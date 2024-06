Soledad Aquino, exesposa de Marcelo Tinelli, se refiere a Milett Figueroa: “La veo como la amiga de mis hijas”

La madre de Candelaria y Mica Tinelli no se quedó callada cuando le consultaron por la actual pareja del padre de sus hijas. | Amor y Fuego

Milett Figueroa sigue en una sólida relación con Marcelo Tinelli, con quien ha tenido varios altibajos, pero han logrado sobreponerse como pareja pese a las críticas. La evidente diferencia de edad era uno de los temas que más abarcaban a este romance, sin embargo, ambos han demostrado que eso no es un impedimento para el amor.

Aunque durante los últimos meses la pareja no ha estado completamente junta debido a compromisos laborales, han dejado en claro que su amor está más sólido que nunca. Es por ello que, recientemente, el presentador viajó hasta Estados Unidos para seguir a la selección argentina en su paso por la Copa América.

En medio de todos estos dimes y diretes sobre la relación de Tinelli y Milett, Soledad Aquino, expareja del conductor, fue consultada sobre su relación con la modelo peruana. Como se sabe, anteriormente han compartido tiempo juntas, incluso en el matrimonio de Candelaria Tinelli, se vieron.

Sin embargo, esta vez, la madre de Mica Tinelli, concedió una entrevista para ‘El Observador 107.9′, en donde le consultaron sobre su actual relación con Milett Figueroa. Al respecto, la expareja de Tinelli afirmó que todo andaba bien entre ambas, pero no dudó en hacer hincapié en que la peruana tiene la edad de sus hijas.

Soledad Aquino habla de Milett Figueroa.

“Me llevo bien con todo el mundo. Tiene la edad de las amigas de mis hijas, es una chica, chica. Es divina, me parece amorosa, pero la veo como una amiga de Mica o de Cande, que me llevo con todas de la put***”, afirmó en un inicio.

Tras ello, le consultaron si es que ‘aprobaba’ la relación de su expareja con la joven actriz. Ante ello, se mostró un poco escueta y afirmó que no tiene por qué opinar al respecto, pero destacó que es una chica muy agradable.

“No se puede opinar, no lo sé, creo que lo acompaña, le debe divertir. No hablo de él con esas cosas, ni con ella. Es simpática, es amorosa, es mona, es muy agradable”, sentenció sobre el tema.

Soledad y Milett posaron juntas

En abril de este año, Milett Figueroa compartió en sus redes sociales algunas imágenes en las que se veía con Soledad Aquino, expareja de su actual novio Marcelo Tinelli. La modelo peruana demostraba con estas imágenes que mantiene una buena relación con la familia de su pareja, al punto de convivir con las exparejas de él.

Ambas se encontraron en un evento de Argentina y no dudaron en posar juntas para las cámaras que se encontraban en el lugar y también para las redes sociales de Figueroa. De esta manera, quedaba claro que no existían rencillas ni mucho menos malas caras entre ambas.

Milett Figueroa se luce con Soledad Aquino, mamá de Cande y Mica Tinelli, hijas de Marcelo Tinelli. Instagram.

Al respecto, Marcelo Tinelli fue consultado más adelante por las cámaras de televisión argentinas. El presentador sorprendió al asegurar que su expareja y su actual novia tienen una buena relación, razón por la que este encuentro no le había causado ninguna sorpresa. “No, no (me sorprende la foto de Milett con Soledad) Se llevan muy bien, con mis hijas también”, expresó Marcelo a las cámaras de Intrusos.

Pese a que ha estado envuelta en más de un rumor, Milett Figueroa continúa firme en su relación y sigue adelante con su romance con Tinelli. Ambos han aprendido a no divulgar más a fondo su relación y llevarla a su manera, pese a que por temas laborales, actualmente no puedan pasar mucho tiempo juntos.