Expareja del novio de Dayanita culpa a la actriz de alejarlo de sus hijos y desatenderlos: “Me pasa 80 soles”

Dayanita celebra su primer mes con su pareja, pese a que él deja al abandono a sus hijos. | Magaly TV La Firme.

La polémica se desata nuevamente en la farándula peruana, y esta vez tiene como protagonistas a Dayanita, la estrella de ‘JB en ATV’, y su novio, Brayan Escobedo. La expareja del joven, Gladys Calderón, ha lanzado acusaciones contundentes que lo pintan de un padre desatendido de sus hijos, generando un revuelo mediático.

La madre de sus pequeños rompió el silencio y habló para ‘Magaly TV La Firme’, donde dejó claro que, desde que él comenzó su relación con la artista, la situación con ellos ha empeorado significativamente. Según sus declaraciones, este habría reducido la pensión que les otorga, pasando solamente 80 soles a la semana para cada uno, algo que califica como insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además, la mujer afirmó que él dejó de visitarlos, agudizando la problemática familiar.

“El me pasa semanal por cada niño 80 soles. La verdad no me alcanza pero trato por la comida. No me parece justo lo que me da pero yo no sé sobre estas cosas. Desde que está con ella no viene a visitar a mis hijos”, dijo para el programa de la urraca.

La joven dio fuertes declaraciones luego de una publicación del hombre, haciéndole una sorpresa a Dayanita. “Él me pasa semanal, por cada niño, 80 soles. (¿Desde cuándo no visita a sus hijos?) Desde que está con ella”, agregó frente a cámaras.

En una emotiva intervención en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Calderón expresó su desencanto y sorpresa por el comportamiento reciente de su expareja Brian hacia su nueva pareja, Dayanita.

La madre de familia reveló que durante los quince años que estuvo con el cómico, nunca recibió muestras de afecto similares a las que él ha mostrado hacia la influencer, como regalarle cupcakes personalizados con nombres familiares.

“Me hubiese gustado que les compre ropa, me traiga víveres o una colcha para poder dormir. Él no viene a ver a sus hijos desde que está con ella, ha cambiado bastante, ya no tiene el mismo vínculo con mis bebes”, lamentó.

Además, Gladys lamentó que Brian haya descuidado a sus hijos desde que está con integrante de ‘JB en ATV’, indicando que le habría gustado que utilizara ese dinero para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, como ropa, víveres o una colcha para dormir.

Reveló que, a pesar de las dificultades, ella trabaja como cómico ambulante y realiza transmisiones en vivo para sostener el hogar que comparte con sus pequeños, generando alrededor de 50 soles diarios en las calles.

“Salgo a la calle a trabajar como cómico ambulante, aparte hago mis transmisiones en vivo. Saco al día 50 soles en la calle”, acotó.

Dayanita vive un cuento de hadas con Brayan

Mientras esta tormenta mediática se desata, Brayan Escobedo aprovechó la ocasión para demostrar su amor a Dayanita celebrando su primer mes juntos. En las redes sociales, las muestras de afecto no faltaron, y él la sorprendió con una cama decorada con pétalos de rosa y globos en forma de corazón, un gesto que emocionó profundamente a la actriz.

“Gracias por tu apoyo y tu carita feliz”, escribió en una publicación dirigida a la figura de ‘JB en ATV’, quien no pudo contener las lágrimas por el detalle. Respondiendo al romántico gesto, ella dejó un emotivo mensaje: “Gracias por el hermoso detalle que tuviste conmigo. Y como tú lo dices: SOMOS UNA FAMILIA”.

Estas imágenes han causado una gran polémica en las redes sociales, donde seguidores y detractores cuestionan la actitud y sus responsabilidades como padre.

Así, mientras el amor entre ambos florece ante los ojos del público, el drama familiar de la expareja del sujeto y sus hijos pone en jaque la imagen de la pareja.

Dayanita advierte demanda con expareja de Brayan

Dayanita oficializó su nueva relación amorosa durante una de las emisiones del programa ‘Magaly TV La Firme’, sorprendiendo a sus seguidores. La noticia llegó poco después de su ruptura con el humorista conocido como ‘Topito’.

Esta revelación desató controversias, especialmente debido a las declaraciones de Gladys Calderón, quien expresó su descontento al considerar a la actriz una amiga que se involucró con su esposo. “Yo la consideraba como mi amiga y se metió con mi marido”, declaró ante las cámaras del programa de ATV.

Añadió que Brayan la ha bloqueado en todos los medios de comunicación porque Dayanita no quiere que tengan contacto. “Él me tiene bloqueada porque simplemente Dayana no quiere que tenga un vínculo conmigo, cada vez que llamo, ella contesta”, detalló.

La artista cómica, por su parte, aseguró no tener nada que ver con los conflictos entre su novio y la madre de sus hijos, y señaló que sus abogados se encargarán de la situación. “Yo no tengo absolutamente nada que ver en lo que pueda pasar entre ellos, yo estoy tranquila”, afirmó.

Además, mencionó que tomará medidas legales contra Calderón por los comentarios negativos. “Solamente lo único que voy a decir es que mis abogados se van a encargar, voy a tomar cartas en el asunto contra ella porque está tratando de la peor manera”, sentenció.