Bryan Torres explica por qué fue a ver a Samahara Lobatón en la madrugada: “Voy a estar siempre ahí”. | Amor y Fuego.

En una reciente entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, el cantante Bryan Torres decidió aclarar los rumores y explicar las razones detrás de su presencia en la casa de Samahara Lobatón durante la madrugada del 26 de junio. Según el artista, la visita se debió a una emergencia de salud de la influencer.

“Samahara me llamó y me dijo que se había caído de espaldas y que le dolía el cuerpo y todo lo demás. Obviamente, como yo dije, yo la voy a ayudar, voy a estar siempre ahí”, comentó Torres, desmintiendo así cualquier otra especulación sobre su presencia en la vivienda de Lobatón.

La versión del cantante surgió luego de que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lo captaran ingresando a la casa de Lobatón en plena madrugada. Ante las preguntas de los medios, Bryan Torres fue enfático en señalar que su visita fue exclusivamente para auxiliar a Samahara tras el accidente que sufrió en su hogar.

Bryan Torres ingresa a departamento de Samahara Lobatón durante la madrugada. (Captura de Willax TV)

Sin embargo, la situación generó dudas cuando, a pesar del supuesto estado de reposo de Lobatón, esta fue vista más tarde realizando compras. “(Ahorita nosotros la vemos que está de compras y no la vemos mal) Por eso te digo, hoy día yo me he salido porque ella ya está bien”, recalculó Bryan, tratando de disipar las dudas sobre la veracidad de su relato y la condición de Samahara.

Bryan Torres también indicó que se quedó en el domicilio de la hija de Melissa Klug hasta la noche del día siguiente, el 27 de junio, para asegurarse de que Lobatón estuviera completamente recuperada. Durante su estancia, fue captado realizando compras en el mercado, lo que refuerza su versión de estar brindando apoyo a la influencer.

Bryan Torres aclara a Samahara Lobatón.

Bryan Torres enfurece cuando le preguntan por Alexa Gutiérrez

Torres protagonizó un incidente polémico cuando un reportero del programa ‘Amor y Fuego’ le preguntó sobre su supuesta relación con la tiktoker Alexa Gutiérrez. La pregunta del periodista, que hacía referencia a las declaraciones de Alexa sobre sus “saliditas” con el artista, desató una fuerte reacción en Torres.

“Alexa nos ha contado que han tenido algo, ¿es cierto eso?”, inquirió el reportero mientras Bryan Torres, a bordo de su vehículo, retrocedía y golpeaba la pierna del periodista en un aparente arrebato de ira. “¡Hey, ¿qué tienes?!”, exclamó el cantante, visiblemente molesto.

En un intento por despejar cualquier rumor, Bryan Torres fue enfático al negar cualquier interés por Alexa Gutiérrez, incluso tildándola de “loca”. “Alexa no me interesa. ¿Cuándo he salido? Está loca”, declaró Torres, negando rotundamente las afirmaciones de la tiktoker.

Bryan Torres sería protagonista de un triangulo amoroso. (Foto: Difusión)