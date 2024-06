Rodrigo González encara a Pablo Saldarriaga y deja en claro que no le dará entrevista: “Se siente superior”

Rodrigo González responde con todo a Pablo Saldarriaga por decir que tiene sus 'blindados'. | Amor y Fuego.

Rodrigo González decidió responderle fuerte y claro a Pablo Saldarriaga, quien acusó al conductor de ‘Amor y Fuego’ de haber “blindado” a diferentes personajes de la televisión por el simple hecho de ser sus amigos.

Este comentario no fue tomado a bien por el popular ‘Peluchín’, lo que ocasionó que le deje en claro varios puntos. Para empezar, negó rotundamente tener amigos en la televisión, pero aceptó que tiene conocidos con lo que se lleva bien.

Asimismo, le dijo a Gabriel Calvo que no aceptará su invitación para realizarle una entrevista en su programa ‘Nadie se salva’, pues no podría compartir el mismo espacio con Pablo Saldarriaga.

Rodrigo González responde a Pablo Saldarriaga en 'Amor y Fuego'. (Foto: Captura de Willax TV)

“La verdad es que siento que con Gabriel tendría un tema de conversación, podríamos hablar, la preparación tuya con la de tu compañero salta a la vista. Doy muy pocas entrevistas, creo que hace muchos años no doy una entrevista y no elegiría una tribuna donde hay un pata donde se nota que tiene animadversión por este rubro”, comentó en un primer momento.

En ese sentido, Rodrigo González le precisó a Gabriel Calvo que entiende su punto de vista al defender a Fiorella Cayo por manejar ebria; sin embargo, aseguró que su compañero, Pablo Saldarriaga, pareciera que tuviera algo contra los programas de espectáculos e intenta demostrarlo para sentirse superior intelectualmente.

“Le molesta el rubro de espectáculos, pero se la pasa la mitad del programa hablando de esto, usando eso para subir sus métricas. No se pone de acuerdo su compañero. Lo que tú dices lo entiendo, porque lo explicas claramente, pero tu compañero se siente superior, tengo la impresión que se siente más intelectual criticando esto”, añadió.

Finalmente, el conductor de ‘Amor y Fuego’ indicó que no entendía cómo es que alguien que dice que no ver programas de espectáculos, diga que él defiende a personajes de la televisión, cuando no sabe nada sobre este espacio.

“Acusaste ligeramente que teníamos blindados o favoritos, pero si nunca has visto esto o de qué se trata esto o de qué trata la cosa, por qué te mandas a acusar, creo que este aficionado a la indica está...”, sentenció.

¿Qué causó las críticas contra Pablo Saldarriaga?

Pablo Saldarriaga hizo una defensa encendida de su amiga Fiorella Cayo, quien recientemente fue criticada por conducir ebria en Miraflores. En medio de la controversia, Saldarriaga dejó claro que no planeaban criticar duramente a Cayo debido a su amistad con ella. Sin embargo, los numerosos comentarios negativos de los usuarios provocaron una respuesta contundente del músico.

Saldarriaga expresó su frustración con las expectativas del público, señalando que muchos de ellos parecían desear una crítica severa similar a la que ofrecen programas de espectáculos como los de Rodrigo González y Magaly Medina. “Toda la generación que nos ve, que hemos crecido viendo los inicios de Magaly, la mayoría de nuestra generación decía: ‘¡Qué mala esa mujer, qué mala! ¿Cómo hace eso?’ Y ahora que estamos acá, ¿nos exigen que hagamos lo mismo? ¿Por qué exiges que reventemos a nuestros amigos para divertirte?”, comentó Saldarriaga.

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriego reprocharon a Fiorella Cayo por manejar en estado de ebriedad.