¿Cuánto dinero recaudaron Aída Martínez y Jossmery Toledo en su candente transmisión desde un jacuzzi?

Jossmery Toledo y Aida Martínez ganan dólares en streaming hot dentro de jacuzzi. Las mediáticas figuras se lucieron en diminutas prendas.

La exmodelo Aída Martínez y la exchica reality Jossmery Toledo, quienes se habían mantenido alejadas de la farándula peruana, han vuelto a estar en el ojo público tras participar en una transmisión en vivo que generó gran revuelo. Ambas se unieron al stream de un creador digital conocido como ‘Kingteka’, donde realizaron diversos retos y respondieron preguntas picantes, logrando captar la atención de una gran audiencia y generando ingresos significativos.

Durante la emisión en vivo, que tuvo lugar en un jacuzzi y contó con la presencia de otras seis personas, Martínez y Toledo se involucraron en actividades que iban desde retos atrevidos hasta conversaciones sinceras con el público. La interacción y el formato del stream resultaron ser un éxito, permitiendo a las participantes ganar varios miles de soles en solo unas pocas horas.

La controvertida conductora de televisión Magaly Medina no tardó en comentar sobre este nuevo emprendimiento de las exchicas reality.

Aida Martínez y Jossmery Toledo ganaron dinero en vivo candente en jacuzzi. Magaly TV La Firme

“Están metidos todos en un jacuzzi bebiendo, haciendo retos, entre ellos más atrevidos que otros. Mientras ellos se junten y se pueda ver el trasero de estas mujeres”, expresó la popular ‘Urraca’ en su programa, señalando la naturaleza del contenido que estaba siendo compartido durante el stream.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ también reveló las ganancias obtenidas por las exmodelos durante la transmisión. Según la figura de ATV, la expolicía habría ganado aproximadamente 700 dólares (alrededor de 2,660 soles), mientras que Aída Martínez habría obtenido 600 dólares (aproximadamente 2,280 soles).

“El público que los está viendo les va poniendo dinero. Jossmery llegó a ganar 700 dólares y 600 dólares Aída”, precisó Magaly Medina luego de escuchar las dinámicas que estuvieron haciendo con ‘Kingteka‘, quien les ofrecía dinero a las exmodelos a cambio de realizar diferentes retos.

Jossmery Toledo y Aída Martínez hacen contenido para adultos en video streaming. (Captura: Magaly TV La Firme)

El éxito del stream no solo ha reintroducido a Aída Martínez y Jossmery Toledo en la escena mediática, sino que también ha destacado una tendencia creciente en la monetización de contenido en vivo a través de plataformas digitales.

Aída Martínez recibió críticas por stream subido de tono

Aída Martínez recibió duras críticas en las redes sociales por haber participado en una transmisión en vivo en la que estuvo en un jacuzzi con ocho personas. Muchos pensaron que la exmodelo aún tenía pareja; sin embargo, ella salió a aclarar que se encuentra soltera desde hace varios meses, además, así tuviera pareja, aseguró que no tendría problemas en hacer este tipo de contenidos.

“Ayer me invitaron a un stream donde nos metimos en un jacuzzi 8 personas y he visto los repost que han hecho en TikTok y son: ‘¿Aída no estaba con marido?’... Hemos hecho varios juegos, hemos calentado un poco la noche, todo en joda obviamente porque ustedes saben que somos recontra cochineros. Y la gente no está enterada que estoy soltera hace meses, estoy bien”, mencionó en un primer momento.

“A pesar de que yo tenía pareja, mi ex nunca me ha cohibido, nunca me decía ‘no hagas esto’ o me hacía escena de celos, ese problema no tenía. De hecho, al elegir una persona veo bien que no me esté fregando justamente porque soy una persona cochinera, pero eso no me hace mala persona ni infiel ni nada por el estilo. Ahorita puedo hacer lo que quiera porque estoy sola, pero en una relación me he portado muy bien”, expresó.

Aída Martínez aclara a sus detractores que puede hacer lo que quiera tras participar en una transmisión en vivo en un jacuzzi.