Ernesto Pimentel responde por despido de ‘La Chola Cachucha’: “Si desea, puede volver a trabajar”

ERrnesto Pimentel responde a Chola Cachucha.

Ernesto Pimentel rompió su silencio luego de que Armando Angulo Carbajal, más conocido como la ‘Chola Cachucha’, revelara en el programa ‘Al Sexto Día’ que fue retirado de manera abrupta del espacio cómico de América Televisión. Angulo relató con detalle cómo era su contrato y la forma en que se dio su salida.

Al respecto, el intérprete de ‘La Chola Chabuca’ rompió su silencio y resaltó que estaba sorprendido con estas declaraciones. Mencionó que no tiene nada en contra del artista con el que compartió escenas, sin embargo, resaltó el talento de Armando, por lo que no le cierra las puestas de su programa para una próxima oportunidad.

“Me sorprende lo que dijo, pero él siempre será bienvenido a mi programa. Es un gran talento y siempre le voy a desear lo mejor. Siempre hizo su trabajo de la mejor manera”, mencionó al inicio.

'Chola Cachucha' junto a Ernesto Pimentel, en su personaje de la 'Chola Chabuca'.

Tras ello, señaló que para que los talentos continúen en el canal existen requisitos que América Televisión pone; sin embargo, desconoce cómo es que negocia cada artista su contrato, respecto a salario y tiempo. Mencionó que su temporada de trabajo iba a ser de tres meses, pero terminó convirtiéndose en cinco años.

Finalmente, Pimentel mencionó que le da todo su respaldo y cariño al intérprete de ‘Chola Cachucha’, resaltando sus virtudes como profesional, por lo que mencionó que podría volver a su programa si así lo quiere.

“Yo le tengo un gran cariño y respeto a Armando. Siempre contará con mi respaldo. Es una persona responsable y un padre formidable, un gran compañero y volvería a trabajar con él si lo desea”, sostuvo la figura de América Televisión.

Chola Cachucha fue despedido de 'El Reventonazo de la Chola' sin previo aviso

¿Qué dijo Armando Angulo Carbajal sobre su salida de ‘El Reventonazo de la Chola’?

Armando Angulo Carbajal, popularmente conocido como ‘La Chola Cachucha’, concedió una entrevista a ‘Al Sexto Día’, en donde se refirió a su actual trabajo como cómico. El artista reveló que luego de estar alejado de la televisión, tuvo que buscar la manera de continuar vigente, por lo que decidió hacer su propio programa desde su casa llamado ‘El Show de la Chola Cachucha’.

En medio de esta charla, confesó cómo es que se dio su salida del programa de Ernesto Pimentel. Señaló que fue despedido con la explicación de que no había presupuesto para pagarle. “Ya no estoy, me botaron. Según dijeron que ya no había presupuesto, que solamente le iban a renovar a unos cuantos. Siempre uno quiere mejorar en la económica, pero siempre era un sueldo bajo”, comentó.

Sin embargo, sorprendió al asegurar que tenía un sueldo mínimo en el programa, hecho que no le pareció apropiado por su trayectoria como artista. Pese a ello, siempre tuvo la esperanza de tener un aumento, pero no sucedió. “Por ahí dije algún día me aumentarán, pero creo que así es siempre”, sostuvo.

'Chola Cachucha' fue despedido de 'El Reventonazo de la Chola' | Al Sexto Día - Panamericana TV

Lamentó que las nuevas figuras llegaran al programa y tuvieran mejor sueldo que él, por lo que también estuvo decepcionado de estas decisiones, pese a que tenía deudas, decidió no dejarse caer. “Para ellos (los nuevos integrantes del programa) sí habrá plata, pues. Esto me ha chocado bastante. Salí y no tenía propuestas de otro lado, estaba con deudas. Pero seguí luchando, toda mi vida he guerreado”, sentenció el artista.

‘El Reventonazo de la Chola’ lideró con Daniela Darcourt

Este sábado 22 de junio, el programa de Ernesto Pimentel tuvo como invitada a Daniela Darcourt, quien respondió a las declaraciones de Sergio George. La presencia de la salsera, además de los divertidos sketch pusieron a este espacio como el líder del sábado con 9.2 puntos de rating, dejando atrás a su competencia.