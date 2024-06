Yahaira Plasencia se incomoda por broma de Mario Hart sobre Farfán: “No ve partidos desde el Mundial de Rusia”

Yahaira Plasencia incómoda con broma de Mario Hart sobre Jefferson Farfán: “No me partidos desde el Mundial de Rusia”. (Video: Mande quien Mande).

Yahaira Plasencia experimentó un momento incómodo durante su participación en el programa de televisión ‘Mande Quién Mande’ de América Televisión. El incidente se produjo cuando Mario Hart, uno de los conductores, hizo un comentario alusivo a Jefferson Farfán, ex pareja de la salsera.

El contexto del suceso fue una conversación sobre los partidos de la Selección Peruana en la Copa América 2024. María Pía Copello, también conductora del programa, le preguntó a Plasencia si había visto alguno de los partidos recientes. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Hart la interrumpió con una broma, sugiriendo que Yahaira “no ve partidos desde el Mundial de Rusia”.

El comentario hizo referencia a la época en la que Jefferson Farfán era parte del equipo peruano en el Mundial de Rusia 2018. Plasencia reaccionó de forma inmediata señalando que Hart estaba siendo muy atrevido e instando a Korina Rivadeneira, esposa de Hart, a controlar esas confianzas.

“Te voy a decir algo. Mario está muy suelto, ¿no? Korina (esposa de Mario Hart), no permitas esas confianzas, por favor”, respondió Yahaira.

Tras el impase, Yahaira afirmó haber seguido los encuentros de la Selección Peruana y opinó que el equipo jugó de manera destacada. “Perú jugó muy bien”, comentó.

Jefferson Farfán halagó la carrera de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia habló sobre los comentarios de su expareja, Jefferson Farfán, en una reciente entrevista con el programa ‘América Hoy’, presentado por Ethel Pozo. Y es que el futbolista fue consultado anteriormente sobre la carrera de Plasencia y Daniela Darcourt, a lo que señaló que ambas son talentosas.

La cantante se refirió a la actitud del exfutbolista cuando se le pregunta por ella. Sobre este tema, Plasencia mencionó: “No sé si se paltea, no sé pues, no querrá hablar o le incomodará [...] creo, ¿no?”. Añadió que ella también evita hablar de Farfán cuando le hacen preguntas al respecto.

En el programa, le preguntaron también sobre la posibilidad de invitar a Farfán a su podcast. Plasencia no lo descartó, pero mencionó que ya tenía otras entrevistas programadas. Ante la propuesta de las conductoras de que llamara a Farfán, la cantante se mostró concentrada en sus proyectos actuales y no dio un compromiso firme.

Jefferson Farfán: le recuerdan el bailé del totó

Por otro lado, Jefferson Farfán protagonizó un momento lleno de tensión y risas durante su aparición en el podcast ‘Edson pa’ qué más’, conducido por Edson Dávila, conocido como Giselo. La entrevista inicialmente revisaba los momentos destacados de la carrera de Farfán, incluyendo su gol que aseguró la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, el cual describió como “el gol más importante de mi carrera”.

Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Dávila recordó un gol dedicado a Yahaira Plasencia en 2015, que fue acompañado por un baile del ‘Totó’. Este momento generó risas y algo de nerviosismo en Farfán, quien finalmente se unió a las risas comentando: ‘¡Yo pensé que me iban a poner el gol ante Nueva Zelanda!’.

Mensaje de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia aclaró los rumores sobre un encuentro reciente con su expareja, Jefferson Farfán, en una discoteca de Barranco, durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’. La salsera sostuvo que, aunque ambos estuvieron en el mismo establecimiento, no hubo ningún tipo de interacción entre ellos, desmintiendo cualquier especulación sobre una posible reconciliación.

Plasencia precisó que se encontraba en la discoteca acompañada de su familia mientras que Farfán estaba en otro sector del local. “Yo estuve en Barranco con mi familia, pero él estuvo en su lado y yo en mi lado”, afirmó la cantante.

Asimismo, Plasencia resaltó que su relación con Farfán terminó en buenos términos y que no existe animosidad entre ellos. “Con Jefferson no tengo mala onda, todo quedó en buenos términos, todo chévere, yo le deseo todo lo mejor”, manifestó la ‘Reina del Totó’, en referencia a los rumores que surgieron en redes sociales.

Durante la entrevista, Plasencia también mencionó que está trabajando en un nuevo proyecto de podcast donde planea entrevistar a diversas personalidades, y no descartó la posibilidad de invitar a Farfán. Sin embargo, aclaró que la decisión final dependería del exfutbolista. “Si yo en algún momento le hablo a Jefferson para poder tenerlo en mi podcast y me dice no, lo voy a entender y si me dice que sí, chévere”, explicó la salsera.