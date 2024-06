Fernando Díaz llora al hacer conexión con su fallecido padre y recibe consuelo de Maju Mantilla

Fernando Díaz se quiebra al lograr hacer conexión con su padre. Arriba mi gente

Este viernes 21 de junio, Fernando Díaz vivió un emotivo momento en ‘Arriba Mi Gente’. El conductor de TV y periodista se quebró en vivo luego de que un médium hiciera una conexión con su padre fallecido.

La inesperada situación conmovió profundamente al presentador, quien en un principio se mantuvo incrédulo ante la situación. Al escuchar más datos de su fallecido progenitor, no pudo evitar emocionarse al escuchar la información que le brindaba el especialista.

“No es que no crea y sea escéptico a estas cosas, lo he visto en otras personas, solo que no pensé que fuera tan pronto… pienso que siempre hay un plazo en que estas energías terminan de irse”, expresó Fernando Díaz con evidente asombro ante lo que estaba pasando.

El especialista, durante su intervención, le respondió contándole qué es lo que decía su padre. “Hay muchas cosas que tu papi necesita que tú lo perdones. Hay un tema de ausencia, eso te debe resonar… Es momento de soltar esas cosas que te pueden generar un tipo de problema para que tu papi pueda descansar”, indicó el médium y tarotista Frank Mendizábal.

Estas palabras provocaron que el conductor se quebrara en vivo, tocando profundamente a la audiencia. Fernando Díaz se tapó el rostro mientras se escuchaba su profunda respiración. El periodista recibió el apoyo de Maju Mantilla, quien no dudó en abrazarlo.

Una vez más tranquilo, se descubrió el rostro y siguió escuchando al especialista. Santi Lesmes intervino y cambió el tema, preguntándole a Mendizábal desde cuándo tenía este don.

Padre de Fernando Díaz falleció en marzo del 2023

Don Oswaldo, padre de Fernando Díaz, falleció en marzo del 2023 tras batallar contra el cáncer. A través de ‘Arriba Mi Gente’, espacio que se emite de lunes a viernes desde las 9 de la mañana, contó sus últimos momentos al lado de su progenitor.

“Mi papá se fue este año, hace poquito. Me alcanzó la vida para decirle lo mucho que lo quiero y eso es importante”, expresó el periodista en junio del 2023.

“Siempre voy a valorar esa charla que tuvimos, donde le dije gracias por todo y nos pedimos perdón por muchas cosas, porque los papás no somos perfectos. Nos equivocamos todos los días, él se equivocó conmigo sin saberlo y yo me equivoco a diario con mis hijas”, añadió Fernando Díaz.

Bastante emotivo, pidió al público que no deje de abrazar a sus padres, pues no se sabe hasta cuándo estarán con nosotros.

“Si tienen a sus papás en vida, así sean mayores, díganselo todos los días. A veces pensamos que somos eternos. Yo tenía un cronómetro encima, mi papá tenía cáncer y sabía que se iba a ir, él también lo sabía”, acotó.

Cada ‘Día del Padre’, Fernando Díaz no deja de conmemorarlo, resaltando cuánto lo extraña. “Hoy más que nunca cuanto quisiera un abrazo tuyo Papá”, escribió este 2024.

A manera de homenaje, el periodista hizo un detalle muy especial y lo compartió a través de su cuenta de Instagram.

“La muerte no se lleva todo el amor que sientes por alguien, solo se transforma, trasciende a otro plano. Depende de ti, de los que nos quedamos aquí, que esa persona especial viva siempre. Todos los hermanos tenemos en casa un parte de papá”, contó en Instagram, dejando ver el peluche que mandó a hacer junto a sus hermanos de las prendas de su padre.

Fernando Díaz y su emotiva despedida a su padre

El pasado 17 de marzo del 2023, Fernando Díaz conmovió a sus seguidores al informar la muerte de su padre. El periodista se despidió con una conmovedora carta.

“’Yo voy a ser tu viejo hasta el día en que cierre mis ojos’, me lo repetiste muchas veces, sobre todo cuando corría en tu búsqueda para pedirte ayuda y vaya que lo cumpliste hasta el final. Tuve más que un papá, has sido una inspiración, un ejemplo inalcanzable de valentía y coraje para enfrentar a 3 cangrejos que no te dejaban en paz, tú no tenías cáncer “diablito” tus los coleccionabas ante el asombro de los oncólogos que no entendían de que madera estabas hecho para que a tus 92 años siguieras lúcido y en pie. Nunca perdiste la sonrisa”, escribió el periodista.

“Antes de partir conversamos largo y te pregunté si tenías una deuda pendiente con la vida, una enemistad por resolver y me dijiste que no, que estabas en paz; quién podría tenerte bronca si eras noble, alegre, sin pretensiones ni rencores. Me enseñaste el valor de la humildad, a veces extrema, pero que es para mi tu mejor legado papá. Hasta pronto “Don Oswaldito” el más querido del Modelo de Chiclayo, el hincha incondicional del Ciclón y socio vitalicio del Club progresista San Carlos. Si el cielo existe, ya estás ahí diablito. Buen viaje”, añadió.

