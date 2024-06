Oscar Curi, tiktoker peruano que fue tendencia por supuesta muerte, reapareció y aclaró su actual estado de salud

Oscar Curi reapareció en TikTok y aclaró que no se encuentra muerto.

El influencer Oscar Curi ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras un inquietante episodio que llevó a especular sobre su muerte. Hace unos meses, el tiktoker compartió un video probando comida callejera en la India, lo que le causó una severa infección y lo obligó a ser hospitalizado. A raíz de esto, un mensaje alarmante apareció en la descripción de su cuenta de TikTok, provocando preocupación entre sus fans.

El mensaje en cuestión decía: “NOTICIA: Lamentablemente, Oscar Curi y su Mamá han fallecido”. La falta de confirmación por parte de las autoridades tanto en la India como en Perú añadió incertidumbre a la situación, dejando a muchos en vilo sobre el estado de salud del joven creador de contenido.

Oscar Curi, conocido por sus videos de viajes a destinos como Corea, Brasil, Emiratos Árabes, Tailandia y la India, había generado polémica en su última visita a este último país. En varios de sus videos, recomendaba no visitar la India, ganándose el apodo de “hater del Tercer Mundo”. Su fuerte infección tras consumir comida callejera en la India y su posterior desaparición de las redes sociales solo aumentaron la especulación sobre su bienestar.

Oscar Curi reapareció en las redes sociales y aclaró que no murió, como se estuvo especulando en los últimos meses.

Sin embargo, el influencer ha reaparecido con un nuevo video grabado en Perú, desmintiendo los rumores sobre su muerte. En el clip, el influencer asegura que está vivo y bien, disipando cualquier duda sobre su estado. Además, ha actualizado la descripción de su perfil de TikTok con una emocionante promesa para sus seguidores: “Próximamente Corea del Norte y Siria”.

“Volví gente, pero solo para decir unas cosas que ha pasado en mi vida últimamente. Es algo privado... no lo puedo compartir con ustedes. Solo quiero aclarar que no estoy muerto, estoy vivo, miren, de carne y hueso”, comentó en un primer momento, esto mientras paseaba a su perro en el distrito de La Molina.

Además, el tiktoker señaló que no iba a dar detalles sobre su desaparición y la descripción que puso en su perfil de TikTok, donde aseguraba que había muerto al lado de su madre.

“No voy a decir lo que pasó porque es algo privado y pues... ya se imaginan lo que es... por favor no publiquen cosas que no son ciertas, hay gente que dice que morí en un accidente automovilístico, de que morí quemado, que me han secuestrado, no sé por qué dicen esas cosas”, señaló.

En ese sentido, Oscar Curi precisó que espera haber despejado las dudas sobre su actual situación, pidiendo que dejen de especular sobre su presunta muerta; sin embargo, dejó entrever que las teorías sobre la muerte de su madre son ciertas.

“Solamente volví para aclarar que no estoy muerto, que estoy vivo. Hay gente que está especulando, y sí, sí ha pasado, pero ¿qué puedo hacer? La vida continúa y la vida es así”, añadió.

Finalmente, el influencer dio a conocer que en los próximos días publicará los videos restantes que tiene de su viaje por la India, además de su visita a Argentina. “Muchas gracias a esas personas que me han mandado mensajes de apoyo por Instagram”, sentenció.

