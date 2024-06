Exproductora de Gisela Valcárcel critica a Ethel Pozo: “Le han dado un papel de mojigata que no le queda”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En una explosiva entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ el 20 de junio, Patti Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, volvió a lanzar duras críticas contra Ethel Pozo y el papel que desempeña en la televisión. Lorena, quien ha trabajado estrechamente con la familia Valcárcel, no se guardó nada al expresar su desaprobación sobre cómo se está manejando la imagen de Ethel en el programa de Pachacámac.

Lorena comenzó su intervención señalando que a Pozo le han asignado un papel de ‘mojigata’ que no se ajusta a su personalidad y que no es del agrado del público. “El público no consume eso, pero le han fregado, pues, papá Armando, ¿por qué haces eso con Ethel?”, comentó la exproductora, refiriéndose a Armando Tafur, productor del programa ‘América Hoy’.

La exproductora, quien conoce a Ethel desde hace muchos años, aseguró que el programa está dañando la imagen de la hija de Gisela Valcárcel. “Cuando una persona toca fondo, Dios es el único que te puede cambiar. Yo sí le creo.” Aunque sería más fácil decirle ‘¡No, mamita linda!’, habla con tu productor, dile, oye, reinvéntame, pues. No me hagas quedar como la lela del doble discurso”, agregó Lorena, sugiriendo que Ethel debería buscar un cambio de enfoque en su carrera televisiva.

Para la periodista, el personaje de Ethel como alguien “chapada a la antigua” no va con lo que pide el público actual. “Ella tendría que ser más auténtica, no más de su edad, no la señora de antes, porque eso ya el público no lo consume.” Me parece que Armando las expone mucho y ella también está grandecita para darse cuenta”, dijo en tono crítico.

“Yo creo que ahí la responsabilidad está en el productor, porque creo que el productor ha hecho como su grupo y me parece que le han dicho a Ethel que copie la fórmula de su mamá”, comentó la exproductora del ‘Miss Perú 2016′ Lorena no escatimó en señalar que Ethel está siguiendo los pasos de su madre, pero señaló que el panorama actual demanda un cambio en las dinámicas televisivas.

Exproductora no le gusta conducción de Janet Barboza

La exproductora Pati Lorena también tuvo palabras para Janet Barboza, calificándola como “pasada de moda”. “No la pasa ni con agua. En las reuniones de producción, debe decir: no, pero yo digo, yo hablo, yo defiendo. Creo que está agarrándose con uñas y dientes a su trabajo”, señaló Lorena, insinuando que Barboza está luchando por mantenerse relevante en la televisión.

“Me parece además que ya está como pasada de moda. Me encanta y Giselo cuando la trolea. O sea, por eso sí la dejaría, para que Giselo la trolea, porque la trolea hermoso y eso es lo que da risa”, mencionó.

En cuanto a Brunella Horna, la comunicadora la describió como un “bonito adorno” en el programa, sugiriendo que su ausencia no afectaría significativamente la dinámica del show. “Brunella es una muñeca, es una chica que está ahí. Es un bonito adorno. No es impensable. Si un día ella decide no estar, el programa no se va a caer. Pero mejor, mejor para ustedes y para todos, que ni cambien, porque así tenemos más de qué reírnos”, concluyó Lorena.

