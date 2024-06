Retiro AFP 2024: Estrategias para usar los fondos en la cancelación de deudas

El retiro AFP puede convertirse en un desembolso estratégico para mitigar la situación deudora. (Freepik)

En el contexto de la crisis económica, el Gobierno ha habilitado a los usuarios del sistema previsional privado a retirar hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 20 mil 600 soles. Miles de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han aprovechado esta liberación, aliviando así sus necesidades financieras inmediatas en medio de la situación económica actual.

Tal como pretendía el Gobierno, oxigenar a la ciudadanía tras la caída económica del 0,5 % en 2023, algunos afiliados a las AFP han recurrido a la liberación de aportes para cancelar sus deudas con alto interés o, al menos, reducir su impacto. Esta medida busca aliviar las cargas financieras de los ciudadanos en medio de un panorama económico desalentador.

Cada retiro debe analizarse de forma individual, anticipando los impactos a largo plazo y siendo conciente de la necesidad de desembolsar el fondo. (Archivo)

Retiro en caso de deudas

Germán Manrique, gerente del Área de Microfinanzas en Equifax, señaló que el retiro del dinero de las AFP debe interpretarse según la realidad de cada persona. Subrayó que, aunque puede no ser la mejor decisión financiera a largo plazo para aquellos que no necesitan urgentemente los fondos, puede ser una estrategia efectiva para anular deudas. Manrique enfatizó la importancia de evaluar individualmente la conveniencia del retiro, considerando el impacto que tendrá en las finanzas personales a futuro. En resumen, precisó que si bien no es ideal para todos, para algunos, esta medida puede ofrecer un alivio financiero inmediato y necesario.

Recomendaciones a tener en cuenta

Ante tal situación, el especialista enlistó una serie de recomendaciones y tipos de deudas comunes a pagar con el dinero sacado del fondo previsional privado.

Cancelación total

Las deudas más recomendables para cancelar con el retiro de las AFP son aquellas con mayores tasas de interés y mayor riesgo de pérdida, como las tarjetas de crédito y disposiciones de efectivo. Es fundamental negociar el mejor descuento posible por pago anticipado, lo cual puede reducir significativamente la carga financiera a largo plazo. Esta estrategia no solo alivia la presión inmediata, sino que también mejora la salud financiera general de los individuos, permitiéndoles manejar mejor sus finanzas futuras.

Cuídese de los estafadores ahora que las personas están retirando sus aportes al sistema previsional. (Infobae Perú)

Amortización

Si se opta por amortizar, es recomendable hacerlo siempre sobre el capital para reducir los intereses futuros. Los créditos hipotecarios son una excelente opción para ahorrar en intereses a largo plazo, permitiendo disminuir la carga financiera de manera significativa. Esta estrategia puede resultar en un ahorro considerable a lo largo del tiempo, mejorando la situación financiera personal y proporcionando mayor estabilidad económica.

Equilibrio financiero

Para mejorar la liquidez mensual, es útil pagar las cuotas excesivas de consumo de las tarjetas de crédito, asegurándose de que los gastos financieros no superen el 30 % de los ingresos mensuales. Esto permite una mejor gestión del presupuesto personal y evita el sobreendeudamiento, garantizando una mayor estabilidad económica y una capacidad de ahorro a largo plazo.

“El uso del dinero retirado de las AFP para pagar deudas debe ser una decisión bien pensada y basada en un exhaustivo análisis financiero. Uno debe priorizar sus deudas con altas tasas de interés y, sobre todo, considerar los distintos factores e impactos a largo plazo”, finalizó el especialista.