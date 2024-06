¿Cómo sobrevivir a un jefe inepto?

(Freepik)

A los buenos jefes, así como los ineptos, se les puede reconocer fácilmente por su trato. Un buen jefe organiza bien las labores en la oficina y también planifica el trabajo de manera que se eviten los sobresaltos. Todo esto sobre la base del buen trato y la comunicación abierta y continua. Los jefes ineptos, por su parte, hablan muy poco con su gente para ocultar sus inseguridades, se muestran déspotas con los colaboradores, los maltratan de distintas formas.

Es muy probable que en tu vida laboral te encuentres con muchos de estos superiores incompetentes. Va a ser inevitable, ya sabemos que muchos profesionales llegan a ser jefes por diversos motivos que no tienen nada que ver con sus cualidades para el liderazgo, la gestión de personal y del trabajo. Entonces cabe preguntarse: ¿cómo debes actuar para que los ineptos no arruinen tu camino hacia el éxito, para que no trunquen tus planes?

Lo primero es calmarse. Es normal que cualquier persona que conoce sus habilidades y capacidades, se fastidie porque llega a su área una persona improvisada, que no deja trabajar y cuestiona todo lo que se hace, sin tener un conocimiento cabal de la oficina que va a dirigir. Entonces hay que respirar profundo, guardar la calma y pensar que tienes dos caminos.

El primer camino tiene que ver con hilar fino y ganarte a tu jefe inepto de tal manera que deje de atormentarte, confié en ti y quizás puedas convertirte en un interlocutor con los demás compañeros porque un mal jefe no solo te afecta a ti, afecta a todos. Debo aclarar en este punto que cuando digo que tienes que ganarte a tu jefe, de ninguna manera estoy sugiriendo que te vuelvas un sobón o adulador. No.

El segundo camino es renunciar porque todas tus gestiones han fracasado y no hay más remedio que irse. Hay que dejar el trabajo cuando la ineptitud de tus jefes es más fuerte e inescrutable que la razón. Una persona capaz no puede someterse a los caprichos de alguien que no tiene las capacidades ni el intelecto para liderar una gestión.

Entonces, ¿cuáles son esas acciones que debes realizar para ganarte a tu jefe inepto antes de tomar la decisión fatídica de renunciar a tu trabajo? Más que nada pienso que uno tiene que ganarse su respeto, demostrando capacidad, conocimiento de la realidad y sugiriéndole cómo puede resolver los problemas que atañen a tu trabajo. Pero no te puedes lanzar a la piscina con rapidez, antes debes estudiar el carácter, las rutinas y las preferencias de tu jefe hasta poder determinar cuáles son sus vulnerabilidades, es decir de qué pata cojea y como puedes ayudarlo.

Cuando se presente algún inconveniente en las labores que tienen que ver con tu carga de trabajo ofrécele soluciones, antes que quejas, sé propositivo, pero creo que más importante aún es hacerle conocer cuáles son los pros y los contras de una acción, los protocolos para solucionar problemas. Demuéstrale que eres una persona íntegra.

Si nada de esto funciona. Si es complicado llegar a tu jefe porque tiene un lugar teniente que impide todo contacto con él. Si como ya dije las malas decisiones, la falta de criterio son superiores a la razón; entonces, renuncia. Es difícil, la situación no está fácil, pero si conoces tus capacidades entonces confía en ti y vuela alto.

Zendy Manzaneda