Nación ha sido conminada por el Poder Judicial a presentar no solo las actas sino la transcripción de los audios que se intentaron ocultar durante la gestión de Benavides y que representarían el punto inicial de las acciones de Benavides en contra de las investigaciones contra su hermana. Ello, luego de un pedido de acceso a la información presentado por el periodista Bruno Amoretti que terminó convirtiéndose en un proceso de hábeas data y por el que ahora el Ministerio Público debe responder.

El contenido de estos audios fue inicialmente negado por el Ministerio Público, que en respuesta a la solicitud de información en requerimientos posteriores de solicitud de acceso a la información de Epicentro TV, reveló que no se podía acceder a dicho requerimiento es inviable “debido a que los mismos son depurados una vez que el acta ha sido proyectada”. Como consecuencia, el periodista Amoretti presentó la demanda mostrando esta respuesta, que ha sido contestada por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima declarando fundado el pedido de presentación de los documentos.

Decisión del Juzgado Superior que ordena que la Fiscalía entregue la transcripción de los audios de las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos. Decision final podrá pasar a un juzgado supremo, si el Ministerio Público apela el fallo. Infobae Perú.

“El señor juez del Décimo Juzgado Constitucional resuelve declarar fundada la demanda de habeas data interpuesta por el periodista. Ordenar al Ministerio público que cumpla con entregar al recurrente los audios de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Fiscales Supremos desde el 15 de junio del 2022 hasta la fecha 31 de julio del 2023″, se detalla en la orden del magistrado Hugo Jurguen Granados Manzaneda.

La demanda del hombre de prensa del semanario Hildebrandt en sus Trece fue planteada en contra de la Secretaria de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, Carmen del Pilar Díaz Vásquez, por haberse negado a entregar las transcripciones. Estas no solo fueron solicitadas por dicho semanario, sino también por Epicentro TV, y por la misma Zoraida Ávalos, en un inicio, quien requirió la entrega de estos y notó que inicialmente sus intervenciones se habían borrado.

El contenido de los audios borrados por la Fiscalía que encubren a Patricia Benavides

Pero, ¿qué exactamente es lo que comprenden estos audios?; que revelarían los primeros intentos de Patricia Benavides por obstaculizar las investigaciones contra su hermana la jueza acusada de liberar narcotraficantes a cambio de sobornos, Emma Benavides. Según lo detallado por la fiscal suprema, Zoraida Ávalos para Infobae Perú, en una entrevista exclusiva, los audios podrían ser materia de carga probatoria.

"Me dice de qué cosa tenía la doctora Bersabeth Revilla contra su hermana", detalla la exfiscal de la Nación. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

“Lo que yo cuento es que ella (Patricia Benavides) vino a decirme: ‘Qué cosa tenía la doctora (Bersabeth Revilla)’. Eso ha sido en los primeros días de mayo o junio de 2021, no me acuerdo exactamente, pero ha sido en esos días que llegó la carpeta fiscal (del caso Emma Benavides). Me dice de qué cosa tenía la doctora Bersabeth Revilla contra su hermana. ‘Qué tiene esa señora, esa mujer’. Yo le digo: ‘Nada, porque la doctora no ha pedido la carpeta, le ha tocado’. Lejos estaba yo de imaginar que después iba a ser elegida fiscal de la Nación y que lo primero que hace es sacarla a la doctora Bersabeth. Ahí está obstruyendo la investigación contra su hermana”, se detalla en sus declaraciones.

Esta conversación en específico data del 24 de mayo, en una segunda conversación, el 1 de junio, según lo precisado por Ávalos para Epicentro TV, la fiscal suprema cuestiona a Benavides Vargas respecto a la cercanía que había notado entre ella, por medio de sus asesores de confianza, y algunos congresistas de la República. Ello, a fin de que estos voten a favor de la inhabilitación por la que sufrió en su momento y que, posteriormente, fue anulada, generado su reingreso a la Junta de Fiscales Supremos, una vez que Benavides ya había sido destituida.

El peso probatorio de los audios borrados en la investigación contra exfiscal de la Nación

Estos audios son cruciales, pues responderían a una carga probatoria que sería necesaria de comprender en las investigaciones desde la Fiscalía Suprema a cargo de Delia Espinoza. La medida es una disposición en primera instancia que la Fiscalía de la Nación posiblemente apele, por lo que sería necesario esperar una decisión final ante un juzgado supremo, sin embargo, el camino para la obtención de la transcripción de los audios ya está cercado.

De hecho, la resolución del magistrado en este proceso de hábeas data deja muy clara la infracción que tendría que ser debatida en instancias superiores, pues exhorta fuertemente al “Ministerio Público a efectos que no vuelva a incurrir en los hechos u omisiones que derivaron en la interposición de la presente demanda”, y no solo eso, le señala que deberá ser la institución la que sea la encargada de pagar los costos del proceso.

Incluso, el magistrado detalló que “la entidad se encuentra impedida de destruir la información ya generada, ello teniendo en cuenta que la generación de dichas grabaciones supone un costo de financiación que se encuentra a cargo de la entidad pública, lo cual también otorga el carácter público”; pues contraviene a la misma ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.