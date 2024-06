Alejandra Baigorria sorprende a su hermano y le regala auto de lujo por su cumpleaños. | Instagram.

Alejandra Baigorria, conocida por su generosidad y cariño hacia su familia, ha vuelto a demostrar su amor fraternal con un gesto impresionante. La empresaria y figura pública sorprendió a su hermano, Sergio Baigorria Alcalá, con un auto de lujo como regalo de cumpleaños, generando una gran emoción en su familia y seguidores.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Alejandra documentó la emocionante sorpresa. Antes de entregar el regalo, la empresaria grabó un mensaje anticipando el gran momento: “Acompáñenme a darle esta sorpresa a mi hermano, que es su cumpleaños. Quédense hasta el final que se van a morir”. El video mostró cómo Alejandra llevó a su hermano a las afueras de su departamento, con los ojos vendados para mantener el suspenso.

La escena se volvió aún más especial cuando Alejandra retiró el pañuelo de los ojos de Sergio, revelando el auto decorado con globos de helio que decían: “Feliz cumpleaños”. La reacción de Sergio y la alegría de su familia, incluida su madre, fueron palpables. Alejandra le dedicó unas palabras de cariño en la publicación: “Te mereces lo mejor y más”.

Alejandra Baigorria le hizo lujoso regalo a su hermano. (Foto: Captura de IG)

Esta no es la primera vez que Alejandra Baigorria hace un regalo significativo a un miembro de su familia. Anteriormente, también sorprendió a su padre con un automóvil. La empresaria se destaca no solo por su éxito en el negocio, sino también por su constante apoyo y generosidad hacia sus seres queridos.

Sergio Baigorria, visiblemente emocionado, agradeció públicamente a su hermana por el increíble regalo. “Eres la persona más maravillosa y con el corazón más grande del mundo!!! Sin ti no sé qué sería de mí, gracias por confiar siempre en mí y alentarme a ser mi mejor versión, te amo”, escribió en redes sociales, destacando la estrecha relación que tienen y el apoyo incondicional que Alejandra le ha brindado en su carrera.

Alejandra estuvo acompañada por su mamá Verónica Alcalá en la entrega del regalo, quien también compartió su felicidad por este agradable momento. La familia Baigorria demostró una vez más la unión y el cariño que los caracteriza, celebrando juntos un día especial.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre el viaje de Said Palao a Chile?

Alejandra Baigorria, la popular chica reality, se pronunció para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y aclaró varios puntos relacionados con su próxima boda y los recientes viajes de su pareja, Said Palao. En la entrevista, Baigorria desmintió que el viaje de Said a Chile fuera su despedida de soltero, y reveló que aún no ha elegido su vestido de novia.

“No creo que esa sea su despedida de soltero tan aburrida. Todos se han ido a pasar vacaciones, a divertirse un rato. Los chicos cuando están juntos parecen niños,” comentó Alejandra Baigorria, dejando claro que el viaje fue simplemente una escapada entre amigos. Según ella, el grupo de amigos de Said Palao, que comparten tiempo juntos en el programa, disfrutaron de unas vacaciones sin mayores pretensiones.

La empresaria y figura pública también enfatizó que la vida se trata de disfrutar y divertirse, y que este tipo de viajes son una forma de hacerlo. “Para eso es la vida, para divertirse, la vida es una… ellos la pasan bien, se divierten, son amigos de hace mucho tiempo, comparten mucho en el programa”, añadió Baigorria, defendiendo la normalidad de estas actividades entre amigos.

Por otro lado, Alejandra reveló que todavía no ha seleccionado su vestido de novia, a pesar de que la fecha de la boda se aproxima. Este detalle ha generado cierta ansiedad en la futura novia, quien desea que todo sea perfecto el día de su boda. “No estoy muy nerviosa, estoy más ansiosa, quiero que todo salga perfecto, tal cual lo pensé, y me preocupa que la gente la pase bien”, compartió Baigorria, mostrando su deseo de que todos los asistentes disfruten del evento.

Alejandra Baigorria habló sobre el viaje de Said Palao a Chile. (Captura de IG)